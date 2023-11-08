Sintavia签署采购AMCM扩展Z轴M 8K打印机的意向书

佛罗里达州好莱坞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 航空航天与国防行业领先的增材制造零部件原始设备制造商Sintavia, LLC今天宣布，已与德国施塔恩贝格的AMCM GmbH签署意向书，成为有史以来最大粉末床融合（LPBF）3D打印机之一的M 8K打印机在北美地区的启始客户。Sintavia购买的M 8K规格为820mm x 820mm x 1600mm，配备八台nLIGHT AFX-1000激光器，与小型打印机相比，在生产力和设计自由度方面实现了巨大飞跃。北美地区首台M 8K打印机计划于2025年初交付Sintavia。

Sintavia创始人兼首席执行官Brian Neff表示：“如果有人说增材制造不存在规模经济，那就是没有使用足够大的打印机。Sintavia的新型M 8K具有超过一立方米的位移和八个新一代nLIGHT激光器，不仅能设计和打印复杂的大型组件，还可以显著降低较小组件的单位价格。根据我们的经验，当构建室尺寸呈线性增长时，产品设计的实用性会呈指数级增长，而M 8K拥有最大的构建室。”

AMCM GmbH董事总经理Martin Bullemer表示：“在过去的六年里，我们很高兴与Brian及其团队合作，共同推动航空航天和国防行业更大、更快设备的发展。北美第一台M 8K，同时也是全球第一台具有扩展Z轴的设备，选择Sintavia可谓水到渠成。我们期待与Sintavia团队合作，共同见证其如何应用这项颠覆性技术。”

Sintavia目前运行17台AMCM和EOS GmbH打印机，其中包括2021年购买的两台M 4K打印机。M 8K的架构以M 4K平台为基础，而M 4K平台又基于大获成功的EOS M400-4多激光器打印机架构。AMCM于2023年9月正式推出M 8K，ArianeGroup成为其欧洲的启始客户。作为Airbus和Safran合资企业的ArianeGroup将使用首台M 8K（2025年初送达）为其Prometheus火箭发动机打印大型燃烧室。预计Sintavia的M 8K将采用镍合金。

关于Sintavia

Sintavia为航空航天和国防工业设计并增材制造新一代电源和热管理组件。Sintavia是Additive Manufacturer Green Trade Association（增材制造商绿色贸易协会）的创始成员，承诺遵循业界最高质量标准，并拥有多项Nadcap和其他航空航天认证。如需了解更多信息，请访问http://www.sintavia.com。

关于AMCM GmbH

AMCM (Additive Manufacturing Customized Machines) 提供基于成熟EOS技术和工艺的定制增材制造解决方案，为金属3D打印设定了基准。这些机器基于不同程度的定制来构建，有些设备几乎是从头开始设计，有些则是经过修改和增强的EOS系统，其中涉及的工艺定制包括使用新激光器、改进加热概念和各种光斑尺寸，以及修改构建体积。AMCM是EOS Group旗下公司。如需了解更多信息，请访问https://amcm.com/。

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