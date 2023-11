Verallia conclut un accord avec le Groupe Santaolalla en vue d’acquérir cinq de ses centres de traitement du calcin

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Premier producteur européen et troisième plus grand producteur mondial d’emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires, Verallia (Paris:VRLA) poursuit son engagement en faveur du développement durable ainsi que son objectif de maximiser l’usage du verre recyclé dans ses emballages.

En Espagne et au Portugal, Verallia a finalisé l'acquisition de trois sociétés du Groupe Santaolalla : Ecosan Ambiental, Ecolabora et Vidrologic. Dans le cadre de ces acquisitions, Verallia a repris cinq nouvelles usines de traitement de calcin, tant dans la filière du verre plat destiné à l’industrie que dans celle du verre creux.

Avec l'acquisition d'Ecosan, Verallia dispose désormais de quatre centres de traitement du calcin supplémentaires, un situé à Quer (Guadalajara), deux à Burgos et un à Torrelavega (Santander).

Avec l'acquisition d'Ecolabora, Verallia entend s’investir plus encore au sein de la chaîne du recyclage du verre en devenant acteur de la logistique de la collecte du verre usagé, étape centrale de la chaîne de valeur.

Enfin, avec Vidrologic, Verallia acquiert un autre centre de traitement du verre plat, situé à Anadia, au Portugal.

Le principal objectif de ces investissements est de poursuivre l’ambition de Verallia de maximiser l’usage du calcin dans son processus de production et d’atteindre son objectif de réduction des émissions de CO2, dont le premier jalon majeur vise une diminution de 46 % des émissions d'ici 2030 par rapport à 2019.

De cette manière, nous œuvrons chaque jour à réduire notre empreinte carbone à chaque étape de notre chaîne de valeur, de l'utilisation de matières premières (principalement du verre recyclé) à l'optimisation de l'efficacité de nos fours, en passant par le recyclage de nos déchets.

Ces cinq nouveaux centres de traitement du calcin viennent s’ajouter aux quatre usines que Verallia exploite déjà dans la péninsule ibérique. Deux d'entre eux entreront en service en 2023 : Infiniver et Revimon en coentreprise avec TMA Recicla.

Infiniver, près de Séville, a une capacité annuelle de 60 000 tonnes. Le site peut en outre trier le verre tricolore. Il approvisionnera principalement l'usine de Verallia au Portugal ainsi que d'autres usines du Groupe en Espagne.

Au Portugal, Verallia et son partenaire, TMA Recicla, finalisent le démarrage d'un nouveau centre de traitement du calcin. Cette nouvelle entité, baptisée Revimon, dont la mise en service est prévue au quatrième trimestre 2023, va soutenir l’activité de l'usine de Figueira da Foz de Verallia avec une capacité de traitement de 70 000 tonnes et la possibilité de séparer le verre bicolore.

Verallia possède également une autre usine à Quer (Guadalajara), Calcín Ibérico, en partenariat avec TMA Recicla, qui récupère et trie jusqu'à 25 tonnes par heure de verre blanc et mixte issu de la collecte sélective. Avec l'usine de Vidrieras Canarias, dite Revica, dont la capacité de traitement du verre usagé de 48 000 tonnes par an couvre largement les besoins de recyclage du verre collecté annuellement dans les îles Canaries.

« Verallia s’efforce d’inscrire son activité dans la continuité de sa raison d’être, « Réimaginer le verre pour construire un avenir durable », en s’engageant à réduire drastiquement ses émissions de CO2 dans toutes ses opérations et à faire progresser l’économie circulaire autour des emballages en verre », rappelle Paulo Pinto, Directeur Général de Verallia Iberia.

« En tant que leader de notre industrie, nous devons jouer un rôle moteur dans la transformation du secteur, aller encore plus loin et plus vite en renforçant la dimension circulaire et vertueuse des emballages en verre. Cette acquisition et les investissements que nous réalisons dans l'Europe tout entière pour accroître notre capacité de traitement du calcin sont en parfaite adéquation avec notre feuille de route ESG », ajoute Patrice Lucas, PDG du Groupe Verallia.

À propos de Verallia

Chez Verallia, notre raison d’être est de réimaginer le verre pour construire un avenir durable. Nous voulons redéfinir la façon dont le verre est produit, réutilisé et recyclé, pour en faire le matériau d’emballage le plus durable au monde. Nous faisons cause commune avec nos clients, nos fournisseurs et d’autres partenaires tout au long de notre chaîne de valeur pour développer de nouvelles solutions saines et durables pour tous.

Avec environ 10 000 collaborateurs et 34 usines verrières dans 12 pays, nous sommes le leader européen et le troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires et offrons des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l’environnement à plus de 10 000 entreprises dans le monde.

Verallia produit plus de 17 milliards de bouteilles et pots en verre et a réalisé 3,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022. Verallia est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : VRLA – ISIN : FR0013447729) et figure dans les indices suivants : STOXX600, SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable.