Lenovo与EPOS联手为混合工作时代提供专业音频解决方案

北卡罗来纳州三角研究园--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Lenovo™与音频技术先驱企业EPOS今天宣布达成战略协议，为商务专业人士提供高品质音频解决方案。该协议发挥两个品牌在设计、开发、创新和市场覆盖方面的优势，满足混合工作环境中对专业音频体验不断增长的需求。

在混合工作、广泛的统一通信应用以及最终用户为增强音频体验而更新耳机设备的推动下，专业音频市场正在经历长期增长。联想和EPOS致力于满足这一需求，提供功能强大、可靠且易于使用的高质量音频解决方案，并解决当今家庭、办公室或移动应用的统一通信挑战。

通过该协议，EPOS将成为Lenovo的PC音频配件全球音频合作伙伴。 Lenovo和EPOS致力于为客户创造更好、更丰富的协作体验，并在与ThinkPad™和ThinkBook™笔记本电脑等Lenovo设备结合使用时提供更加流畅的体验。两家公司的合作包括共同开发未来的硬件、软件和服务，以创建专业音频解决方案并推动创新的PC和音频生态系统，从而提高用户参与度，实现生产力优化。我们的共同目标是为在多种混合工作用户场景中寻求清晰沟通、高质量协作和最佳生产力工具的客户创造独特的价值主张。此外，EPOS产品组合将包含在Lenovo的第3 方产品计划中，为客户提供多种单一来源的音频设备选择。

EPOS为世界各地的商业专业人士制造和销售高端音频和视频解决方案。EPOS以数十年心理声学研究为基础，设计出具有独特算法和声学的通信解决方案，为大脑提供最佳音频场景，帮助专业用户提高注意力，减少精力消耗，有效进行交流和协作。

合作的初始阶段包括发布精选耳机，满足专业用户改善混合场景电话会议的需求。新款Lenovo EPOS耳机经过Teams和Zoom认证，并针对其他UC应用程序进行了优化，具有EPOS标志性的音质和舒适度。

Lenovo Wired VOIP Headset与Lenovo Wired ANC Headset Gen 2专业耳机 采用相同的外形设计，配有内联呼叫控制盒，使用非常方便。 USB-C插头（带USB-A适配器）用途广泛，可连接到任何PC，耳罩可提高用户舒适度。Lenovo Wired ANC Headset Gen 2还主打主动降噪功能，通过虚拟消除分散注意力的环境噪音来提供最佳音频体验。这两款耳机均附赠便携收纳袋。

引言

Lenovo IDG全球中小企业部和商业产品中心高级副总裁Eric Yu表示，“我们很高兴与EPOS合作，为客户提供优质的音频解决方案。Lenovo致力于提供智能设备和解决方案，让人们在混合环境中更智能地工作、更好地协作。凭借Lenovo和EPOS在音频技术方面的专业知识，我们可以提供高质量的音频解决方案，满足专业用户对清晰沟通、无缝协作和最佳生产力的需求。”

EPOS总裁Jeppe Dalberg-Larsen说，“我很高兴地宣布我们正在加强与Lenovo的合作伙伴关系。EPOS致力于设计能够释放人类潜力的音频和视频解决方案。与Lenovo的合作将帮助我们继续履行这一承诺，扩大产品范围，并将沟通和协作体验推向全新高度。我非常期待开启双方合作伙伴关系的新篇章。”

关于Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY)是一家年营收620亿美元的全球科技巨擘，在《财富》世界500强中排名第217位，在全球拥有77,000名员工，每天在180个市场为数百万客户提供服务。Lenovo秉承为所有人提供更智能的技术这一宏伟愿景，通过进一步扩展到推动“新IT”技术(客户端、边缘、云端、网络和智能)进步的增长领域，包括服务器、存储、移动、软件、解决方案和服务，进而跻身为全球最大的个人电脑公司。这一转型以及Lenovo改变世界的创新，正在为每个人、每个地方打造更包容、更值得信赖和更智能的未来。要了解更多信息，请访问https://www.lenovo.com，并通过我们的 StoryHub阅读最新消息。

关于EPOS

EPOS为商业专业人士设计、制造和销售高端音频和视频解决方案。

EPOS以数十年心理声学研究为基础，设计出具有独特算法和声学的通信解决方案，为大脑提供最佳音频场景，帮助专业用户提高注意力，减少精力消耗，有效进行交流和协作。

EPOS隶属世界领先的听力保健和音频技术集团Demant，总部位于丹麦哥本哈根，拥有超过115年的音频专业知识，在全球市场开展业务，在60多个国家/地区设有办事处和合作伙伴。

有关更多信息，请访问eposaudio.com。

LENOVO、THINKPAD和THINKBOOK是Lenovo的商标。 USB-C是USB Implementers Forum的注册商标。 ZOOM是Zoom Video Communications, Inc. 的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。 ©2023, Lenovo Group Limited。

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