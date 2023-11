stc group werkt samen met Microsoft om het potentieel van innovatie in digitale transformatie van bedrijven te ontsluiten

Riyad, Saoedi-Arabië--(BUSINESS WIRE)--stc group, een drijfveer van digitale transformatie, heeft vandaag de uitbreiding aangekondigd van zijn strategische partnerschap met Microsoft om zijn digitalisering verder te bevorderen en innovatie in heel Saoedi-Arabië te stimuleren. Als onderdeel van het partnerschap zullen de organisaties gezamenlijk geavanceerde oplossingen ontwikkelen en implementeren die organisaties in verschillende industrieën zullen transformeren en versterken, terwijl kleine bedrijven kunnen groeien en gedijen in de digitale economie.

"Ons strategisch partnerschap met Microsoft markeert een bepalend moment in de geschiedenis van digitale transformatie voor zowel stc group als het Koninkrijk Saoedi-Arabië," zei CEO van stc group Olayan Alwetaid. "Deze samenwerking gaat niet alleen over technologie; het gaat over het bevorderen van een toekomst waarin Saoedi-Arabië een voortrekkersrol speelt op het gebied van wereldwijde innovatie en de standaard zet voor wat mogelijk is in het digitale tijdperk. Samen met Microsoft zullen we werken aan het brengen van de nieuwste technologieën naar Saoedi-Arabië en bedrijven van elke omvang helpen om digitale transformatie te omarmen, economische diversificatie te bevorderen en een meer levendige en welvarende toekomst voor ons land te creëren."

De samenwerking tussen de organisaties heeft tot doel de dochterondernemingen van stc in staat te stellen nieuwe markten te verkennen, ontwrichtende bedrijfsmodellen te ontwikkelen en innovatieve producten en diensten op de markt te brengen. Het partnerschap heeft tot doel veilige digitale ervaringen voor bedrijven in het Koninkrijk te ondersteunen met behulp van geavanceerde technologieën.

De alliantie zal ook dienen als een innovatiekrachtcentrale en de transformatie van industrieën van het Koninkrijk naar de wereld stimuleren.

“We zijn enthousiast over deze volgende fase in onze reis met stc. Ons doel is om bedrijven van elke omvang en industrie te voorzien van op maat gemaakte digitale oplossingen die hen in staat stellen om te innoveren en hun unieke uitdagingen op te lossen om eerlijke bedrijfsgroei te stimuleren." zei Ralph Haupter, Voorzitter Microsoft EMEA.

Door de lokale en regionale kanalen van stc group samen te brengen met het ecosysteem van partners en ontwikkelaars van Microsoft, zal het partnerschap een virtueuze cirkel van implementatie van nieuwe basisdiensten creëren die door partners geleide innovatie mogelijk maken, wat op zijn beurt de vraag genereert.

Over Microsoft

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) maakt digitale transformatie mogelijk voor het tijdperk van een intelligente cloud en een intelligente voorsprong. Haar missie is om elke persoon en elke organisatie op de planeet in staat te stellen meer te bereiken. Microsoft opende zijn hoofdkantoor in Dubai in 1991, dat vandaag de dag toezicht houdt op activiteiten in de hele regio.

Over stc group

"stc group" is een drijfveer van digitale transformatie, biedt geavanceerde oplossingen en drijft een rol in het digitaliseringsproces. De groep biedt een uitgebreide reeks diensten die digitale infrastructuur, cloud computing, cybersecurity, Internet of Things (IoT), digitale betalingen, digitale media en digitaal entertainment omvat. De groep bestaat uit meer dan 14 dochterondernemingen in het Koninkrijk Saoedi-Arabië, het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Europa.

*Bron: AETOSWire