bp kiest voor AssetWise Lifecycle Information Management en AssetWise Reliability als standaard voor informatiebeheer en assetintegriteit

EXTON, Pennsylvania--(BUSINESS WIRE)--Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), het softwarebedrijf voor infrastructuurtechniek, kondigt vandaag aan dat bp heeft gekozen voor AssetWise Asset Lifecycle Information Management (ALIM) en AssetWise Reliability (AR) van Bentley, onderdeel van Bentley Infrastructure Cloud. Hiermee kan technische informatie voor projecten en activiteiten worden beheerd om de wereldwijde assetintegriteit te waarborgen.

In 2019 koos bp voor Bentley om diens toonaangevende AssetWise ALIM-oplossing te leveren als een Central Information Store (CIS, centrale informatieopslag). Hiermee kunnen veranderingen op een gecontroleerde manier worden beheerd en kan gevalideerde informatie worden bijgehouden die nodig is voor wereldwijde projecten en activiteiten, waaronder alle documenten, tags, bijbehorende metadata en 3D-visualisatie.

bp zal AssetWise ALIM nu standaardiseren voor alle projecten, de productie en productie-assets. AssetWise ALIM maakt een naadloze migratie van alle essentiële informatie mogelijk gedurende de hele levenscyclus. Denk bijvoorbeeld aan het ondersteunen van het kapitaalprojectproces en het efficiënter laten verlopen van de huidige activiteiten om de veiligheid en betrouwbaarheid van projecten en activiteiten te waarborgen.

AssetWise Reliability stelt bp in staat inspecties te optimaliseren, de onderhoudskosten te minimaliseren, de beschikbaarheid te vergroten en de veiligheid en het risicobeheer te verbeteren. bp implementeerde AssetWise Reliability aanvankelijk op de Clair Asset in de Noordzee, en momenteel wordt er een wereldwijde implementatie in acht regio's uitgevoerd.

Alan Kiraly, SVP Industry Solutions bij Bentley Systems, zegt: " Bentley heeft een langdurige relatie met bp en levert AssetWise ALIM als bp's Central Information Store (CIS) voor het beheren en bijhouden van informatie die nodig is voor projecten en activiteiten over de hele wereld. De integratie van AssetWise Reliability met het CIS in een cloudgebaseerde omgeving, ter ondersteuning van de Asset Integrity-processen van bp, stelt Bentley in staat gestandaardiseerde digitale workflows te leveren. Dit levert aanzienlijke voordelen op voor bp."

Rob Kelly, VP Digital Asset Management bij bp, zegt: " Ik ben enthousiast over de uitbreiding van het gebruik van Bentley's AssetWise-portfolio van oplossingen, en dan met name het gebruik van ALIM voor wereldwijde projecten, productie en productie-assets van bp, en de integratie van Asset Reliability. Dit geeft bp de zekerheid en het voordeel van nauwkeurige informatie dankzij effectief wijzigingsbeheer, waardoor we betrouwbare beslissingen kunnen nemen, zowel voor projecten als activiteiten."

Over Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) is het softwarebedrijf voor infrastructuurtechniek. We bieden innovatieve software om de infrastructuur van de wereld vooruit te helpen, waarbij we zowel de wereldeconomie als het milieu ondersteunen. Onze toonaangevende softwareoplossingen worden gebruikt door professionals en organisaties van elke omvang, voor het ontwerp, de bouw en de exploitatie van wegen en bruggen, spoor en openbaar vervoer, water en afvalwater, openbare werken en nutsvoorzieningen, gebouwen en campussen, mijnbouw en industriële voorzieningen. Ons aanbod, aangedreven door het iTwin-platform voor digital twins voor infrastructuur, omvat MicroStation en de Bentley Open-applicaties voor modellering en simulatie, de software van Seequent voor geoprofessionals en Bentley Infrastructure Cloud met ProjectWise voor projectoplevering, SYNCHRO voor bouwbeheer en AssetWise voor activabeheer. De 5.000 collega's van Bentley Systems genereren een jaarlijkse omzet van meer dan 1 miljard USD in 194 landen.

Over bp

Het doel van bp is om een nieuw perspectief te bieden op energie voor mensen en onze planeet. Het bedrijf heeft als ambitie ‎om in 2050 of eerder een netto-nulbedrijf te worden en de wereld te helpen de netto-nulstatus te bereiken. Daarbij wil het bedrijf een ‎strategie ontwikkelen om die ambitie waar te maken. Ga voor meer informatie naar bp.com.‎

