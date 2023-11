Newmont acquiert Newcrest et crée ainsi le premier groupe minier aurifère au monde

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT, ASX: NEM, PNGX: NEM) a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Newcrest Mining Limited créant ainsi la première société aurifère mondiale avec une production importante de cuivre.

« Aujourd'hui marque une étape historique pour notre entreprise et l'industrie avec la finalisation de cette acquisition transformationnelle de Newcrest par Newmont », a déclaré Tom Palmer, PDG de Newmont. « Notre attention se tourne désormais vers l'intégration sécurisée, efficace et responsable des actifs et des collaborateurs de Newcrest dans le modèle opérationnel éprouvé de Newmont, afin d'accélérer la mise en œuvre de notre stratégie axée sur la création de valeur pour toutes nos parties prenantes. »

Avec plus de la moitié des actifs de niveau 1 au monde*, le portefeuille inégalé de Newmont, composé d'opérations à longue durée de vie, de projets générant de la valeur, d'abondantes opportunités d'exploration et de talents de classe mondiale, soutiendra une production rentable pendant des années dans les juridictions les plus favorables au monde. Ce portefeuille élargi comprendra des opérations ayant une échelle, une marge et une durée de vie de la mine pour générer des rendements conséquents et durables pendant des décennies, tout en soutenant des performances de durabilité de premier ordre.

Avec cette transaction, l'acquisition de Newcrest par Newmont devrait :

Renforcer la position de Newmont en tant que leader responsable de l'exploitation aurifère grâce à la combinaison d'opérations, de projets et de réserves de haute qualité concentrés dans des juridictions à faible risque, y compris 10 opérations de niveau 1 pour soutenir des décennies de production aurifère et de cuivre sûre, rentable et responsable,

Générer des synergies annuelles avant impôts de 500 millions de dollars, censées être atteintes au cours des 24 premiers mois, ainsi qu'un gain minimal de 2 milliards de dollars relatif à la trésorerie grâce à l'optimisation du portefeuille au cours des deux premières années après la clôture,

Maintenir les priorités d'allocation équilibrée des capitaux de Newmont et un taux de distribution de dividendes remarquable et non contraignant dans l'industrie ; depuis la fin de la transaction Goldcorp en 2019, Newmont a versé plus de 5 milliards de dollars de dividendes, démontrant davantage son engagement envers ses actionnaires,

Proposer un ensemble de dirigeants expérimentés, d'experts en la matière et d'équipes régionales existantes en Australie et au Canada qui possèdent une expérience non négligeable de l'industrie minière,

Maintenir le leadership de l'industrie en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance,

Dans le cadre de la transaction, Newmont a émis 357 691 627 nouvelles actions ordinaires de Newmont, y compris 15 720 585 Nouvelles Actions Newmont, 341 792 611 actions sous-jacentes aux New Newmont CDI et 178 431 actions sous-jacentes aux New Newmont PDI.

À propos de Newmont

Newmont est la première société aurifère au monde et un producteur de cuivre, de zinc, de plomb et d’argent. Le portefeuille d’actifs, de prospects et de talents de classe mondiale de la Société est ancré dans des territoires miniers favorables en Afrique, Australie, Amérique latine et Caraïbes, Amérique du Nord, et Papouasie Nouvelle Guinée. Newmont est le seul producteur d’or inscrit dans l’indice S&P 500 et est largement reconnue pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, fondées sur des principes. La Société est un chef de file du secteur en termes de création de valeur, s’appuyant sur de solides normes de sécurité, une exécution supérieure et une expertise technique. Newmont a été fondée en 1921 et est cotée en bourse depuis 1925.

Chez Newmont, notre objectif consiste à créer de la valeur ainsi qu’à améliorer l’existence des individus grâce à une exploitation minière durable et responsable. Pour en savoir plus sur la stratégie et les initiatives de durabilité de Newmont, consultez www.newmont.com.

