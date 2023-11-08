Sintavia簽署向AMCM採購擴大Z軸M 8K印表機的意向書

佛羅里達州好萊塢--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 航太與國防工業領域首屈一指的積層製造零件代工廠商Sintavia, LLC今天宣布，已與設於德國施塔恩貝格的AMCM GmbH簽署意向書，成為有史以來最大型粉床式熔融（LPBF）3D印表機之一的M 8K印表機在北美地區的啟始客戶。Sintavia購買的M 8K規格為820mm x 820mm x 1600mm，配備八台nLIGHT AFX-1000雷射器，與小型印表機相比，在生產力和設計自由度方面大幅增進。北美地區首台M 8K印表機計畫於2025年初交付Sintavia。

Sintavia創辦人兼執行長Brian Neff表示：「如果有人說積層製造不存在規模經濟，那就是沒有使用足夠大的印表機。Sintavia的新型M 8K具有超過一立方公尺的位移和八個下一代nLIGHT雷射器，不僅能設計和列印複雜的大型元件，還可以顯著降低較小元件的單位價格。根據我們的經驗，當建構室尺寸呈線性成長時，產品設計的實用性會呈指數級成長，而M 8K擁有最大的建構室。」

AMCM GmbH董事總經理Martin Bullemer表示：「在過去的六年裡，我們很高興與Brian及其團隊合作，共同推動航太和國防工業更大、更快裝置的發展。為Sintavia提供北美第一台M 8K，同時也是全球第一台具有擴大Z軸的裝置，可謂水到渠成。我們期待與Sintavia團隊合作，共同見證其如何應用這項顛覆性科技。」

Sintavia目前運行17台AMCM和EOS GmbH印表機，其中包括2021年購買的兩台M 4K印表機。M 8K的架構以M 4K平台為基礎，而M 4K平台又植基於大獲成功的EOS M400-4多雷射器印表機架構。AMCM於2023年9月正式推出M 8K，ArianeGroup成為其歐洲的啟始客戶。ArianeGroup為Airbus和Safran的合資企業，將使用首台M 8K（2025年初送達）為其Prometheus火箭引擎列印大型燃燒室。預期Sintavia的M 8K將採用鎳合金。

關於Sintavia

Sintavia為航太和國防工業設計並積層製造新一代電源和熱管理元件。Sintavia是積層製造商綠色貿易協會的創始成員，承諾遵循業界最高品質標準，並擁有多項Nadcap和其他航太認證。如欲瞭解更多資訊，請造訪http://www.sintavia.com。

關於AMCM GmbH

AMCM (Additive Manufacturing Customized Machines)提供以成熟EOS科技和製程為基礎的客製化積層製造解決方案，為金屬3D列印設定了基準。這些機器依不同程度的客製化來建構，有些裝置幾乎是從頭開始設計，有些則是經過修改和強化的EOS系統，其中涵蓋的製程客製化包括使用新雷射器、改進加熱概念和各種光斑尺寸，以及修改建構體積。AMCM是EOS Group旗下公司。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://amcm.com/。

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