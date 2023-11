Sintavia assina carta de intenções para adquirir a impressora M 8K com eixo Z estendido da AMCM

Brian Neff, Founder & CEO of Sintavia, and Martin Bullemer, Managing Director of AMCM announce signing of LOI for Sintavia to become the North American launch customer of the M 8K on November 7, 2023 (Photo: Business Wire)

HOLLYWOOD, Flórida--(BUSINESS WIRE)--A Sintavia, LLC, principal OEM de componentes habilitados aditivamente no setor aeroespacial e de defesa, anunciou hoje que assinou uma carta de intenções com a AMCM GmbH de Starnberg, Alemanha, para se tornar o cliente de lançamento nos EUA da impressora M 8K, uma das maiores impressoras 3D de fusão em leito de pó já construídas. Com 820 x 820 x 1.600 mm e oito lasers nLIGHT AFX-1000, a M 8K adquirida pela Sintavia representa um enorme salto em produtividade e liberdade de design quando comparada a impressoras menores. A entrega da primeira M 8K norte-americana à Sintavia deverá ocorrer no início de 2025.

"Quem diz que não há economia de escala em AM, não está utilizando uma impressora grande o suficiente", disse Brian Neff, Fundador e Diretor Executivo da Sintavia. "Com mais de um metro cúbico de deslocamento e oito lasers nLIGHT de última geração, a nova M 8K da Sintavia não apenas irá permitir a concepção e a impressão de componentes muito grandes e complexos, mas também irá reduzir drasticamente o preço unitário em unidades menores. Em nossa experiência, há um aumento exponencial no uso do design de produto quando as dimensões da câmara de construção aumentam linearmente, sendo que a M 8K tem a maior câmara de construção de todas."

"Durante os últimos seis anos, foi um prazer trabalhar junto com Brian e sua equipe, à medida que, coletivamente, expandimos os limites para máquinas maiores e mais rápidas em todo o setor aeroespacial e de defesa", disse Martin Bullemer, Diretor Geral da AMCM GmbH. "É natural que a primeira M 8K na América do Norte, e a primeira em qualquer lugar com um eixo Z estendido, vá para a Sintavia. "Estamos na expectativa de trabalhar com a equipe da Sintavia para ver como aplicam esta tecnologia revolucionária."

A Sintavia opera atualmente um conjunto de dezessete impressoras AMCM e EOS GmbH, incluindo duas impressoras M 4K adquiridas em 2021. A arquitetura M 8K está baseada na plataforma M 4K, que por sua vez esteve baseada na arquitetura da impressora multilaser EOS M400-4 de grande sucesso. A AMCM lançou oficialmente a M 8K em setembro de 2023 com o ArianeGroup como cliente de lançamento na Europa. O ArianeGroup, uma joint venture entre a Airbus e a Safran, irá usar a primeira M 8K, quando chegar no início de 2025, para imprimir uma grande câmara de combustão para seu motor de foguete Prometheus. É esperado que a M 8K da Sintavia seja operada com uma liga de níquel.

Sobre a Sintavia

A Sintavia concebe e fabrica aditivamente uma nova geração de componentes de gestão térmica e de energia ao setor aeroespacial e de defesa. Membro fundador da Associação Comercial Ecológica de Fabricantes de Aditivos, a Sintavia está comprometida com as mais altas normas de qualidade do setor, possuindo diversas certificações Nadcap e outras certificações aeroespaciais. Para mais informação, acesse http://www.sintavia.com.

Sobre a AMCM GmbH

A AMCM (Additive Manufacturing Customized Machines) oferece soluções AM personalizadas baseadas em tecnologia e processos EOS comprovados que definem a referência para impressão 3D de metal. As máquinas são construídas com diversos graus de personalização, concebidas quase do zero ou como sistemas EOS modificados e aperfeiçoados. Isto envolve a personalização do processo, incluindo o uso de novos lasers, conceitos de aquecimento adaptados e diferentes tamanhos de pontos, bem como volumes de construção modificados. A AMCM é uma empresa do Grupo EOS. Para mais informação, acesse https://amcm.com/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.