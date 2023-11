Dubai será a anfitriã da Cúpula Cultural das Cidades do Mundo de 2024

A global centre for culture, an incubator for creativity, a thriving hub for talent: This is Dubai! (Video: AETOSWire).

DUBAI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--Dubai alcançou outro marco global notável ao vencer a licitação para sediar e organizar a Cúpula Cultural das Cidades do Mundo (WCCS) de 2024. Esta é a primeira vez que este evento será realizado na região do Oriente Médio e Norte da África (MENA), que acontecerá entre 30 de outubro a 1º de novembro de 2024. O anúncio aconteceu durante a visita de uma delegação da Dubai Culture and Arts Authority (Dubai Culture) que participou da cúpula deste ano em São Paulo, que ocorreu entre 25 a 27 de outubro.

A Cúpula Cultural das Cidades do Mundo destaca as cidades criativas que aproveitam o seu potencial para investir nos setores cultural e criativo. Estas cidades possuem a capacidade de elaborar políticas culturais destinadas a apoiar e desenvolver atividades culturais para as próximas décadas. Além disso, a cúpula explora o papel vital da cultura na prosperidade das cidades e ajuda a estabelecer as bases do desenvolvimento ambientalmente consciente.

Fundada em 2012 sob a liderança do então prefeito de Londres, o Fórum Cultural das Cidades do Mundo prospera na troca de ideias e informações inovadoras para promover o crescimento urbano sustentável. Em 2020, a Dubai Culture se juntou a esta rede influente, estabelecendo Dubai e Abu Dhabi como as únicas cidades árabes no fórum. Reconhecida como uma rede internacional fundamental que molda políticas culturais, ela se concentra na dimensão cultural dos centros urbanos. Com mais de 40 cidades membros globais, a rede reconhece a cultura como um catalisador essencial para o progresso social e econômico.

As discussões da cúpula destacam as cidades que investem nos setores culturais e criativos com o objetivo de fomentar e cultivar o talento e competências. Isso permite que contribuam ativamente para a transformação de cidades em centros criativos para o futuro.

A jornada para garantir os direitos de anfitriã começaram em 2021, quando a Dubai Culture apresentou pela primeira vez a sua candidatura, enfatizando ainda mais o compromisso da Autoridade de promover seus principais ativos em escala internacional. A conquista ressalta a posição da cidade como destino cultural global e se alinha perfeitamente com a visão de Sua Alteza a Xeica Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeira ministra dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, que almeja transformar Dubai em um centro global para a cultura, uma incubadora para a criatividade e um próspero centro de talentos.

