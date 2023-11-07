Newmont收購Newcrest，成功打造全球首屈一指的金礦開採業務

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT, ASX: NEM, PNGX: NEM)今天宣布，該公司已完成對Newcrest Mining Limited的收購，將成為全球首屈一指的金礦開採公司，同時具有強大的銅生產能力。

Newmont總裁兼執行長Tom Palmer表示：「今天，Newmont成功完成了對Newcrest的具有重大轉型意義的收購，標誌著我們公司和整個產業的一個歷史性里程碑。我們現在的工作重點已轉為以安全、高效、負責任的方式將Newcrest的資產和員工整合到Newmont成熟的營運模式中，從而加速為所有利害關係人實施我們以價值為中心的策略。」

Newmont擁有全球一半以上的一級資產*，其獨一無二的長壽命營運組合、增值專案、豐富的探勘機會以及世界一流的人才，將為其在全球最有利的司法管轄區達成全年盈利生產奠定基礎。擴大後的投資組合將包括具有規模、利潤率和礦山壽命的業務，能夠在數十年內產生強勁而持久的回報，同時支持一流的永續發展績效。

隨著如今交易的完成，Newmont對Newcrest的收購可望：

透過整合集中在低風險管轄區的高品質營運、專案和儲量，包括10個一級營運*，來支持數十年的安全、可盈利和負責任的黃金和銅生產，鞏固Newmont作為負責任的金礦開採領導者的地位；

產生每年5億美元的稅前相乘效應，可望在前24個月內達成，同時在交易完成後的前兩年透過投資組合最佳化至少達成20億美元的現金改善；

保持Newmont均衡的資本配置優先順序和業界首屈一指的非約束性股利支付；自2019年完成與Goldcorp的交易以來，Newmont已經支付了超過50億美元的股利，進一步證明了我們對股東的承諾；

在澳洲和加拿大擁有大批經驗豐富的領導者、主題專家和現有區域團隊，他們均擁有深厚的採礦業經驗；

在環境、社會和治理方面保持產業首屈一指的地位；以及

在此次交易中，Newmont發行了357,691,627股Newmont普通股新股，其中包括15,720,585股新Newmont股票，341,792,611股新Newmont CDI相關股票和178,431股新Newmont PDI相關股票。

關於Newmont

Newmont是世界首屈一指的黃金公司以及銅、鋅、鉛、銀生產商。公司擁有世界一流的資產、發展前景和人才組合優勢，能夠在非洲、澳洲、拉丁美洲和加勒比、北美和巴布亞紐幾內亞有利的採礦管轄區得到充分發揮。Newmont是唯一一家進入標准普爾500指數的黃金生產商，在原則性的環境、社會和治理實踐方面受到廣泛肯定。該公司的價值創造能力在業界首屈一指，並以強大的安全標準、出色的執行能力和科技專長為支撐。Newmont成立于1921年，於1925年上市。

Newmont的宗旨是透過永續和負責任的採礦活動來創造價值和改善生活。如欲瞭解有關Newmont永續發展策略和計畫的更多資訊，請造訪www.newmont.com。

有關前瞻性陳述的警示性聲明

本新聞稿包含《1933年美國證券法》（修訂版）第27A節以及《1934年美國證券交易法》（修訂版）第21E節定義的「前瞻性陳述」，屬於此等章節和其他適用法律中的安全港條款範疇以及適用澳洲證券法定義的「前瞻性資訊」。如前瞻性陳述表達或暗示對於未來事件或結果的期望或信念，此等期望或信念的表達出於誠意，並且具有合理基礎。但是，此等陳述受到風險、不確定性和其他因素的影響，可能造成實際結果與前瞻性陳述中表達、預測或暗示的未來結果存在顯著差異。前瞻性陳述通常針對我們預期的未來業務和財務表現和財務狀況，且通常包含「預期」、「打算」、「計畫」、「將」、「會」、「估計」、「期望」或「潛在」等措辭。前瞻性陳述可能包括但不僅限於：有關未來成本、生產和獲利能力的預期；有關股東回報和未來股利的預期；有關未來投資和資產負債表實力的預期；有關預期相乘效應的估計；有關預期增量現金流產生和投資組合最佳化機會的估計；有關未來產業領導地位的預期；以及有關合併後業務的其他預期。

