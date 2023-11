Accenture Song devient la nouvelle agence créative de PEUGEOT au niveau mondial

PARIS--(BUSINESS WIRE)--PEUGEOT annonce avoir choisi Accenture Song, sa nouvelle agence créative de référence au niveau mondial à partir de janvier 2024. Il s’agit de l’agence créative d'Accenture basée sur la technologie, elle a été désignée dans le cadre d'un appel d'offres.

Pour répondre aux besoins en constante évolution des consommateurs et soutenir son ambition et sa volonté de devenir le leader du véhicule électrique (VE) en Europe d'ici 2025, PEUGEOT a consolidé toutes ses communications publicitaires mondiales, à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, l'Amérique du Sud, le Mexique et l'Asie-Pacifique, au sein d'Accenture Song.

Marque automobile la plus emblématique de France, Peugeot, qui fait partie du groupe Stellantis, a une histoire unique à raconter - une histoire qui se projette dans l'avenir. Accenture Song a pour mission d'aider à renforcer la notoriété et l'attrait de la marque et de sa large gamme de véhicules électriques auprès d'un nouveau public mondial plus jeune, grâce à des communications créatives sur tous les canaux.

La première campagne consistera à lancer le tout nouveau SUV électrique Fastback PEUGEOT E-3008 au début de l'année 2024. Elle sera suivie d’autres campagnes de promotions pour la révélation du nouveau PEUGEOT E-5008, ainsi que d'autres lancements qui n'ont pas encore été révélés.

Accenture Song fournit à PEUGEOT un modèle opérationnel centralisé, appliqué à l'échelle mondiale et alimenté par la technologie et les données, qui offre une créativité de premier ordre pour connecter la marque à son public.

Phil York, directeur du marketing et de la communication de PEUGEOT : « Ces dernières années, l’industrie automobile et les attentes des clients ont changé de manière rapide et spectaculaire. Ce rythme de changement rapide exige des esprits audacieux, et nous sommes ravis de nous associer à Accenture Song pour nous aider à nous transformer en une marque 100 % électrique qui établit de nouvelles références en matière de design élégant, de plaisir de conduite et de technologie. »

David Droga, directeur général, Accenture Song : « Ensemble, PEUGEOT et Accenture Song ont l'ambition de réaliser quelque chose de nouveau et de différent. PEUGEOT a une formidable opportunité dans la catégorie électrique de définir ses produits et services avec une approche unique et humaine, en se connectant émotionnellement avec une nouvelle génération de conducteurs. Je suis convaincu que notre modèle créatif axé sur la technologie et alimenté par notre ambition collective aidera PEUGEOT à devenir une véritable entreprise de mobilité technologique. »

A propos de PEUGEOT

PEUGEOT est une marque généraliste haut-de-gamme inventive. The Power of ALLURE est sa nouvelle promesse, reflétée dans chacun de ses modèles et services. L’Allure (design attractif), l’Emotion (plaisir de conduite instinctif) et l’Excellence (qualité sans compromis et simplicité d’utilisation) constituent ses valeurs. PEUGEOT est présent dans plus de 130 pays et la Marque a vendu plus de 1 050 000 véhicules dans le monde en 2022. D’ici 2025, tous ses modèles, particuliers et utilitaires, seront électriques. Le projet PEUGEOT E-LION est une approche à 360° pour atteindre l’objectif Zéro carbone en 2038. L’hypercar électrifié PEUGEOT 9X8 démontre la passion de de la Marque pour le sport automobile, elle est engagée dans le Championnat du Monde d’Endurance (WEC), dont les 24 heures du Mans.

A propos d’ACCENTURE

Accenture est un leader mondial de services professionnels qui aide les plus grandes entreprises, gouvernements et autres organisations à construire leur noyau numérique, à optimiser leurs opérations, à accélérer la croissance de leur chiffre d'affaires et à améliorer les services aux citoyens, créant ainsi une valeur tangible à grande vitesse et à grande échelle. Nous sommes une entreprise axée sur le talent et l'innovation, qui compte environ 733 000 personnes au service de clients dans plus de 120 pays. La technologie est aujourd'hui au cœur du changement, et nous sommes l'un des leaders mondiaux dans la conduite de ce changement, avec de solides relations avec l'écosystème. Nous combinons notre force technologique et notre leadership dans les domaines du cloud, des données et de l'IA avec une expérience sectorielle inégalée, une expertise fonctionnelle et une capacité de livraison globale. Notre large gamme de services, de solutions et d'actifs dans les domaines de la stratégie et du conseil, de la technologie, des opérations, de l'industrie X et d'Accenture Song nous permet d'obtenir des résultats tangibles. Ces capacités, associées à notre culture du succès partagé et à notre engagement à créer de la valeur à 360°, nous permettent d'aider nos clients à se réinventer et à construire des relations durables et de confiance. Nous mesurons notre succès à la valeur à 360° que nous créons pour nos clients, nos collègues, nos actionnaires, nos partenaires et nos communautés. Visitez-nous à l'adresse : www.accenture.fr

Accenture Song accélère la croissance et la valeur ajoutée pour les entreprises grâce à une démarche de soutien durable à ses clients. Nos capacités vont de l'idéation à l'exécution : croissance, conception de produit et d’expérience ; plateformes technologiques et d'expérience ; stratégie créative, médiatique et marketing ; et organisation de campagnes, de transformations commerciales, de contenus et de canaux. Grâce à nos relations étroites avec nos clients et à notre expertise sectorielle approfondie, nous aidons nos clients à opérer à la vitesse de la vie réelle grâce au potentiel illimité de l'imagination, de la technologie et de l'intelligence.

# # #

Copyright © 2023 Accenture. All rights reserved. Accenture and its logo are trademarks of Accenture.