现代、起亚签署5G协议 Avanci及其全球许可方案迅速发展

爱尔兰都柏林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 联合许可领域的独立引领者Avanci 今日公布其汽车许可项目最新进展：

过去一年内，Avanci 4G 汽车项目迎来了8家新许可方加入，同时新增9个汽车品牌获得许可，这表明该项目的一站式许可模式获得了广泛认可。

Avanci近期与韩国现代汽车集团和起亚株式会社签署5G项目专利许可协议。捷尼赛思Genesis、现代及起亚品牌的5G网联汽车将被授权使用当前 Avanci 5G 汽车项目中 62 个许可方以及未来加入的其他许可方的 2G、3G、4G 和 5G 标准必要专利。

Avanci 负责韩国业务的高级副总裁 Hosik Jang 表示：“我们非常高兴地欢迎现代和起亚成为我们全新的Avanci 5许可项目的早期被许可方，他们是全球最大的智能移动出行解决方案提供商之一。感谢他们对Avanci一如既往的信赖的和支持。”

Avanci 5G网联项目于 2023年8 月启动，为5G网联汽车提供 2G、3G、4G和5G网联功能所需的专利技术，同时包括蜂窝车联网(C-V2X) 技术。

Avanci 汽车平台的高级副总裁 Laurie Fitzgerald 补充道：“自我们在八月启动Avanci 5G汽车许可项目以来，该项目已逐步囊括7个汽车品牌和62个许可方，反映了我们这一全球一站式解决方案的可喜增长势头。我们将继续专注于为所有合作伙伴创造价值，并期待未来更多公司的加入。”

Avanci 4G 汽车项目提供来自58 个许可方的 2G、3G 和 4G标准必要专利的联合许可，覆盖全球近100个品牌的超过1.5亿辆网联汽车。

Avanci许可业务副总裁Max Olofsson表示：“我们的4G汽车项目正在蓬勃发展，每辆网联汽车只需一次性支付20美元的市场定价。过去一年，Avanci 4G项目迎来了诸多新的参与者，包括8家新的许可方和9个新的汽车品牌。目前该计划涵盖乘用车、巴士、卡车、工程用车等各种具备网联功能的车辆。”

Avanci的创始人兼CEO Kasim Alfalahi表示：“很高兴我们独立的、以市场为导向的解决方案在全球范围内获得汽车行业和通信行业的广泛认可。Avanci将始终如一地致力于为现有和未来的被许可方提供价值，同时确保全球创新者的工作得到认可和奖励。我们感谢所有汽车制造商和许可方合作伙伴对Avanci一如既往的信任和支持。”

有关Avanci 4G和5G汽车项目的详细信息，如参与者以及条款（如5G项目被许可人早期加入者优惠）等，请访问https://www.avanci.com/cn/home-cn/。

关于 Avanci：

Avanci 认为分享专利技术可以更加简捷。 Avanci 是不受许可方或被许可方所有及控制的独立中间人，在不同行业的交汇领域发挥作用。 我们的一站式解决方案旨在 让专利许可更高效、便捷和可预测。自 2016 年以来，Avanci 通过许可平台构建联系，不断推动创新Avanci 很荣幸能成为世界经济论坛全球创新者社区的一员。 https://www.avanci.com/