對未來事件或結果的估計或預期依據某些假設，這些假設可能被證明是不正確的。與關於合併後業務和未來業績的前瞻性陳述有關的風險可能包括但不限於黃金和其他金屬價格波動、貨幣波動、營運風險、生產成本增加和礦石品位和採收率與礦山開採計畫的假設有差異、政治風險、社群關係、衝突解決、政府監管和司法結果等風險。此外，可能導致實際結果與前瞻性陳述產生差異的重大風險還包括：與財務或其他預測相關的固有不確定性；Newmont和Newcrest業務迅速、有效的整合，以及該交易達成預期的相乘效應和價值創造的能力；已經或可能對雙方以及與2023年5月15日的計畫實施契約（經不時修訂）相關的其他方提起的任何法律訴訟的結果；與整合Newcrest相關的意料之外的困難或支出；與計畫對價的價值相關的風險；市場的預期規模和對於Newmont資源的持續需求；以及管理層將時間用於處理懸而未決的交易相關問題。如欲瞭解此類風險和其他因素的詳情，請參見Newmont於2023年2月23日向美國證券交易委員會（簡稱「SEC」）遞交的截至2022年12月31日的Form 10-K年報、於2023年7月20日向SEC遞交的當期Form 8-K更新報告，以及Newmont向SEC遞交的其他文件，包括2023年9月5日向SEC遞交的最終代理聲明和2023年10月26日向SEC遞交的Form 10-Q中「風險因素」標題下的內容；以及Newmont向SEC遞交的報告中指明的其他因素，可造訪SEC網站或www.newmont.com獲取這些報告。Newcrest截至2023年6月30日財政年度的最新年度財務報告，以及Newcrest向澳洲證券主管機關遞交的其他文件，可造訪澳洲證券交易所(ASX)網站(www.asx.com.au)或www.newcrest.com獲取。除非適用的證券法要求，否則Newmont Goldcorp不承擔發布對於任何「前瞻性陳述」（包括但不僅限於前景）的公開修正的任何義務，以反映本新聞稿發布日期之後的事件或情況或反映發生的非預期事件。投資人不應假設之前發布的「前瞻性陳述」未獲更新即構成對這些陳述的再次確認。繼續依賴於「前瞻性陳述」應由投資人自擔風險。

本新聞稿中使用的相乘效應和價值創造是為了說明的目的而提供的管理層估計，不應被視為GAAP或非GAAP財務指標。相乘效應是管理層對Newmont和Newcrest業務整合後產生的稅前相乘效應、供應鏈效率和充分潛能改進的綜合估計，雙方的業務整合已被貨幣化以用於估計目的。由於相乘效應估計反映的是某些實際發生的成本與管理層對Newmont和Newcrest業務不整合時本會發生的成本的估計之間的差異，因此這種估計必然是不精確的，並基於大量判斷和假設。相乘效應屬於「前瞻性陳述」，受風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際價值創造與預期或過去的相乘效應不同。

本新聞稿中使用的投資組合最佳化是為了說明的目的而提供的管理層估計，不應被視為GAAP或非GAAP財務指標。由於現金流增加估計了某些實際現金流與管理層在Newmont和Newcrest業務未整合時對現金流的估計之間的差異，因此這種估計必然是不精確的，並基於大量判斷和假設。最佳化投資組合以提高現金流屬於「前瞻性陳述」，受風險、不確定性和其他因素影響，這些因素可能導致提高的現金流與預期不同。

*「一級資產」或「一級營運」的定義是，在該資產的礦山壽命期內平均達到：(1)綜合年產量超過 50萬金當量盎司；(2)平均每盎司的全部維持成本(“AISC”)處於產業成本曲線的下半部分；(3)預期礦山壽命超過10年；以及(4)在Moody’s、S&P和Fitch評等為A級和B級的國家開展業務。有關Newmont的這些術語和指標的定義，請參見Newmont向SEC遞交的Form 10-K年度報告。與Newcrest的資產相關的此類術語和指標由Newcrest計算，並在遞交給澳洲證券交易所的公開文件中揭露。對於產業中的其他資產，這些條款和指標在第三方實體報告這些資產的公開文件中公布。對於其他各方公布的類似指標，由於所使用方法的不同，我們與第三方計算營運指標（如AISC）的方法可能有所不同。

關於多倫多證券交易所核准的說明

在獲得多倫多證券交易所(“TSX”)核准時，Newmont Corporation依賴於《TSX公司手冊》第602.1條規定的「符合條件的國際上市發行人」豁免，以履行其在收購Newcrest Mining Limited時對TSX承擔的義務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。