Lenovo et EPOS s'associent pour proposer des solutions audio-professionnelles à l'ère du travail hybride

RESEARCH TRIANGLE PARK, CAROLINE DU NORD--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui, Lenovo™ et EPOS, pionnier de la technologie audio, ont annoncé un accord stratégique visant à fournir des solutions audio de haute qualité aux professionnels en entreprise. Cet accord repose sur les atouts des deux marques en matière de conception, de développement, d'innovation et de portée commerciale pour répondre à la demande croissante d'expériences audio-professionnelles dans l'environnement de travail hybride.

Le marché de l'audio-professionnel connaît une croissance portant sur le long terme, stimulée par le travail hybride, l'adoption généralisée des communications unifiées et les mises à jour des casques d'écoute par les utilisateurs finaux afin d'améliorer l'expérience audio. Lenovo et EPOS ont pour objectif de répondre à cette demande en proposant des solutions audio de haute qualité, puissantes, fiables et faciles à utiliser, permettant de relever les défis actuels en matière de communications unifiées, aussi bien à la maison, au bureau qu'en déplacement.

Grâce à cet accord, EPOS deviendra le partenaire mondial audio de Lenovo des accessoires audio pour PC. Lenovo et EPOS s'engagent à créer ensemble de meilleures expériences de collaboration riche pour nos clients, offrant une expérience plus homogène lorsqu'elle s'associe aux appareils Lenovo comme les ordinateurs portables ThinkPad™ et ThinkBook™. Cela comprend le codéveloppement de matériels, logiciels et services futurs permettant de créer des solutions audio-professionnelles et de favoriser des écosystèmes PC et audio innovants entraînant un plus grand engagement de l'utilisateur et une optimisation de la productivité. L'ambition commune est de créer des propositions de valeur uniques pour les clients qui recherchent une communication claire, une collaboration irréprochable et des outils de productivité optimaux dans le cadre de multiples scénarios d'utilisation de travail hybride. En outre, la gamme EPOS sera incluse dans le programme d'offres tripartites de Lenovo,rd ce qui permettra aux clients de disposer d'un vaste choix d'appareils audio avec un seul fournisseur.

EPOS fabrique et vend des solutions audio et vidéo haut de gamme pour les professionnels en entreprise du monde entier. Plusieurs décennies de recherche psychoacoustique ont permis à EPOS de concevoir des solutions de communication possédant des algorithmes et une acoustique uniques qui offrent des conditions optimales pour le cerveau, permettant ainsi aux utilisateurs professionnels de communiquer et de collaborer efficacement en étant mieux concentrés et en dépensant moins d'énergie.

La phase initiale de cette coopération comprend le lancement d'une sélection de casques conçus pour les utilisateurs professionnels et pour améliorer le monde hybride des conférences téléphoniques. Les nouveaux casques Lenovo EPOS sont certifiés pour Teams et Zoom et optimisés pour d'autres applications de communications unifiées en délivrant la qualité sonore et le confort qui caractérisent EPOS.

Le casque filaire VOIP Lenovo et le casque ANC filaire Lenovo Gen 2 sont des casques professionnels qui ont en commun la même conception de facteur de forme et disposent d'un boîtier de contrôle d'appel en ligne permettant une excellente facilité d'utilisation. La prise USB-C (avec adaptateur USB-A) est polyvalente et se connecte à n'importe quel PC, et les écouteurs offrent un confort amélioré à l'utilisateur. Ceux-ci mettent également l'accent sur la suppression de bruit active, offrant ainsi la meilleure expérience audio possible grâce à l'élimination virtuelle de bruits ambiants gênants. Les deux casques comprennent un étui housse de transport pratique.

Citations

« Nous sommes très heureux de nous associer à EPOS pour offrir des solutions audio de qualité supérieure à nos clients. Lenovo s'engage à fournir des appareils et des solutions intelligents qui permettent aux gens de travailler plus intelligemment et de mieux collaborer dans le monde hybride. L'expertise de Lenovo et d'EPOS en matière de technologie audio nous permet d'offrir des solutions audio de haute qualité répondant aux besoins des utilisateurs professionnels qui exigent une communication claire, une collaboration homogène et une productivité optimale », a déclaré Eric Yu, vice-président principal du segment mondial des petites et moyennes entreprises et du centre de produits commerciaux de Lenovo IDG.

« Je suis très heureux d'annoncer le renforcement de notre partenariat avec Lenovo. Chez EPOS, nous nous engageons à concevoir des solutions audio et vidéo capables de libérer le potentiel humain. En nous lançant dans cette aventure avec Lenovo, nous continuerons à respecter cet engagement, à élargir notre offre et à atteindre de nouveaux sommets en matière d'expériences de communication et de collaboration. Je me réjouis énormément d'écrire un nouveau chapitre de notre partenariat » a déclaré Jeppe Dalberg-Larsen, président d'EPOS.

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) est un géant mondial de la technologie dont le chiffre d'affaires se monte à 62 milliards de dollars, qui figure au 217e rang du classement Fortune Global 500, qui emploie 77 000 personnes dans le monde et qui est au service de millions de clients chaque jour sur 180 marchés. Orientée vers une vision audacieuse qui vise à offrir une technologie plus intelligente à tous, Lenovo s'est appuyée sur sa réussite en tant que plus grande entreprise de PC au monde en poursuivant son expansion dans des domaines de croissance qui alimentent les progrès des technologies de la « nouvelle informatique » (client, périphérie, nuage, réseau et intelligence), notamment les serveurs, le stockage, la téléphonie mobile, les logiciels, les solutions et les services. Cette transformation, associée à l'innovation de Lenovo qui change le monde, construit un avenir plus inclusif, plus fiable et plus intelligent pour tous, partout dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.lenovo.com, et lisez les dernières infos sur notre StoryHub.

À propos d'EPOS

EPOS conçoit, fabrique et vend des solutions audio et vidéo haut de gamme pour les professionnels en entreprise.

Plusieurs décennies de recherche psychoacoustique ont permis à EPOS de concevoir des solutions audio et vidéo possédant des algorithmes et une acoustique uniques qui offrent des conditions optimales pour le cerveau, permettant ainsi aux utilisateurs professionnels de communiquer et de collaborer efficacement en étant mieux concentrés et en dépensant moins d'énergie.

Propriété du groupe Demant, leader mondial dans le domaine de la santé auditive et de la technologie audio dont le siège se trouve à Copenhague, au Danemark, EPOS met à profit ses 115 ans et quelque d'expertise dans le domaine de l'audio et opère sur un marché mondial avec des bureaux et des partenaires dans plus de 60 pays.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site eposaudio.com.

LENOVO, THINKPAD et THINKBOOK sont des marques commerciales de Lenovo. USB-C est une marque déposée d'USB Implementers Forum. ZOOM est une marque déposée de Zoom Video Communications, Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs détenteurs respectifs. ©2023, Lenovo Group Limited.

