stc集团与微软合作，以求在企业数字化转型进程中释放创新潜力

沙特阿拉伯利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 以推进数字化转型为己任的stc集团今天宣布扩大其与微软的战略合作伙伴关系，以进一步推进其数字化并推动沙特阿拉伯的创新。根据该合作伙伴关系，双方将共同开发和部署尖端解决方案，促进各行各业的组织转型和增能，同时协助小型企业在数字经济中成长和取得成功。

stc集团首席执行官Olayan Alwetaid表示：“我们与微软的战略合作伙伴关系标志着stc集团和沙特阿拉伯王国在数字化转型进程中的一个决定性时刻。这项合作的重心不仅仅是技术，也是为了促进沙特阿拉伯未来走在全球创新的前沿，为数字时代的前景设定标准。我们将与微软一起努力，为沙特阿拉伯引进最新的技术，帮助大小企业完成数字化转型，推进经济多元化，为我们的国家创造更加充满活力和繁荣的未来。”

两家企业的合作旨在使stc的子公司能够开拓新市场，开发革命性的商业模式，并将创新的产品和服务推向市场。该合作伙伴关系旨在利用先进技术为沙特王国的企业提供安全的数字体验。

合作还将作为创新驱动，为沙特王国乃至全球的工业转型提供动力。

微软欧洲、中东和非洲总裁Ralph Haupter表示：“我们对与stc合作的下一阶段感到兴奋。我们的目标是为各种规模和行业的企业提供量身定制的数字解决方案，使他们能够创新并解决各自的挑战，以推动公平的业务增长。”

此次合作将结合stc集团的本地和区域渠道与微软的合作伙伴和开发者生态系统，创造新型基线服务部署的良性循环，从而实现由合作伙伴引领的创新，进而催生需求。

关于微软

微软（纳斯达克股票代码：MSFT @microsoft）致力实现智能云和智能边缘时代的数字化转型。其使命是让地球上的每个人和每个组织都能取得更大的成就。微软的迪拜总部设立于1991年，如今负责整个地区的运营。

关于stc集团

stc集团以推进集团数字化转型为己任，提供先进的解决方案，并在数字化进程中发挥推动作用。该集团提供包括数字基础设施、云计算、网络安全、物联网 (IoT)、数字支付、数字媒体和数字娱乐在内的综合型服务。该集团在沙特阿拉伯王国、中东、北非和欧洲拥有超过14家子公司。

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*来源：AETOSWire

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