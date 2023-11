Shippeo et BuyCo s'associent pour offrir une visibilité et un contrôle complets sur le transport de conteneurs

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Shippeo, leader mondial de la visibilité du transport multimodal en temps réel, et BuyCo, plateforme SaaS de premier plan pour le transport de conteneurs, ont annoncé un partenariat stratégique. Cette collaboration vise à offrir aux chargeurs une visibilité et un contrôle complets sur l'ensemble de la chaîne d'expédition de conteneurs, englobant à la fois le transport terrestre et maritime, depuis la planification initiale et le booking jusqu'au suivi en temps réel.

Grâce à cette collaboration, Shippeo et BuyCo souhaitent permettre aux expéditeurs de gros volumes d’optimiser leurs opérations, de répondre rapidement à toute exception et d'améliorer l'expérience client globale.

En tirant parti du vaste réseau de transporteurs maritimes de BuyCo, les expéditeurs peuvent accéder facilement aux calendriers d'expédition des compagnies de leur choix. Ils peuvent ensuite sélectionner l'option la plus appropriée en fonction de critères tels que les émissions de CO2, le coût, l'heure d'arrivée estimée (ETA) et les allocations. Le processus de réservation est transparent et permet aux chargeurs de gagner quotidiennement de précieuses heures.

De plus, BuyCo fournit des indicateurs de performance clés (KPI) robustes pour améliorer les processus, optimiser la gestion des stocks et réduire les coûts. En surveillant de près les émissions de CO2, les chargeurs peuvent réduire leur empreinte carbone, tandis que le suivi des frais de détention et de surestaries (D&Ds) leur permet de minimiser les coûts.

En parallèle, Shippeo offre une visibilité et des capacités de suivi des conteneurs inégalées. Grâce à un accès direct aux compagnies maritimes, aux données AIS en temps réel et aux informations sur les terminaux, les chargeurs bénéficient de données de visibilité fiables et d'ETA prédictives très précises sur le transport terrestre et maritime. Cela leur permet de surveiller de près leurs conteneurs et de répondre rapidement à tout imprévu.

Carl Lauron, PDG de BuyCo, a exprimé son enthousiasme en déclarant : « Notre partenariat avec Shippeo représente une avancée significative pour fournir aux chargeurs les outils dont ils ont besoin pour perdurer dans le monde complexe du transport de conteneurs.» Pierre Khoury, PDG de Shippeo ajoute : « En intégrant nos solutions, les chargeurs peuvent gérer de manière transparente toutes les opérations d'expédition de conteneurs via BuyCo et bénéficier d'une visibilité de bout en bout en temps réel avec Shippeo. »

Anand Medepalli, directeur des produits de Shippeo, complète : « Les chargeurs recherchent des solutions complètes qui répondent de manière globale à leurs besoins, de la réservation jusqu'à l'exécution. Avec BuyCo et Shippeo, c’est possible. De plus, grâce à des informations intégrées et à des capacités d'automatisation des processus, la solution combinée permet aux chargeurs de trouver facilement des réponses à tout type de perturbations et de les résoudre en temps réel. »

Le partenariat entre BuyCo et Shippeo offrira aux expéditeurs un accès privilégié aux technologies de pointe pour une visibilité et une gestion optimales des conteneurs. Cela les aidera à exceller en termes d'efficacité et de service, tout en renforçant la résilience de leur chaîne d'approvisionnement face à des conditions de marché de plus en plus volatiles et imprévisibles.

À propos de BuyCo

BuyCo développe un TMS pour le transport de conteneurs. Conçue pour les exportateurs et importateurs gérant de gros volumes de conteneurs, la plateforme SaaS connecte les compagnies maritimes, les transitaires et tous les autres participants aux expéditions en un seul endroit. En connectant les parties prenantes, en automatisant les tâches d'expédition quotidiennes et en augmentant la visibilité, BuyCo transforme le transport par conteneurs et le rend plus efficace, transparent et rentable. En savoir plus sur www.buyco.com

À propos de Shippeo

Leader mondial de la visibilité du transport multimodal en temps réel, Shippeo aide les chargeurs et prestataires de services logistiques à rendre leurs chaînes d'approvisionnement plus résilientes, durables et centrées sur le client. Ceci est rendu possible grâce à une visibilité opérationnelle en temps réel très précise et au Transport Process Automation™ qui optimise les processus de transport, réduit la latence et améliore l’efficacité opérationnelle. Le réseau de visibilité multimodale de Shippeo s'intègre à plus de 1 000 systèmes TMS, télématiques et ELD, permettant à leur plateforme d’offrir un suivi des expéditions en temps réel sur tous les modes de transport, dans un portail unique, via une expérience utilisateur intuitive. Son algorithme de machine-learning exclusif et le plus performant du marché offre une précision des ETA inégalée. Il permet aux chargeurs d'anticiper rapidement les problèmes, d'alerter les clients de manière proactive, de gérer efficacement les exceptions et les émissions de CO2 liées au transport. Des centaines de clients, dont des marques mondiales comme Ahold Delhaize, AkzoNobel, Amazon, Avery Dennison, Bosch Siemens Hausgeräte, Carrefour, Coca-Cola HBC, Jaguar Land Rover, Heineken, Kuehne+Nagel, L'Oréal, LVMH, Renault Group, Sabic, Saint-Gobain, Siemens Energy et XPO Logistics font confiance à Shippeo pour suivre plus de 32 millions d'expéditions par an dans 110 pays. Plus d’informations sur www.shippeo.com,

