Sintavia signe une lettre d'intention en vue de l’achat d’une imprimante M 8K à axe Z étendu à AMCM

HOLLYWOOD, Floride--(BUSINESS WIRE)--Sintavia, LLC, le plus important équipementier spécialiste des composants issus de la fabrication additive au sein du secteur de l’aérospatiale et de la défense, a annoncé aujourd'hui la signature d’une lettre d'intention avec la société AMCM GmbH de Starnberg, en Allemagne, en vue de devenir le client de lancement de l’imprimante M 8K en Amérique du Nord ; il s’agit de l’une des plus grosses imprimantes 3D à fusion de lit de poudre jamais fabriquées. Avec des dimensions de 820 x 820 x 1600 mm et disposant de huit lasers nLIGHT AFX-1000, la M 8K achetée par Sintavia représente un énorme pas en avant en termes de productivité et de liberté de conception en comparaison des imprimantes plus petites. La livraison de la première M 8K en Amérique du Nord à Sintavia devrait avoir lieu début 2025.

« Quiconque affirmant qu’il n’y a pas d’économie d’échelle possible dans la fabrication additive n’a pas utilisé une imprimante suffisamment grosse », a déclaré Brian Neff, fondateur et PDG de Sintavia. « Avec plus d’un mètre cube de déplacement et huit lasers nLIGHT nouvelle génération, la nouvelle M 8K de Sintavia permettra non seulement de concevoir et imprimer des composants complexes de très grande taille, mais aussi de réduire considérablement le prix unitaire des pièces plus petites. D'après notre expérience, il y a une augmentation exponentielle de l’utilité de la conception de produits lorsque les dimensions de la chambre de fabrication augmentent de façon linéaire, et la M 8K dispose de la plus importante chambre de fabrication de toutes. »

« Au cours des six dernières années, ce fût un plaisir de travailler avec Brian et son équipe alors que nous avons collectivement repoussé les limites pour créer des machines plus grosses et plus rapides pour le secteur de l’aérospatiale et de la défense », a affirmé Martin Bullemer, directeur général d’AMCM GmbH. « Il est tout à fait naturel que la première M 8K en Amérique du Nord – et la toute première au monde avec un axe Z étendu – parte chez Sintavia. Nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec l’équipe de Sintavia pour voir comment elle met en application cette technologie révolutionnaire. »

Sintavia exploite actuellement un parc de dix-sept imprimantes AMCM et EOS GmbH, dont deux imprimantes M 4K acquises en 2021. L’architecture M 8K est basée sur la plateforme M 4K qui, pour sa part, était basée sur l’architecture de l’imprimante à lasers multiples EOS M400-4 qui a connu un grand succès. AMCM a officiellement lancé la M 8K en septembre 2023 avec comme client de lancement européen ArianeGroup. ArianeGroup, une coentreprise entre Airbus et Safran, utilisera la première M 8K, lorsqu’elle sera livrée début 2025, pour imprimer une chambre de combustion de grandes dimensions pour son moteur de fusée Prometheus. Il est prévu que la M 8K de Sintavia utilise un alliage de nickel.

À propos de Sintavia

Sintavia conçoit et fabrique de manière additive une nouvelle génération de composants de gestion énergétique et thermique pour le secteur de l’aérospatiale et de la défense. Membre fondateur de l’Additive Manufacturer Green Trade Association, Sintavia s’est engagée à respecter les normes de qualité les plus élevées de l’industrie et détient plusieurs certifications Nadcap et autres accréditations aéronautiques. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site http://www.sintavia.com.

À propos d’AMCM GmbH

AMCM (Additive Manufacturing Customized Machines) propose des solutions de fabrication additive personnalisées basées sur une technologie et des processus EOS éprouvés, qui définissent un modèle de référence pour l’impression 3D métallique. Les machines sont fabriquées avec divers niveaux de personnalisation, elles sont soit conçues presque à partir de zéro soit ce sont des systèmes EOS modifiés et améliorés. Cela implique une personnalisation des processus, notamment l’utilisation de nouveaux lasers, des concepts de chauffage adaptés et différentes tailles de points, ainsi que des volumes de fabrication modifiés. AMCM est une société du groupe EOS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://amcm.com/.

