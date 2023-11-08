Amber Group與Solidus Labs合作加強加密貨幣原生市場的完整性

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Solidus Labs是加密貨幣原生完整性解決方案領域的領導者，該公司今天宣布與數位財富管理和加密貨幣流動性解決方案領先提供商Amber Group建立合作夥伴關係。此次合作旨在將Solidus的全面加密原生交易監控和市場完整性中心HALO整合到Amber Group平台，以加強風險監控，預防市場濫用，並確保能更好地遵守瞬息萬變的監管要求。

目前，Solidus的HALO每天監控150多個市場內超過1萬億個事件，為超過2500萬人和機構實體提供安全保護。Amber Group將透過HALO的機器學習交易監控檢測模型，判別可疑的交易活動並即時做出反應。

Amber Group法務長Lin Ma表示：「安全性和合規性是Amber業務的基礎。我們很高興能與加密貨幣市場完整性解決方案領域公認的領導者Solidus Labs合作。他們的交易監控解決方案將增強我們的合規措施，協助我維護平台的完整性來保護使用者，並協助我們順應瞬息萬變的的監管期望。」

此次合作正值香港推出新的虛擬資產交易平台發牌制度，處在了香港數位資產市場快速發展時期。香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)在新制度下為集中式虛擬資產交易平台營運商制定了全面的發牌準則，以確保加強對客戶的保護。

Solidus Labs創始人兼執行長Asaf Meir表示：「Amber的願景是為機構投資者和高淨值投資者提供一流的流動性解決方案和頂尖的交易基礎設施，並做出了鄭重承諾，這為推動數位資產行業的發展和成熟創造了獨特機會。很高興能透過我們的加密原生工具為他們提供支援。我們期待著攜手合作，讓加密貨幣交易變得更安全。」

作為Solidus對香港市場承諾的一部分，該公司最近在香港舉辦了世界知名的DACOM（數字資產合規與市場誠信）峰會。DACOM香港峰會匯聚加密貨幣行業安全和監管領域的建設者、推動者和參與者，重點討論了香港證監會的虛擬資產發牌準則及其如何促進加密貨幣的採用、DeFi市場完整性挑戰，以及業界應共同採取哪些行動來讓加密貨幣市場變得對所有人更加公平。

關於Amber Group

Amber Group是領先的加密金融服務提供者，專注于數位財富管理和加密原生流動性解決方案。該公司提供全面的數位資產服務，涵蓋流動性供應、交易、融資和投資。該公司得到了許多著名投資方的支援，包括Fenbushi Capital US、Sequoia、Paradigm、Tiger Global、Dragonfly、Pantera、Coinbase Ventures和Blockchain.com。若要瞭解更多資訊，請造訪：www.ambergroup.io

關於Solidus Labs

Solidus Labs是加密原生三重 T(T3)（貿易監控、交易監控和威脅情報）市場完整性解決方案的類別定義者。我們的使命是在所有中心化市場和DeFi市場的整個投資過程中實現安全的加密貨幣交易。作為加密市場完整性聯盟和DACOM峰會等行業領先倡議的創始人，以及我們所做的一切，Solidus都堅定地致力於引領未來的金融市場。若要瞭解更多資訊，請造訪：https://soliduslabs.com/

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