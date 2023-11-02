stc 集團與微軟合作，為企業數位化轉型釋放創新潛力

沙烏地，利雅德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 以推進數位化轉型為己任的 stc 集團今天宣布擴大與微軟的策略性合作關係，以進一步拓展其數位化工作，同時促動沙烏地阿拉伯的創新。這份合作關係的目標之一是讓雙方共同開發部署尖端解決方案，革新各行各業的組織並為之賦能，同時令小型企業在數位經濟中成長繁榮。

stc 集團執行長 Olayan Alwetaid 表示：「我們與微軟的策略性合作關係可說是 stc 集團和沙烏地阿拉伯王國在數位化轉型進程中的一個決定性時刻。這份合作的影響層面不僅止於技術，還能夠幫助沙烏地阿拉伯日後走在全球創新的前端，為數位時代的前景設定標準。我們將與微軟一起努力，將最新技術引入沙烏地阿拉伯，幫助各種規模的企業接受數位化轉型，推進經濟多元化，為我們的國家創造更加繁榮活躍的未來。」

這兩家企業的合作旨在使 stc 的子公司能夠開拓新市場，開發顛覆性商業模式，並將創新產品及服務推向市場。該合作關係將利用先進技術，為沙烏地王國的企業提供安全的數位體驗。

這一聯盟關係也將驅策創新，為沙烏地王國乃至全球的工業轉型提供動力。

微軟歐洲、中東和非洲總裁 Ralph Haupter 表示：「我們熱切期待與 stc 的下一階段合作。我們的目標是為各種規模和產業的企業提供量身訂製的數位解決方案，使他們能夠完成創新並解決各自的獨特挑戰，以推動公平的業務成長。」

此次合作將 stc 集團的本地和區域通路與微軟的合作伙伴和開發者生態系統結合在一起，將創造部署新型基準服務的良性循環，從而實現由合作伙伴引領的創新，進而催生需求。

關於微軟

微軟（納斯達克股票代碼：MSFT @microsoft）致力實現智慧雲和智慧邊緣時代的數位化轉型。其使命是讓地球上的每個人和每個組織都能取得更大的成就。微軟於 1991 年在杜拜設立總部，如今負責整個地區的運營。

關於 stc 集團

stc 集團以推進集團數位化轉型為己任，創造先進解決方案，並在數位化進程中發揮推動作用。該集團提供包括數位基礎設施、雲端運算、網路安全、物聯網 (IoT)、數位支付、數位媒體和數位娛樂在內的綜合型服務。該集團在沙烏地阿拉伯王國、中東、北非和歐洲擁有超過 14 家子公司。

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*資料來源： AETOSWire

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