Déclaration de mise en garde concernant les déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens de l’article 27A de la loi Securities Act de 1933, telle que modifiée, et de l’article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée, et à ce titre sont supposées couvertes par la « sphère de sécurité » créée par lesdits articles et autres lois applicables, ainsi que des « informations prévisionnelles » au sens des lois australiennes applicables sur les valeurs mobilières. Lorsqu’une déclaration prévisionnelle exprime ou sous-entend une attente ou une conviction relative à des résultats futurs, ladite attente ou conviction est exprimée de bonne foi et se fonde sur une base raisonnable. Lesdites déclarations prévisionnelles impliquent cependant des risques et incertitudes ainsi que d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les résultats futurs exprimés, envisagés ou sous-entendus dans lesdites déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles portent souvent sur notre performance commerciale et financière et notre condition financière future attendue et se reconnaissent souvent à l’emploi du futur et du conditionnel ou à des mots et expressions tels que « anticiper », « avoir l’intention », « planifier », « estimer », « s’attendre à » ou « potentiel ». Les déclarations prévisionnelles peuvent inclure, sans s'y limiter des déclarations relatives aux attentes liées aux coûts futurs à la production et la profitabilité, attentes liées aux bénéfices des actionnaires et dividendes futures, attentes relatives à l'investissement futur et à la solidité de notre bilan, estimations des synergies attendues, estimations de la génération du flux de trésorerie et les opportunités de l'optimisation du portefeuille, les attentes concernant le leadership futur de l'industrie et d'autres attentes relatives aux activités combinées.

Les estimations et attentes des événements ou résultats futurs sont basés sur certaines présomptions qui pourraient être incorrectes. Les risques liés aux déclarations prévisionnelles se rapportant aux activités combinées et performances futures peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, la volatilité des prix de l’or et des autres métaux, les fluctuations de devises, les risques opérationnels, la hausse des coûts de production, les variations de la teneur en minerai ou du taux de récupération du minerai par rapport à ce qui aura été supposé dans les plans d’exploitation minière, les risques politiques, les relations intercommunautaires, la résolution des conflits, les réglementations gouvernementales concernant, les décisions judiciaires et autres risques. En outre, les risques importants pouvant entraîner une différence entre les résultats réels et les déclarations prévisionnelles incluent notamment : l’incertitude inhérente aux projections financières ou autres ; l’intégration rapide et efficace des activités de Newmont et de Newcrest et la capacité à réaliser les synergies et la création de valeur attendues envisagées par la transaction ; l’issue de toute procédure judiciaire pouvant être intentée contre les parties et d’autres personnes liées à entente de mise en œuvre du plan datée du 15 mai 2023, comme modifiée de temps à autre, ; toutes difficultés imprévues ou dépenses liées à l’intégration de Newcrest ; les risques liés à la valeur de l'entente considérée ; la taille prévue des marchés et la demande continue pour les ressources de Newmont ; et l’accaparement du temps de l’équipe de direction sur des questions liées à la transaction en cours. Pour une analyse plus détaillée de ces risques et autres facteurs, prière de consulter le Rapport annuel de Newmont pour l'exercice ayant pris fin le 31 décembre 2022, déposé sur Formulaire 10-K, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis le 23 février 2023, comme mis à jour par le rapport actuel sur ainsi que les autres documents de la Société déposés auprès de la SEC, et disponibles sur le site Web de la SEC ou sur Formulaire 8-K, déposé auprès de la SEC le 20 juillet 2023, ainsi que les autres dossiers de Newmont déposés auprès de la SEC, y compris la déclaration de procuration, déposée auprès de la SEC le 5 septembre 2023 et le Formulaire 10-Q déposé auprès de la SEC le 26 octobre 2023, sous le titre « facteurs de risques », et autres facteurs identifiés dans les rapports de Newmont, déposés auprès de la SEC, disponibles sur le site de la SEC www.newmont.com. Le rapport annuel de Newcrest le plus récent pour l'année fiscale a été clôturée le 30 juin 2023, ainsi que les autres documents de Newcrest déposés auprès des autorités de réglementation australiennes sont disponibles sur le site d'ASX (www.asx.com.au) ou www.newcrest.com. Newmont ne s’engage nullement à publier des révisions de toute « déclaration prévisionnelle », y compris, sans limitation, toute perspective, pour refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse, ou pour refléter la survenance d’événements imprévus, sauf lorsque les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigeront. Les investisseurs ne doivent pas présumer que l’absence de mise à jour d’une « déclaration prévisionnelle » publiée précédemment constitue une réaffirmation de cette déclaration. Les investisseurs se fiant continuellement aux « déclarations prévisionnelles » le font à leurs risques et périls.

