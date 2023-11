Maurel & Prom: Signature d’un ensemble d’accords avec PdVSA permettant le redémarrage immédiat de l’activité de l’entreprise mixte de M&P au Venezuela

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Maurel & Prom (Paris:MAU):

Etablissements Maurel & Prom (« M&P », « Groupe ») annonce la signature, le 7 novembre 2023 d’un ensemble d’accords avec Petróleos de Venezuela, S.A. (« PdVSA ») en vue de relancer les activités de Petreoregional del Lago (« PRDL »), entreprise mixte responsable de l’exploitation du champ d’Urdaneta Oeste, situé dans le lac Maracaibo au Venezuela. M&P Iberoamerica (filiale à 80% de M&P) détient une participation de 40% dans PRDL aux côtés des 60% de PdVSA, ce qui confère à M&P une participation nette de 32% dans le champ d’Urdaneta Oeste.

Olivier de Langavant, Directeur Général de M&P, a déclaré : « Nous nous réjouissons de pouvoir annoncer la pleine reprise de nos opérations au Venezuela, un objectif sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années. Notre stratégie de croissance à long terme confirme sa pertinence. Grâce aux annonces de ces dernières semaines, nous avons pu finaliser un cadre contractuel qui nous permettra enfin d’exploiter le potentiel considérable du champ d’Urdaneta Oeste, et ce dès aujourd’hui. Il s’agit d’une étape cruciale pour M&P, et ceci va fournir d’importantes opportunités de croissance organique pour le Groupe au cours des années à venir ».

Contexte des accords

En réponse à un accord politique global conclu le 17 octobre 2023 entre le gouvernement vénézuélien et l’opposition vénézuélienne en vue de l’élection présidentielle de 2024, l’Office of Foreign Assets Control (« OFAC ») des Etats-Unis a délivré, le 18 octobre, la Licence Générale 44 (General License 44 ou « GL 44 »), qui autorise les transactions dans le secteur pétrolier et gazier du Venezuela, y compris les transactions impliquant PdVSA, pendant une période de six mois s’achevant le 18 avril 2024.

La licence s’applique tout autant aux personnes (physiques et morales) de nationalité américaine et d'autres nationalités et autorise toutes les transactions impliquant PdVSA ou toute autre entité du gouvernement vénézuélien évoluant dans le secteur du pétrole et du gaz dans le pays, notamment :

Toutes les activités liées à la production, au captage, à la vente ou à l’exportation de pétrole ou de gaz du Venezuela, ainsi que le paiement des taxes, redevances, coûts, frais, dividendes et bénéfices associés ;

Les activités financières et bancaires liées au secteur du pétrole et du gaz ;

Le paiement de factures de biens et services liés aux opérations du secteur pétrolier ou gazier ;

Les nouveaux investissements dans les opérations du secteur pétrolier ou gazier ; et

La livraison de pétrole et de gaz aux créanciers du gouvernement du Venezuela ou de PdVSA au titre du remboursement de la dette.

Les autorisations prévues par la GL 44 entrent immédiatement en vigueur et sont valables jusqu’au 18 avril 2024. M&P s’attend à conserver les autorisations générales ou spécifiques américaines nécessaires à la poursuite des activités couvertes par GL 44 au-delà du 18 avril 2024.

Modalités de remboursement de la dette due à M&P Iberoamerica

M&P et PdVSA ont arrêté le montant de la dette due à M&P Iberoamerica (914 M$) et les modalités de son remboursement.

Ce montant fera l’objet d’un recouvrement progressif via l’affectation d’une partie dédiée des revenus de l’entreprise mixte. Aucun dividende ne sera versé aux actionnaires de PRDL (M&P Iberoamerica et PdVSA) à compter de l’exercice 2023, et ce jusqu’à ce que l’intégralité du montant restant dû à M&P Iberoamerica ait été remboursée.

Une partie de cette dette pourrait être utilisée pour augmenter la zone d’exploitation de l’entreprise mixte sur le lac Maracaibo, notamment grâce à l’inclusion du champ d’Urdaneta Norte (400 millions de barils approuvés en développement en 100%), ce qui augmenterait considérablement les réserves et la production de PRDL. Cette augmentation reste soumise aux autorisations d’usage au Venezuela.

Accords pour le redéveloppement du champ d’Urdaneta Oeste

Un accord-cadre permettra à l’entreprise mixte de redévelopper le champ. M&P pourra détacher un certain nombre de collaborateurs supplémentaires au sein de l’entreprise mixte, notamment au poste de directeur général. M&P sera également en charge de certaines activités et opérations clés de la structure, notamment les achats.

Les parties ont convenu d’un mécanisme de waterfall permettant d’affecter des pourcentages spécifiques des revenus de l’entreprise mixte au paiement des impôts et des redevances, des dépenses d’exploitation et d’investissement, ainsi qu’au remboursement de la dette à M&P Iberoamerica.

Toutes les charges d’exploitation et d’investissement seront financées par des flux de trésorerie organiques.

Informations concernant le champ d’Urdaneta Oeste

Urdaneta Oeste est un champ de production en offshore peu profond situé dans le lac Maracaibo.

Les ressources existantes sont considérables, avec 13 milliards de barils d’huile en place (stock tank original oil-in-place, STOOIP). Plus de 332 millions de barils ont été produits à fin décembre 2022, soit un taux de récupération de 2,5%. A fin 2022, 422 millions de barils (en 100%) sont approuvés pour développement jusqu’à l’expiration de la licence actuelle, en 2041.

La capacité nominale de l’infrastructure de traitement installée est de 70 000 b/j, avec 68 plateformes pour les têtes de puits et collecteurs. La production a culminé à environ 50 000 b/j dans les années 1990, sous la direction de Shell. Actuellement, seuls 24 des 88 puits sont actifs. Le potentiel de production actuel en 100% est d’environ 16 500 b/j, avec une production de 14 450 b/j pour les neuf premiers mois de 2023.

M&P prévoit de ramener le potentiel de production en 100% à 25 000 b/j d’ici la fin de l’année 2024 grâce à des interventions ciblées sur puits et à des réparations et optimisations de surface. Des forages supplémentaires seront alors nécessaires pour accroître à nouveau la production comme prévu pour la suite.

Informations pour les cinq dernières années :

2018 2019 2020 2021 2022 Production brute (par jour) 15,5 kb/j 9,5 kb/j 8,6 kb/j 11,9 kb/j 15,8 kb/j Production brute (totale) 5,6 Mb 3,5 Mb 3,2 Mb 4,4 Mb 5,8 Mb Prix de vente moyen du baril 63 $/b 52 $/b 34 $/b 55 $/b 86 $/b Dividendes à M&P Iberoamerica (40%) 63 M$ 45 M$ 18 M$ 23 M$ 71 M$

