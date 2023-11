Shippeo und BuyCo: Kooperation für Transparenz und Kontrolle beim Containerversand

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Shippeo, einer der führenden Anbieter für digitale Supply-Chain-Transparenz, und BuyCo, seinerseits eine führende Plattform für Containerschifffahrt, beschließen strategische Zusammenarbeit. Das Ziel dieser Kooperation besteht darin, Spediteuren vollständige Transparenz und Kontrolle über den gesamten Container-Versandprozess zu bieten, und zwar für den Binnen- und Seefrachtverkehr sowie für den gesamten Prozess von der initialen Planung und Buchung bis hin zum Echtzeit-Tracking.

Mit dieser neuen Allianz versetzen Shippeo und BuyCo Großversender in die Lage, Abläufe zu rationalisieren, schneller auf Ausnahmesituationen zu reagieren und die Kundenzufriedenheit steigern zu können.

Über BuyCos umfangreiches Seefrachtführer-Netzwerk können Versender ohne Umwege auf die Versandpläne ihrer gewählten Frachtführer zugreifen und anhand von Kriterien wie CO 2 -Emissionen, Kosten, geschätzte Ankunftszeit (ETA) und Zuteilungen, die beste Option für ihre Fracht aussuchen. Dieser nahtlose Buchungsprozess ermöglicht zudem eine erhebliche Zeitersparnis.

Darüber hinaus stattet BuyCo Verlader mit wichtigen KPIs aus, um Prozesse zu verbessern, das Bestandsmanagement zu optimieren und Kosten zu senken. Mithilfe dieser präzisen Überwachung der CO 2 -Emissionen, können Verlader zudem ihren CO2-Fußabdruck reduzieren und überdies durch das Überwachen von Detention- und Demurrage-Gebühren, Kosten reduzieren.

Ergänzend dazu, bietet die Shippeo-Plattform ungekannte Transparenz einschließlich Containernachverfolgungsfunktion. Mittels direktem Zugang zu den großen Seeverkehrsunternehmen, Echtzeit-AIS-Daten und Insights in die Terminals, erhalten Verlader zuverlässige Visibility-Daten und hochpräzise ETAs sowohl für den Land- als auch für den Seetransport. Auf diese Weise können Container genau überwacht und bei Ausnahmen sofort reagiert werden.

Carl Lauron, CEO von BuyCo, ist begeistert: „ Unsere Partnerschaft mit Shippeo ist ein wichtiger Schritt, um Verladern die Tools an die Hand zu geben, die sie benötigen, um in der komplexen Welt der Containerschifffahrt erfolgreich zu agieren."

Pierre Khoury, CEO von Shippeo, fügt hinzu: „ Durch die Integration unserer Lösungen können Spediteure sämtliche Vorgänge in der Containerschifffahrt nahtlos über BuyCo verwalten und dank Shippeo um durchgängige Transparenz in Echtzeit erweitern."

Anand Medepalli, Chief Product Officer von Shippeo, ergänzt: „ Verlader suchen nach End-to-End-Lösungen, die ihre Anforderungen von der Buchung bis zur Ausführung vollständig abdecken. Mit BuyCo und Shippeo bekommen sie eine solche. Dank integrierter Insights und Prozessautomatisierungsfunktionen, erhalten Verlader umfassende Informationen zu jeglichen Störungsszenarien und wie sich diese in Echtzeit beheben lassen."

Die Partnerschaft zwischen BuyCo und Shippeo hilft Versendern, die Vorteile modernster Container-Transparenz- und -Management-Funktionen zu vereinen, um im Ergebnis eine gesteigerte Effizienz, verbesserten Service und erhöhte Resilienz ihrer Supply Chains zu erzielen – und dass, trotz eines volatilen und unvorhersehbaren Marktumfelds.

BuyCo develops a digital Container Shipping TMS. Designed for exporters and importers managing large volumes of containers, the SaaS platform connects ocean carriers, freight forwarders and all other shipment participants in a single place. By connecting stakeholders, automating day-to-day shipping tasks, and increasing visibility, BuyCo transforms container shipping to be more efficient, transparent and profitable. Learn more at https://www.buyco.co

Shippeo ist ein weltweit führender Anbieter für multimodale Supply-Chain-Transparenz in Echtzeit und hilft großen Spediteuren und Logistikanbietern dabei, ihre Supply Chains widerstandsfähiger, nachhaltiger und kundenorientierter zu betreiben. Dies wird ermöglicht durch hochpräzise operative Echtzeittransparenz und Transport Process Automation™. Durch diese lassen sich Transportprozesse straffen, Latenzen verringern und die operative Effizienz erhöhen. Das Multimodal Visibility Network von Shippeo verfügt über mehr als 1.000 Schnittstellen zu TMS, Telematik- und ELD-Systeme. Die Shippeo-Plattform ermöglicht über ein einziges, nutzerfreundliches Portal sofortigen Zugang zur Sendungsverfolgung in Echtzeit über alle Transportmodi hinweg. Ein eigens entwickelter und in der Industrie führender Machine-Learning-Algorithmus sorgt dabei für eine einzigartige ETA-Genauigkeit. Unternehmen in der Supply Chain erhalten dadurch die Möglichkeit, mögliche Störungen kurzerhand zu erkennen, Kunden umgehend und proaktiv zu informieren und mithilfe kollaborativer Workflows, Ausnahmesituationen effizient managen. Auf diese Weise lassen sich auch CO2- und GHG-Emissionen im Transport genau erfassen. Hunderte Kunden, darunter internationale Marken wie Ahold Delhaize, AkzoNobel, Amazon, Avery Dennison, Bosch Siemens Hausgeräte, Carrefour, Coca-Cola HBC, Jaguar Land Rover, Heineken, Kuehne+Nagel, L’Oréal, LVMH, Renault Group, Sabic, Saint-Gobain, Siemens Energy und XPO Logistics vertrauen beim Tracken von jährlich 32 Millionen Sendung in 110 Ländern bereits auf Shippeo. Erfahren Sie mehr unter www.shippeo.com,

