宾夕法尼亚州，埃克斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 基础设施工程软件公司 Bentley Systems, Incorporated（纳斯达克股票代码：BSY）今天宣布，bp 集团已选择 Bentley Infrastructure Cloud 中的 AssetWise Asset Lifecycle Information Management (ALIM) 和 AssetWise Reliability (AR) 来管理项目和运营的工程信息，以确保全球资产的完整性管理。

2019 年，bp 集团选择了 Bentley 领先的 AssetWise ALIM 解决方案作为其中央信息存储库 (CIS) ，以可控的方式管理变更，维护其全球项目和运营所需的经过验证的信息，包括所有文档、标签、相关元数据和三维模型可视化。

bp 集团现在在所有项目、生产和制造资产中标准化应用 AssetWise ALIM。AssetWise ALIM 可在全生命周期中无缝迁移所有关键信息，从而更高效地支持资本项目流程和持续运营，实现安全可靠的项目和运营。

bp 集团利用 AssetWise Reliability 优化检查，最大限度地降低维护成本，提高可用性，并尽力改善安全和风险管理。bp 集团最初在北海的 Clair 资产中部署了 AssetWise Reliability，目前正在全球的八个地区进行部署。

Bentley 软件公司的行业解决方案高级副总裁 Alan Kiraly 表示：“ Bentley 与 bp 集团建立了长期合作关系，Bentley 提供 AssetWise ALIM 作为 bp 集团的中央信息存储库 (CIS)，用于管理和维护全球项目和运营所需的信息。通过在基于云的环境中将 AssetWise Reliability 与 CIS 相集成，支持 bp 集团的资产完整性流程，Bentley 得以提供标准化的数字化工作流，为 bp 集团带来显著效益。”

bp 集团的数字资产管理副总裁 Rob Kelly 表示：“ 我非常高兴能扩大 Bentley AssetWise 系列产品解决方案的使用，特别是将 ALIM 扩展到 bp 集团的全球项目、生产和制造资产中并与 Asset Reliability 集成。bp 集团通过实现有效的变更控制，可以确保信息的准确性这一优势，在项目或运营中做出可信的决策。”

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关于 Bentley Systems

Bentley Systems（纳斯达克股票代码：BSY）是一家基础设施工程软件公司。我们提供创新的软件解决方案，致力于推动全球的基础设施建设以及全球经济和环境的可持续发展。专业人士和各种规模的组织利用我们行业领先的软件解决方案来设计、建造和运营公路和桥梁、轨道交通、给排水、公共工程和公用事业、建筑和园区、采矿以及工业设施。我们的产品由基础设施数字孪生平台 iTwin Platform 赋能，产品包括用于建模和模拟的 MicroStation 和 Bentley Open 系列应用程序、Seequent 专业地球科学软件，以及 Bentley Infrastructure Cloud，其涵盖项目交付软件 ProjectWise、施工管理软件 SYNCHRO 和资产运营软件 AssetWise。Bentley Systems 拥有 5,000 余名员工，服务于 194 个国家/地区，年营收超过 10 亿美元。

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关于 BP

BP 的宗旨是重新塑造能源格局，造福人类和地球。该公司设定了远大‎目标，即在 2050 年之前成为一家净零排放公司，同时帮助世界达成净零排放目标，并为此制定了‎实现这一目标的战略。有关更多信息，请访问 bp.com。‎

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