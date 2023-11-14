博莱克威奇(Black & Veatch)在印度尼西亚推进绿色氢气生产

印度尼西亚雅加达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 博莱克威奇(Black & Veatch)是全球关键基础设施解决方案领域的领导者，为Augustus Global Investment (AGI)进行了一项关于在印度尼西亚进行绿色氢气生产的可行性研究。

该项目的构想是，使用由电网供应的可再生能源驱动的电解器来进行绿色氢气生产。

博莱克威奇提供了工厂配置和技术分析，以及针对氢气生产和储存的大量成本估算。研究发现，该项目在技术和经济层面是可行的，有望为印度尼西亚的能源转型做出重要贡献。

Black & Veatch亚太地区及印度总裁Narsingh Chaudhary表示：“ 印度尼西亚拥有丰富的能源和可再生资源，包括地热能，这个项目具有巨大潜力，在未来十年有望成为在印度尼西亚创造长期氢气经济效益的催化剂。”

他补充道：“博莱克威奇位于绿色氢气价值链的前沿，目前正在全面承建世界最大的工业绿色氢气生产和储存设施之一， 我们很高兴将自身的全球专业知识带到该地区，支持这些新项目的发展。”

计划中的绿色氢气生产厂将在印度尼西亚亚齐省的Arun Lhokseumawe经济特区(SEZ)建设。该工厂预计每天生产98.5吨氢气(TPD)，容量为300兆瓦(MW)。

AGI是一家总部位于德国、专注于基础设施和能源的投资公司，其首席执行官Fadi Krikor表示：“ Augustus认为，在基础设施和能源领域进行长期投资在全球范围内都有广阔前景。我们很高兴在印度尼西亚进行投资，支持该国向清洁能源未来转型。”

建设绿色氢气生产厂估计需要耗资5亿美元。

印度尼西亚致力实现碳中和目标，他们为此开展了诸多工作，其中包括开发大规模可再生能源，重点在于太阳能、水力发电、地热能和氢气。

博莱克威奇参与建设电解能力达245兆瓦的项目，这几乎会使全球绿色氢气生产量翻倍，其中包括作为美国犹他州德尔塔市先进清洁能源储存设施的工程、采购和建设(EPC)提供商，该设施将成为全球最大的工业绿色氢气生产和储存设施之一。

在2023年亚洲电力能源展上，Chaudhary将提出东南亚未来能源系统实现净零排放的路线图。

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