Dubai ospiterà il World Cities Culture Summit 2024

A global centre for culture, an incubator for creativity, a thriving hub for talent: This is Dubai! (Video: AETOSWire).

DUBAI, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--Dubai ha raggiunto un altro notevole traguardo a livello globale aggiudicandosi il diritto di ospitare e organizzare il World Cities Culture Summit (WCCS) 2024. L'evento si svolgerà per la prima volta nella regione MENA, dal 30 ottobre al 1° novembre 2024. L'annuncio è stato fatto durante la visita di una delegazione della Dubai Culture and Arts Authority (Dubai Culture) che ha partecipato al vertice di quest'anno tenutosi a San Paolo, in Brasile, dal 25 al 27 ottobre.

Il World Cities Culture Summit si concentra sulle città che promuovono la creatività sfruttando il loro potenziale per investire nel settore culturale e artistico. Tali città posseggono le risorse per formulare politiche volte al sostegno e allo sviluppo di attività culturali per i decenni a venire. Inoltre, il vertice mette in luce il ruolo fondamentale della cultura nel benessere delle città e le aiuta a stabilire principi di sviluppo rispettosi dell'ambiente.

Fondato nel 2012 sotto la guida dell'allora sindaco di Londra, il World Cities Culture Forum si basa sullo scambio di idee e informazioni innovative per promuovere la crescita urbana in modo sostenibile. Nel 2020, Dubai Culture ha aderito a questo influente network, aggiungendo Dubai e Abu Dhabi al forum come uniche città arabe. Questa rete internazionale, il cui ruolo fondamentale nello sviluppo di politiche culturali è riconosciuto a livello internazionale, si concentra sulla dimensione creativa dei centri urbani. Con oltre 40 città in tutto il mondo, considera la cultura un elemento cruciale in grado di accelerare il progresso sociale ed economico.

Le discussioni del vertice fanno luce sulle città che investono nei settori culturali e creativi con l'obiettivo di promuovere e coltivare talenti e competenze. In questo modo, contribuiscono attivamente alla trasformazione dei centri urbani in hub creativi per il futuro.

La gara per aggiudicarsi il titolo di Paese ospitante è iniziata nel 2021, anno in cui Dubai Culture ha presentato la sua offerta per la prima volta, sottolineando ulteriormente l'impegno dell'ente nella promozione delle sue risorse più importanti su scala internazionale. Il risultato ottenuto sottolinea il ruolo della città come destinazione culturale globale ed è perfettamente in linea con la visione di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Sovrano di Dubai, che ha l'obiettivo di trasformare quest'ultima in un centro culturale internazionale, un incubatore di creatività e un fiorente polo per i talenti.

Per leggere l'intero comunicato stampa, visita la pagina https://www.wam.ae/en/details/1395303214724

Fonte: AETOSWire