Les synergies et la création de valeur telles qu'utilisées ici sont des estimations de la direction fournies à des fins illustratives et ne doivent pas être considérées comme des mesures financières conformes ou non conformes aux PCGR. Les synergies représentent l'estimation combinée de la direction des synergies avant impôts, des performances effectives de la chaîne d'approvisionnement et des améliorations du plein potentiel, résultant de l'intégration des activités de Newmont et de Newcrest qui ont été monétisées à des fins d'estimation. Étant donné que les estimations de synergies reflètent les différences entre certains coûts réels engagés et les estimations de coûts que la direction aurait engagés en l'absence de l'intégration des activités de Newmont et de Newcrest, de telles estimations sont forcément imprécises et reposent sur de nombreux jugements et hypothèses. Les synergies sont des « déclarations prospectives » soumises à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire différer la création de valeur réelle des synergies attendues ou des synergies passées.

L'optimisation du portefeuille telle qu’utilisée dans le présent communiqué représente une estimation de la direction fournie à titre indicatif et ne doit pas être considérée comme une mesure financière conforme ou non conforme aux PCGR. Étant donné que la hausse des flux de trésorerie tient compte des différences entre certains flux de trésorerie réels et les estimations de la direction des flux de trésorerie en l'absence de l'intégration des activités de Newmont et de Newcrest, ces estimations sont forcément imprécises et se fondent sur de nombreux jugements et hypothèses. De telles estimations sont par nature imprécises et reposent sur de nombreux jugements et présomptions. L'optimisation du portefeuille pour accroître les flux de trésorerie est une « déclaration prospective » soumise à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les flux de trésorerie améliorés diffèrent des attentes.

* Le terme « actif de niveau 1 » ou « opération de niveau 1 » est défini comme ayant, en moyenne sur la durée de vie d'un tel actif : (1) une production constante de plus de 500 000 onces par an, (2) un coût de maintien en service (« AISC ») moyen par once dans la moitié inférieure de la courbe des coûts de l'industrie, (3) une durée de vie de la mine qui devrait dépasser 10 ans, et (4) des opérations dans des pays classés dans les gammes de notation A et B par Moody's, S&P et Fitch. Pour les définitions des termes et indicateurs concernant Newmont, consultez le rapport annuel de Newmont sur le formulaire 10-K déposé auprès de la SEC. Les termes et indicateurs relatifs aux actifs de Newcrest sont calculés par Newcrest et divulgués dans les dépôts publics effectués auprès de la bourse australienne. En ce qui concerne les autres actifs de l'industrie, ces termes et indicateurs sont publiés dans les dépôts publics des entités tierces qui rendent compte de ces actifs. Nos méthodes de calcul des indicateurs d'exploitation, tels que l'AISC, et celles de tiers peuvent différer pour des indicateurs intitulés de la même manière et publiés par d'autres parties en raison de différences de méthodologie.

Note concernant l'approbation de la bourse de Toronto

Pour obtenir l'approbation de la Bourse de Toronto (« TSX »), Newmont Corporation s'est appuyée sur l'exemption « Eligible International Interlisted Issuer » prévue à la section 602.1 du guide destiné aux sociétés de la TSX pour satisfaire à ses obligations envers la TSX dans le cadre de son acquisition de Newcrest Mining Limited.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.