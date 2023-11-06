杜拜將舉辦 2024 年「世界城市文化峰會」

阿拉伯聯合大公國，杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 杜拜實現又一重大全球性里程碑，喜贏 2024 年「世界城市文化峰會」 (World Cities Culture Summit, WCCS) 的主辦和組織權。本屆峰會將於 2024 年 10 月 30 日至 11 月 1 日舉行，這是該峰會首次在中東和北非地區舉行。上述消息在杜拜文化和藝術管理局（Dubai Culture and Arts Authority，以下簡稱「Dubai Culture」）代表團參加 10 月 25 日至 27 日於巴西聖保羅舉行的本年度峰會期間宣布。

「世界城市文化峰會」聚焦於投資文化和創意產業以發揮其潛力的創造性城市。這些城市有能力制定旨在未來幾十年支持和發展文化事業的文化政策。此外，該峰會還探討文化在城市繁榮中的重要作用，並助力建構具有環保意識的發展基石。

世界城市文化論壇於 2012 年在當時的倫敦市長主導下成立，旨在交流創新理念和資訊，以促進城市永續發展。Dubai Culture 在 2020 年加入這個影響卓著的論壇，使杜拜和阿布達比成為論壇中僅有的兩個阿拉伯城市。身為塑造文化政策的關鍵國際論壇，它關注城市中心的文化向度。該論壇有 40 多個全球性會員城市，堅信文化是社會和經濟發展的關鍵動力。

該峰會聚焦於投資於文化和創意產業的城市，目的是培養和造就人才與能力。這使他們能夠積極做出貢獻，將城市轉變為未來創意中心。

杜拜爭取主辦權的旅程始於 2021 年，Dubai Culture 在當年首次提出申辦申請，進一步重申其在國際間推廣其關鍵資產的承諾。這一成就凸顯杜拜身為全球文化重鎮的地位，也完全符合阿聯副總統兼總理、杜拜酋長謝赫．穆罕默德．本．拉希德．阿勒馬克圖姆殿下的願景，也就是將杜拜轉變為全球文化中心、創意孵化器和蓬勃發展的人才中心。

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資料來源：AETOSWire

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