Newmont cria principal negócio de mineração de ouro do mundo com a aquisição da Newcrest

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT, ASX: NEM, PNGX: NEM) anunciou hoje que concluiu a aquisição da Newcrest Mining Limited criando a empresa líder mundial em ouro com produção robusta de cobre.

"Hoje é um marco histórico em nossa empresa e no setor com a conclusão bem-sucedida desta aquisição transformacional da Newcrest pela Newmont", disse Tom Palmer, presidente e CEO da Newmont. "Agora, nossa atenção se volta para a integração segura, eficiente e responsável dos ativos e das pessoas da Newcrest no modelo operacional comprovado da Newmont, para que possamos acelerar a entrega de nossa estratégia focada em valor para todas as nossas partes interessadas."

Apresentando mais da metade dos ativos de nível 1* do mundo, o portfólio excepcional de operações de longa duração da Newmont, projetos de valor agregado, oportunidades de exploração abundantes e talentos de classe mundial respaldarão um ano de produção lucrativa nas jurisdições mais favoráveis do mundo. Este portfólio ampliado incluirá operações com escala, margem e vida útil da mina para gerar retornos robustos e duradouros durante décadas, ao mesmo tempo que apoia o melhor desempenho de sustentabilidade da categoria.

Com a transação agora concluída, a expectativa sobre a aquisição da Newcrest pela Newmont é:

Fortalecer a posição da Newmont como líder responsável na mineração de ouro mediante a combinação de operações, projetos e reservas de alta qualidade concentrados em jurisdições de baixo risco, incluindo 10 operações nível 1* para apoiar décadas de produção segura, lucrativa e responsável de ouro e cobre.

Gerar sinergias anuais antes de impostos de US$ 500 milhões, que deverão ser alcançadas nos primeiros 24 meses, juntamente com pelo menos US$ 2 bilhões em melhorias de caixa por meio da otimização do portfólio nos primeiros dois anos após o fechamento.

Manter as prioridades de alocação de capital equilibradas da Newmont e o pagamento de dividendos não vinculativos líder do setor. Desde o fechamento da transação da Goldcorp em 2019, a Newmont pagou mais de US$ 5 bilhões em dividendos, demonstrando ainda mais nosso compromisso com nossos acionistas.

Apresentar uma reserva extensa de líderes experientes, especialistas no assunto e equipes regionais existentes na Austrália e no Canadá com ampla experiência no setor de mineração.

Manter a liderança do setor no desempenho ambiental, social e de governança.

Em sintonia com a transação, a Newmont emitiu 357.691.627 novas ações ordinárias da Newmont, incluindo 15.720.585 ações da New Newmont, 341.792.611 ações subjacentes aos CDIs da New Newmont e 178.431 ações subjacentes aos PDIs da New Newmont.

Sobre a Newmont

A Newmont é a principal empresa de ouro do mundo e produtora de cobre, zinco, chumbo e prata. O portfólio de ativos, perspectivas e talentos de classe mundial da empresa está ancorado em jurisdições de mineração desenvolvidas na África, Austrália, América Latina e Caribe, América do Norte e Papua Nova Guiné. A Newmont é a única produtora de ouro listada no índice S&P 500 e é amplamente reconhecida por suas práticas ambientais, sociais e de governança baseadas em princípios. A empresa é líder do setor na criação de valor, apoiada por padrões de segurança robustos, execução superior e conhecimento técnico. A Newmont foi fundada em 1921 e tem capital aberto desde 1925.

Na Newmont, nosso objetivo é criar valor e melhorar vidas por meio da mineração sustentável e responsável. Para saber mais sobre a estratégia e as iniciativas de sustentabilidade da Newmont, acesse www.newmont.com.

Declaração de advertência sobre declarações prospectivas

Esta comunicação contém “declarações prospectivas” na acepção da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada, e da Seção 21E da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1934, conforme alterada, que se destinam a ser abrangidas pelos princípios de porto seguro ("safe harbor") criado por tais seções e outras leis aplicáveis e “informações prospectivas” dentro do significado das leis de valores mobiliários australianas aplicáveis. Quando uma declaração prospectiva expressa ou implica uma expectativa ou crença quanto a eventos ou resultados futuros, tal expectativa ou crença é expressa de boa fé e considerada como tendo uma base razoável. No entanto, tais declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores, que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dos resultados futuros expressos, projetados ou implícitos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas geralmente abordam nossos futuros negócios esperados, desempenho financeiro e condição financeira; e muitas vezes contêm palavras como “antecipar”, “pretender”, “planejar”, “irá”, “iria”, “estimar”, “esperar” ou “potencial”. Declarações prospectivas podem incluir, sem limitação, declarações relacionadas a expectativas de futuros custos, produção e lucratividade, expectativas relacionadas a retornos aos acionistas e dividendos futuros, expectativas relativas a investimentos futuros e solidez do balanço, estimativas de sinergias esperadas, estimativas de caixa incremental esperado oportunidades de geração de fluxo e otimização de portfólio, expectativas em relação à futura liderança do setor e outras expectativas em relação ao negócio combinado.

