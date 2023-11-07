Newmont收购Newcrest，成功打造全球领先的金矿开采业务

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT, ASX: NEM, PNGX: NEM)今天宣布，该公司已完成对Newcrest Mining Limited的收购，将成为全球领先的金矿开采公司，同时具有强大的铜生产能力。

Newmont总裁兼首席执行官Tom Palmer表示：“今天，Newmont成功完成了对Newcrest的具有重大转型意义的收购，标志着我们公司和整个行业的一个历史性里程碑。我们现在的工作重点已转为以安全、高效、负责任的方式将Newcrest的资产和员工整合到Newmont成熟的运营模式中，从而加速为所有利益相关者实现我们以价值为中心的战略。”

Newmont拥有全球一半以上的一级资产*，其独一无二的长寿命运营组合、增值项目、丰富的勘探机会以及世界一流的人才，将为其在全球最有利的司法管辖区实现全年盈利生产奠定基础。扩大后的投资组合将包括具有规模、利润率和矿山寿命的业务，能够在数十年内产生强劲而持久的回报，同时支持一流的可持续发展绩效。

随着如今交易的完成，Newmont对Newcrest的收购预计将：

通过整合集中在低风险管辖区的高质量运营、项目和储量，包括10个一级运营*，来支持数十年的安全、可盈利和负责任的黄金和铜生产，巩固Newmont作为负责任的金矿开采领导者的地位；

产生每年5亿美元的税前协同效应，预计将在前24个月内实现，同时在交易完成后的前两年通过投资组合优化至少实现20亿美元的现金改善；

保持Newmont均衡的资本配置优先级和行业领先的非约束性股息支付；自2019年完成与Goldcorp的交易以来，Newmont已经支付了超过50亿美元的股息，进一步证明了我们对股东的承诺；

在澳大利亚和加拿大拥有大批经验丰富的领导者、主题专家和现有区域团队，他们均拥有深厚的采矿业经验；

在环境、社会和治理方面保持行业领先地位；以及

在此次交易中，Newmont发行了357,691,627股Newmont普通股新股，其中包括15,720,585股新Newmont股票，341,792,611股新Newmont CDI相关股票和178,431股新Newmont PDI相关股票。

关于Newmont

Newmont是世界领先的黄金公司以及铜、锌、铅、银生产商。公司拥有世界一流的资产、发展前景和人才组合优势，能够在非洲、澳大利亚、拉丁美洲和加勒比、北美和巴布亚新几内亚有利的采矿管辖区得到充分发挥。Newmont是唯一一家进入标普500指数的黄金生产商，在原则性的环境、社会和治理实践方面受到广泛认可。该公司的价值创造能力在业界首屈一指，并以强大的安全标准、出色的执行能力和技术专长为支撑。Newmont成立于1921年，于1925年上市。

Newmont的宗旨是通过可持续和负责任的采矿活动来创造价值和改善生活。如需了解有关Newmont可持续发展战略和计划的更多信息，请访问www.newmont.com。

有关前瞻性陈述的警示性声明

本新闻稿包含《1933年美国证券法》（修订版）第27A节以及《1934年美国证券交易法》（修订版）第21E节定义的“前瞻性陈述”，属于此等章节和其他适用法律中的安全港条款范畴以及适用澳大利亚证券法定义的“前瞻性信息”。如前瞻性陈述表达或暗示对于未来事件或结果的期望或信念，此等期望或信念的表达出于诚意，并且具有合理基础。但是，此等陈述受到风险、不确定性和其他因素的影响，可能造成实际结果与前瞻性陈述中表达、预测或暗示的未来结果存在显著差异。前瞻性陈述通常针对我们预期的未来业务和财务表现和财务状况，且通常包含“预期”、“打算”、“计划”、“将”、“会”、“估计”、“期望”或“潜在”等措辞。前瞻性陈述可能包括但不仅限于：有关未来成本、生产和盈利能力的预期；有关股东回报和未来股息的预期；有关未来投资和资产负债表实力的预期；有关预期协同效应的估计；有关预期增量现金流产生和投资组合优化机会的估计；有关未来行业领导地位的预期；以及有关合并后业务的其他预期。

