迪拜将举办2024 World Cities Culture Summit（2024年世界城市文化峰会）

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 迪拜赢得2024年世界城市文化峰会 (WCCS) 的主办和组织权，标志着迪拜在承接全球性重大活动方面又迈出了重要一步。本届峰会将于2024年10月30日至11月1日举行，这是该峰会首次在中东和北非地区举行。Dubai Culture and Arts Authority（迪拜文化和艺术管理局，Dubai Culture）代表团在参加10月25日至27日于巴西圣保罗举行的本年度峰会期间宣布上述消息。

世界城市文化峰会聚焦那些发挥自身潜力，对文化和创意产业进行投资的创造性城市。这些城市有能力制定旨在未来几十年支持和发展文化事业的文化政策。此外，该峰会还探讨文化在城市繁荣中的重要作用，并助力建构具有环保意识的发展基石。

World Cities Culture Forum（世界城市文化论坛）于2012年在时任伦敦市长的主导下成立，旨在交流创新理念和信息，并促进城市可持续发展。2020年，Dubai Culture加入此重要论坛，而迪拜和阿布扎比成为论坛中唯一的阿拉伯城市。作为塑造文化政策的关键国际论坛，它关注城市中心的文化维度。该论坛坚持文化是社会和经济发展关键推动力的宗旨，并拥有40多个全球性成员城市。

该峰会聚焦那些致力于文化和创意产业投资的城市，旨在培养和促进相关人才与专业人士发展，使其能够积极地为城市转变为未来创意中心做出贡献。

迪拜在2021年就着手争取主办权，当时Dubai Culture首次提交主办申请，进一步强调Dubai Culture在国际范围内推广其关键资产的承诺。成功赢得主办权凸显迪拜作为全球文化都市的地位，也完全符合阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长谢赫·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下的愿景，即将迪拜转变为全球文化中心、创意孵化器和蓬勃发展的人才中心。

要查看完整新闻稿，请访问：https://www.wam.ae/en/details/1395303214724

来源：AETOSWire

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。