As estimativas ou expectativas de eventos ou resultados futuros baseiam-se em determinadas suposições, que podem revelar-se incorretas. Os riscos relacionados às declarações prospectivas referentes aos negócios combinados e ao desempenho futuro podem incluir, mas não estão limitados a, volatilidade dos preços do ouro e de outros metais, flutuações cambiais, riscos operacionais, aumento dos custos de produção e variações no teor do minério ou nas taxas de recuperação desses assumidos nos planos de mineração, risco político, relações comunitárias, resolução de conflitos, regulamentação governamental e resultados judiciais, bem como outros riscos. Além disso, os riscos materiais que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes das declarações prospectivas incluem: a incerteza inerente associada às projeções financeiras ou outras; a integração rápida e eficaz dos negócios da Newmont e da Newcrest e a capacidade de alcançar as sinergias previstas e a criação de valor contempladas pela transação; o resultado de quaisquer processos judiciais que foram ou possam ser instaurados contra as partes e outros relacionados a uma escritura de implementação do esquema datada de 15 de maio de 2023, conforme alterada de tempos em tempos; dificuldades ou despesas imprevistas relacionadas com a integração da Newcrest; riscos relacionados com o valor da contrapartida do regime; o tamanho previsto dos mercados e a procura contínua pelos recursos da Newmont; e o desvio do tempo de gestão em questões pendentes relacionadas a transações. Para uma discussão mais detalhada de tais riscos e outros fatores, consulte o Relatório Anual da Newmont no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (“SEC”) em 23 de fevereiro de 2023, conforme atualizado pelo relatório atual no Formulário 8-K, arquivado na SEC em 20 de julho de 2023, bem como outros registros da Newmont na SEC, incluindo a declaração de procuração definitiva, arquivada na SEC em 5 de setembro de 2023 e o Formulário 10-Q arquivado na SEC em 26 de outubro de 2023, sob o título “Fatores de risco”, e outros fatores identificados nos relatórios da Newmont arquivados na SEC, disponíveis no site da SEC ou em www.newmont.com. O relatório financeiro anual mais recente da Newcrest para o ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2023, bem como outros registros da Newcrest feitos junto às autoridades reguladoras de valores mobiliários australianas estão disponíveis no site da ASX (www.asx.com.au) ou em www.newcrest.com. A Newmont não assume nenhuma obrigação de divulgar publicamente revisões de qualquer “declaração prospectiva”, incluindo, sem limitação, perspectivas, para refletir eventos ou circunstâncias após a data desta comunicação, ou para refletir a ocorrência de eventos imprevistos, exceto conforme possa ser exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis. Os investidores não devem presumir que qualquer falta de atualização de uma “declaração prospectiva” emitida anteriormente constitui uma reafirmação dessa declaração. A confiança contínua em “declarações prospectivas” é por conta e risco dos investidores.

As sinergias e a criação de valor aqui usadas são estimativas de gestão fornecidas para fins ilustrativos e não devem ser consideradas uma medida financeira GAAP ou Non-GAAP. As sinergias representam a estimativa combinada da gestão de sinergias antes de impostos, eficiências da cadeia de fornecimento e melhorias potenciais totais, como resultado da integração dos negócios da Newmont e da Newcrest que foram monetizados para efeitos da estimativa. Dado que as estimativas de sinergias refletem diferenças entre determinados custos reais incorridos e as estimativas de gestão de custos que teriam sido incorridos na ausência da integração dos negócios da Newmont e da Newcrest, tais estimativas são necessariamente imprecisas e baseadas em inúmeros julgamentos e pressupostos. Sinergias são “declarações prospectivas” sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que a criação de valor real seja diferente das sinergias esperadas ou passadas.

A otimização do portfólio conforme usada neste comunicado à imprensa é uma estimativa de gestão fornecida para fins ilustrativos e não deve ser considerada uma medida financeira GAAP ou Non-GAAP. Visto que a melhoria do fluxo de caixa estima as diferenças entre determinados fluxos de caixa reais e as estimativas de gestão dos fluxos de caixa na ausência da integração dos negócios da Newmont e da Newcrest, tais estimativas são necessariamente imprecisas e basedas em inúmeros julgamentos e pressupostos. A otimização da carteira para melhorar os fluxos de caixa é uma “declaração prospectiva” sujeita a riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os fluxos de caixa aumentados sejam diferentes das expectativas.

* “Ativo de Nível 1” ou “operação de Nível 1” é definido como tendo, em média, durante a vida útil da mina de tal ativo: (1) produção de mais de 500.000 onças equivalentes de ouro por ano em uma base consolidada, (2) média de custos totais de sustentação (“AISC”) por onça na metade inferior da curva de custos do setor, (3) uma vida útil esperada da mina superior a 10 anos e (4) operações em países classificados nas faixas de classificação A e B da Moody's, S&P e Fitch. Para obter as definições de tais termos e métricas em relação à Newmont, consulte o Relatório Anual da Newmont no Formulário 10-K arquivado na SEC. Tais termos e métricas em relação aos ativos da Newcrest são calculados pela Newcrest e divulgados em registros públicos apresentados à Bolsa de Valores Australiana. No que diz respeito a outros ativos do setor, tais termos e métricas são publicados em registros públicos das entidades terceirizadas que reportam a respeito desses ativos. Nossos métodos de cálculo de métricas operacionais, como o AISC, e os de terceiros podem ser diferentes para métricas com títulos semelhantes publicadas por outras partes devido a diferenças na metodologia.

Nota sobre a aprovação da bolsa de valores de Toronto

Ao obter a aprovação da Bolsa de Valores de Toronto (“TSX”), a Newmont Corporation baseou-se na isenção do “Emissor Interlistado Internacional Elegível”, conforme estabelecido na Seção 602.1 do Manual da TSX Company para satisfazer as suas obrigações para com a TSX em conexão com a aquisição da Newcrest Mining Limited.