对未来事件或结果的估计或预期基于某些假设，这些假设可能被证明是不正确的。与关于合并后业务和未来业绩的前瞻性陈述有关的风险可能包括但不限于黄金和其他金属价格波动、货币波动、运营风险、生产成本增加和矿石品位和采收率与矿山开采计划的假设有差异、政治风险、社区关系、冲突解决、政府监管和司法结果等风险。此外，可能导致实际结果与前瞻性陈述产生差异的重大风险还包括：与财务或其他预测相关的固有不确定性；Newmont和Newcrest业务迅速、有效的整合，以及该交易达成预期的协同效应和价值创造的能力；已经或可能对双方以及与2023年5月15日的计划实施契约（经不时修订）相关的其他方提起的任何法律诉讼的结果；与整合Newcrest相关的意料之外的困难或支出；与计划对价的价值相关的风险；市场的预期规模和对于Newmont资源的持续需求；以及管理层将时间用于处理悬而未决的交易相关问题。如需了解此类风险和其他因素的详情，请参见Newmont于2023年2月23日向美国证券交易委员会（简称“SEC”）提交的截至2022年12月31日的Form 10-K年报、于2023年7月20日向SEC提交的当期Form 8-K更新报告，以及Newmont向SEC提交的其他文件，包括2023年9月5日向SEC提交的最终代理声明和2023年10月26日向SEC提交的Form 10-Q中“风险因素”标题下的内容；以及Newmont向SEC提交的报告中指明的其他因素，可访问SEC网站或www.newmont.com获取这些报告。Newcrest截至2023年6月30日财政年度的最新年度财务报告，以及Newcrest向澳大利亚证券监管机构提交的其他文件，可访问澳大利亚证券交易所(ASX)网站(www.asx.com.au)或www.newcrest.com获取。除非适用的证券法要求，否则Newmont Goldcorp不承担发布对于任何“前瞻性陈述”（包括但不仅限于前景）的公开修正的任何义务，以反映本新闻稿发布日期之后的事件或情况或反映发生的非预期事件。投资者不应假设之前发布的“前瞻性陈述”未获更新即构成对这些陈述的再次确认。继续依赖于“前瞻性陈述”应由投资者自担风险。

本新闻稿中使用的协同效应和价值创造是为了说明的目的而提供的管理层估计，不应被视为GAAP或非GAAP财务指标。协同效应是管理层对Newmont和Newcrest业务整合后产生的税前协同效应、供应链效率和充分潜能改进的综合估计，双方的业务整合已被货币化以用于估计目的。由于协同效应估计反映的是某些实际发生的成本与管理层对Newmont和Newcrest业务不整合时本会发生的成本的估计之间的差异，因此这种估计必然是不精确的，并基于大量判断和假设。协同效应属于“前瞻性陈述”，受风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际价值创造与预期或过去的协同效应不同。

本新闻稿中使用的投资组合优化是为了说明的目的而提供的管理层估计，不应被视为GAAP或非GAAP财务指标。由于现金流增加估计了某些实际现金流与管理层在Newmont和Newcrest业务未整合时对现金流的估计之间的差异，因此这种估计必然是不精确的，并基于大量判断和假设。优化投资组合以提高现金流属于“前瞻性陈述”，受风险、不确定性和其他因素影响，这些因素可能导致提高的现金流与预期不同。

*“一级资产”或“一级运营”的定义是，在该资产的矿山寿命期内平均达到：(1)综合年产量超过 50万金当量盎司；(2)平均每盎司的全部维持成本(“AISC”)处于行业成本曲线的下半部分；(3)预期矿山寿命超过10年；以及(4)在Moody’s、S&P和Fitch评级为A级和B级的国家开展业务。有关Newmont的这些术语和指标的定义，请参见Newmont向SEC提交的Form 10-K年度报告。与Newcrest的资产相关的此类术语和指标由Newcrest计算，并在提交给澳大利亚证券交易所的公开文件中披露。对于行业中的其他资产，这些条款和指标在第三方实体报告这些资产的公开文件中公布。对于其他各方公布的类似指标，由于所使用方法的不同，我们与第三方计算运营指标（如AISC）的方法可能有所不同。

关于多伦多证券交易所批准的说明

在获得多伦多证券交易所(“TSX”)批准时，Newmont Corporation依赖于《TSX公司手册》第602.1条规定的“符合条件的国际上市发行人”豁免，以履行其在收购Newcrest Mining Limited时对TSX承担的义务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。