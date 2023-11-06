CGD 與群光電能、劍橋大學技術服務部共組 GaN 生態系統

英國劍橋訊--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 英商劍橋氮化鎵器件有限公司（Cambridge GaN Devices，簡稱 CGD）是一家專注於研發高效能氮化鎵（GaN）功率元件的半導體公司，致力於打造更環保的電子元件。近日，該公司宣布與台灣的群光電能科技股份有限公司（Chicony Power Technology Co., Ltd，TWSE：6412）以及英國劍橋大學技術服務部（CUTS）簽署了一項三方協議，將共同合作開發基於GaN技術的先進、高效、高功率密度變壓器和資料中心電源產品。群光電能是一家成熟穩健的電力電子系統整體解決方案供應商，該公司專注於為筆記型電腦、桌上型電腦、遊戲機、以及伺服器/雲端解決方案等各種應用開發電源供應器和變壓器。劍橋大學高電壓微電子與感測器（HVMS）小組的負責人 Florin Udrea 教授將代表 CUTS 擔任首席顧問。劍橋大學的 HVMS 小組在功率裝置設計、TCAD 模擬以及功率裝置表現方面擁有長達25年的豐富經驗。此次三方合作將致力於推進一項名為「採用先進 GaN 解決方案的創新低功率和高功率 SMPS（切換模式電源供應器）」的技術專案。

CGD 透過執行長 Giorgia Longobardi 和技術長 Florin Udrea 與劍橋大學建立了長期穩固的聯繫，Florin Udrea至今仍然是HVMS小組的負責人。群光電能在技術創新方面處於 SMPS 領域的全球領先地位，而劍橋大學的HVMS小組以其在功率半導體裝置方面的研究和創新而聞名。因此本次合作代表著一個重要的GaN生態系統的誕生，該生態系統將匯聚系統和應用、研究和裝置等各方面的專業知識。這項專案預計將為筆記型電腦提供高效、高密度變壓器的SMPS原型（群光電能為該市場領導廠商），同時也將提供適用於資料中心和AI伺服器應用的鈦金牌+高效率/高功率密度（> 100W/立方英寸）CRPS和OCP機架（3k 至 6kW）的電源供應裝置。

Giorgia Longobardi | CGD 執行長 群光電能為全球領先業界的 SMPS 製造商之一，因此這份協議代表著 CGD 為我們的客戶和整個社會提供高效功率裝置技術歷程中一個令人難以置信的里程碑。藉由結合我們的業務和劍橋大學全球聞名的HVMS小組的優勢，將加速高能量密度電源解決方案在各種廣泛應用中的開發和普及。

曾國華 | 群光電能總經理

群光電能期待與 CGD 和 HVMS 合作，因為他們在 GaN 方面擁有豐富的專業知識。CGD 已交付了第二代ICeGaN™ 系列產品，該系列在耐用度和易用性方面表現非常優異。CGD 起源於劍橋大學，至今與劍橋大學仍保持緊密聯系，該公司擁有 25 年的學術經驗，比許多其他成熟的 GaN 公司還要長遠。

CGD 近期推出了採用ICeGaN™ 技術的的第二個650V GaN HEMT系列產品，稱為H2系列。這款 ICeGaN H2系列採用了 CGD 獨特的智慧閘極介面，幾乎消除了一般 E-mode GaN 器件的各種缺陷，顯著提升了耐壓性能，提供更高的抗雜訊閾值，並增強了 dV/dt 雜訊抑制和ESD保護效果。新型的650V H2 ICeGaN電晶體與前代裝置相同，可以輕鬆使用市售的工業閘極驅動器來驅動。此外， ICeGaN H2 系列的 Q G 比矽基零件低 10 倍，Q OSS 則低 5 倍。這將有助提高切換頻率，減少切換損耗，進而縮小電源供應器的尺寸和重量。

關於英商劍橋氮化鎵器件有限公司（Cambridge GaN Devices）

英商劍橋氮化鎵元件有限公司（Cambridge GaN Devices，簡稱CGD）專注於 GaN 電晶體和IC的設計、開發以及商業化，致力於推動能源效率和提高功率密度層面的根本變革。我們的使命是提供各種簡便節能的GaN 解決方案，以便將創新成果導入日常生活。

CGD 的 ICeGaN™ 技術經證實適用於大量生產，公司正迅速擴展現有的製造和客戶合作規模。CGD 源自劍橋大學，是一家無晶圓廠企業。執行長 Giorgia Longobardi 博士及技術長 Florin Udrea 教授等公司創辦人仍與劍橋大學享譽國際的高電壓微電子及感測器小組 (HVMS) 維持密切合作。

在 CGD 專注推動創新的努力下，ICeGaN 技術取得了一系列強大且持續擴展的IP組合，享有堅實可靠的智慧財產保護。CGD 團隊擁有的技術和商業專業知識，以及在電力電子市場受到廣泛肯定的良好記錄，是公司獨家技術極具市場接受度的根本原因。

關於群光電能科技股份有限公司

群光電能（Chicony Power，TWSE: 6412）被公認為全球領先業界的電源供應器製造商之一。該公司專注於為客戶提供筆記型電腦、桌上型電腦、伺服器/雲端應用、智慧家庭/AIoT 產品、衛星通訊、以及消費性產品等全方位的電源供應器解決方案。群光電能在2022年的營收約新台幣411億元，從2009年至2022年的複合年均成長率為8.4%，在有機成長方面領先於多數台灣同業。群光電能憑藉其在能源管理技術方面的領先優勢，持續積極致力於開發與「智慧生活、綠色節能」相關的環保產品和解決方案，將社會和環境責任的元素融入產品的設計和規劃當中。此外，公司也積極致力於發展與供應鏈成員的長期合作關係，期望共同創造供應鏈的社會責任價值。

關於劍橋大學的 CUTS 和 HVMS 小組

劍橋大學技術服務部(CUTS)隸屬於劍橋企業（Cambridge Enterprise）旗下，為劍橋大學獨資擁有的子公司。高電壓微電子與感測器小組致力於功率裝置和感測器的研發，其成員有 10 至 20 人，包括博士生、博士後研究員以及研究人員。在過去的10年裡，該組織已發表了600多篇期刊和國際會議論文 (包括IEEE、IEE、Phys. Rev、JAP、APL、ISPSD、IEDM)，並積極投入與電力電子產業的多項合作專案。