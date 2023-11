NEC et Gurobi Optimization signent un accord de partenariat concernant l'intégration des systèmes

TOKYO & BEAVERTON, Oregon--(BUSINESS WIRE)--NEC Corporation (NEC; TSE: 6701) a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé un accord de partenariat d'intégration système (SI) avec Gurobi Optimization, LLC (Gurobi) pour intégrer le solveur d'optimisation mathématique de Gurobi, le Gurobi Optimizer, dans ses solutions. Le Gurobi Optimizer est le solveur leader mondial qui est à la base des prises de décision optimales de plus de 2 500 entreprises dans plus de 40 industries à travers le monde.

Grâce à cet accord, NEC intégrera le Gurobi Optimizer dans son service de conseil en gestion et optimisation des affaires, qui aide les clients à accélérer leur transformation numérique et les assiste dans leurs décisions commerciales, à partir d'aujourd'hui. Combiné à la technologie de l'informatique quantique et à l'intelligence artificielle (IA) que NEC propose déjà, ce partenariat appuiera la prise de décision commerciale optimale des clients de manière globale, de l'étude des méthodes d'optimisation à la vérification et à l'ajustement des applications.

Au fur et à mesure que les défis commerciaux et mondiaux deviennent de plus en plus complexes et à grande échelle, y compris des problèmes qui ne peuvent pas être résolus avec les technologies informatiques actuelles, les organisations considèrent la technologie de l'informatique quantique comme l'une des solutions. L'hybridation quantique montre des promesses avec sa capacité à résoudre des problèmes d'optimisation combinatoire, tels que la planification des ressources humaines, la planification des expéditions et l'optimisation des itinéraires de livraison. Cependant, bon nombre de ces problèmes sont intrinsèquement complexes et interconnectés avec plusieurs autres problèmes ; ainsi une seule approche pourrait ne pas permettre d'obtenir les résultats escomptés.

Pour résoudre ces problèmes, il revient de les diviser dans un premier temps en sous-problèmes. Ensuite, il faudra utiliser la meilleure approche pour chaque sous-problème, en utilisant la technologie de l'informatique quantique, l'IA (par exemple, l'apprentissage automatique) et l'optimisation mathématique, au bon endroit et au bon moment.

Choisir la bonne approche pour chaque type de sous-problème

Problème de l’entreprise Sous-problème A Sous-problème B Sous-problème C Intelligence artificielle (par ex., apprentissage automatique) Programmation linéaire et mixte Informatique quantique (p. ex., hybridation quantique) Algorithmes génétiques Problèmes de satisfiabilité booléenne (SAT) Heuristique

L'optimisation mathématique (par exemple, la programmation linéaire et la programmation en nombres entiers mixtes) est une méthode de résolution de problèmes qui consiste à définir des objectifs réels, des contraintes et des variables de décision dans le monde réel, puis à utiliser un solveur d'optimisation mathématique (le Gurobi Optimizer) pour identifier rapidement la meilleure décision parmi des milliards de possibilités.

« Grâce à notre alliance avec NEC, nous n'intégrons pas seulement des technologies ; nous créons un avenir où il sera possible faire les meilleurs choix », a déclaré Duke Perrucci, PDG de Gurobi Optimization. « La combinaison de la technologie d'intelligence décisionnelle de Gurobi et des solutions d'informatique quantique de NEC représente un changement de paradigme dans le monde de l'optimisation. Nous sommes résolus à faire en sorte que les entreprises naviguent dans un environnement de plus en plus complexe de la prise de décision avec une efficacité et une précision inégalées. »

NEC fournira des services d'application de Gurobi Optimizer, avec le support technique d'October Sky Corporation, une succursale japonaise de Gurobi. NEC formera également ses employés aux compétences d'application de Gurobi Optimizer.

NEC a permis à de nombreux clients d’optimiser leurs opérations de planification, telles que la planification de la production et de la livraison, en utilisant la technologie de l'informatique quantique grâce à son NEC Vector Annealing Service. À l'avenir, NEC utilisera son expérience dans la fourniture de solutions d'optimisation dans divers domaines d'activité, dispensées par ses compétents experts en optimisation, pour assister les clients dans l’identification de solutions optimales à des problèmes complexes, en combinant le Gurobi Optimizer à la technologie d'informatique quantique et d'IA de NEC.

« En intégrant Gurobi dans nos solutions, nous voulons permettre à nos clients de prendre des décisions commerciales optimales dans un environnement complexe et en constante évolution », a déclaré Shigeki Kikuchi, vice-président principal du département innovation mondiale de NEC Corporation. « Cette collaboration représente la preuve du dévouement de NEC à l’innovation et à la fourniture de solutions complètes qui répondent aux divers défis auxquels nos clients sont confrontés. »

Pour en savoir plus sur le service de conseil en gestion et en optimisation des activités de NEC, consultez le site suivant : https://www.nec.com/en/global/quantum-computing/index.html.

À propos de Gurobi Optimization

Grâce à la technologie d’intelligence décisionnelle de Gurobi, vous pouvez prendre des décisions commerciales optimales en quelques secondes. Qu’il s’agisse de la planification de la main-d’œuvre, de la gestion de portefeuille, de l’optimisation du marketing, de la conception de la chaîne d’approvisionnement ou de tout autre domaine, Gurobi identifie votre solution optimale parmi des milliards de possibilités.

En tant que leader dans le domaine de l’intelligence décisionnelle, Gurobi propose un logiciel complet et facile à intégrer, ainsi qu’une assistance de premier ordre, avec un Taux de Satisfaction Client de 98 %, le plus élevé du secteur.

Fondée en 2008, Gurobi est présente en Amérique, en Europe et en Asie. Plus de 2 500 clients dans plus de 40 secteurs d'activité utilisent Gurobi, dont SAP, Air France et la National Football League, ainsi que plus de 80 % des grandes entreprises mondiales. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.gurobi.com/ ou appeler le +1 713 871 9341.

À propos de NEC Corporation

NEC Corporation s'est imposée comme un leader dans l'intégration des technologies de l'information et des réseaux tout en promouvant la déclaration de marque « Orchestrating a brighter world ». NEC permet aux entreprises et aux communautés de s'adapter aux changements constants qui se produisent à la fois dans la société et sur le marché, en fournissant des valeurs sociales telles que la sécurité, la sûreté, l'équité et l'efficacité pour promouvoir un monde plus durable où chacun aura la possibilité de réaliser son plein potentiel. Pour plus d'informations, visitez NEC sur http://www.nec.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.