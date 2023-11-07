Lenovo與EPOS攜手為混合辦公時代提供專業音訊解決方案

北卡羅來納州三角研究園--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 今天，Lenovo™和音訊科技先驅EPOS宣布達成一項策略協議，為商務專業人士提供高品質的音訊解決方案。該協議充分利用了兩個品牌在設計、開發、創新和市場覆蓋方面的優勢，以滿足混合工作環境中對專業音訊體驗日益增長的需求。

專業音訊市場正在經歷長期成長，驅動力包括混合工作、統一通訊的廣泛普及以及終端使用者更新耳機裝置以強化音訊體驗等因素。Lenovo和EPOS旨在透過提供功能強大、可靠易用的高品質音訊解決方案來滿足這一需求，解決當今家庭、辦公室或移動中的統一通訊難題。

透過該協議，EPOS將成為Lenovo PC音訊配件的全球音訊合作夥伴。Lenovo和EPOS致力於為我們的客戶創造兩全其美的豐富協作體驗，在與ThinkPad™和ThinkBook™筆記型電腦等Lenovo裝置結合使用時提供更順暢的體驗。雙方的合作包括共同開發未來的硬體、軟體和服務，以打造專業音訊解決方案，推動形成創新的PC和音訊生態系統，從而提高使用者參與度和生產力最佳化。雙方共同的宏偉目標是為在多種混合工作用戶場景中尋求清晰溝通、完美協作和最佳生產力工具的客戶創造獨特的價值主張。此外，EPOS的產品組合將被納入Lenovo的第三方產品計畫，為客戶一站式提供豐富的音訊裝置選擇。

EPOS為全球商務專業人士生產和銷售頂級影音解決方案。植基於數十年的心理聲學研究，EPOS設計的通訊解決方案採用獨特的演算法和聲學科技，為大腦提供最佳條件，使專業用戶能夠更專注、更省力地進行有效溝通和協作。

合作的初始階段包括發布為專業用戶設計的精選耳機，以提升電話會議的混合音訊效果。新的Lenovo EPOS耳機通過了Teams和Zoom認證，並針對其他統一通訊應用進行了最佳化，具有EPOS賴以成名的音質和舒適度。

Lenovo有線VOIP耳機和Lenovo有線ANC二代耳機這兩款專業耳機採用相同的外形設計，具有內嵌式呼叫控制盒，使用極為方便。USB-C插頭（帶USB-A配接器）用途廣泛，可連接至任何PC，而耳杯可提高用戶舒適度。後者還優先採用了主動降噪科技，透過有效消除使人分心的環境噪音，提供最佳的音訊體驗。兩款耳機都配有一個方便的旅行收納包。

引言

Lenovo IDG全球中小企業部門和商用產品中心資深副總裁Eric Yu表示：「我們很高興能與EPOS合作，為我們的客戶提供優質的音訊解決方案。Lenovo致力於提供智慧裝置和解決方案，使人們能夠在混合世界中更智慧地工作和更好地協作。憑藉Lenovo和EPOS在音訊科技方面的專業知識，我們可以提供高品質的音訊解決方案，滿足專業用戶對清晰溝通、順暢協作和最佳生產力的需求。」

EPOS總裁Jeppe Dalberg-Larsen表示：「我很高興地宣布，我們將強化與Lenovo的合作。在EPOS，我們致力於設計能夠釋放人類潛能的影音解決方案。與Lenovo在這方面的合作將幫助我們繼續履行這一承諾，擴大我們的產品陣容和影響力，將通訊和協作體驗推向新的高度。我非常期待雙方合作夥伴關係的新篇章。」

關於Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY)是收入達620億美元的全球科技巨擘，在《財星》全球500大企業中排名第217位，在全球聘有77,000名員工，每天在180個市場為數百萬名客戶提供服務。Lenovo專注於為所有人提供更智慧科技的宏偉願景，在成為全球最大個人電腦公司的成功基礎上，進一步擴展到推動 「新IT」科技（客戶端、邊緣、雲端、網路和智慧）發展的成長領域，包括伺服器、儲存、行動、軟體、解決方案和服務。這一轉型與Lenovo改變世界的創新一起，正在為每個人、每個地方營造更包容、更值得信賴和更智慧的未來。如欲了解更多資訊，請造訪https://www.lenovo.com，並在我們的StoryHub上閱讀最新消息。

關於EPOS

EPOS致力於為商務專業人士設計、製造和銷售頂級影音解決方案。

植基於數十年的心理聲學研究，EPOS設計的影音解決方案採用獨特的演算法和聲學科技，為大腦提供最佳工作條件，使專業用戶能夠更專注、更省力地進行有效溝通和協作。

EPOS由世界領先的聽力保健和音訊科技集團Demant所有，總部位於丹麥哥本哈根，擁有超過115年的音訊專業知識，業務遍及全球，在60多個國家擁有辦事處和合作夥伴。

如欲瞭解更多資訊，請造訪eposaudio.com。

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