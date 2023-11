De ANFSI en OPPSCIENCE werken samen om recherchemethoden aan te passen als antwoord op nieuwe digitale uitdagingen door de Intelligence Analysis Management-software SPECTRA te integreren

OPPSCIENCE & ANFSI partner together to fight crime

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Als onderdeel van de initiatieven voor continue verbetering en misdaadbestrijding van het Franse Ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft de Franse afdeling digitale beveiliging van de binnenlandse veiligheidsdiensten (ANFSI) opnieuw beroep gedaan op de diensten van OPPSCIENCE. Het bedrijf is een leider in kennisbeheer, gegevensverwerking en analysetechnologieën. Het heeft ongeveer 12 twaalf jaar met succes met ST(SI)² gewerkt. Op 1 september 2023 werd ST(SI)² door de ANFSI overgenomen, de datum van haar officiële oprichting. Via de ANFSI, zal het personeel van het ministerie toegang hebben tot SPECTRA, de Intelligence Analysis Management-software ontwikkeld door OPPSCIENCE. Deze software is specifiek ontworpen om de rechtshandhaving bij hun dagelijkse taken te helpen. SPECTRA heeft een aantal functies die specifiek zijn ontwikkeld om LE-problemen aan te pakken. Deze samenwerking is tekenend voor de ambitie van het Ministerie om geavanceerde technologieën in de strijd tegen misdaad te integreren.

EEN NIEUW PARADIGMA VOOR MISDAADONDERZOEK

De constante evolutie en grote diversiteit van digitale bedreigingen vereist dat de rechtshandhaving en de inlichtingendiensten voortdurend hun methoden aanpassen. Nieuwe technologieën kunnen voor deze flexibiliteit instaan. Het gebruik ervan is van fundamenteel belang om de prestaties van de Franse politie- en rijkswachtdiensten te garanderen.

Als resultaat van vele jaren onderzoek en ontwikkeling, is SPECTRA een softwareprogramma voor de recherche gebaseerd op IAM-technologieën (Intelligence Analysis Management). In tegenstelling tot vele andere tools, verwerkt het allerlei soorten gegevens, zowel gestructureerde als niet-gestructureerde gegevens. 80% van de beschikbare informatie bestaat uit een zogenaamde "niet-gestructureerde" vorm (dwz. tekstformaat). De meeste gangbare software verwerkt alleen gestructureerde gegevens, dit betekent slechts 20% van de beschikbare informatie.

"Er zijn slechts een paar operatoren die het potentieel van dit tekstmateriaal [vervat in niet-gestructureerde gegevens] al hebben begrepen.

Dit zijn onder andere justitie en de politie. Jarenlang hebben deze sectoren schriftelijke informatie in het middelpunt van hun gegevensproductie gesteld, " aldus Gilles André, oprichter en CEO van OPPSCIENCE.

SPECTRA kan alle gegevens analyseren, ongeacht de bron of het formaat ervan (afbeeldingen, video, audio, tekst). Dit wordt tot stand gebracht door de relatie tussen verschillende gegevens te belichten, om een overzicht te vormen van de informatie die over een onderwerp bekend is. Zo krijgen rechercheurs toegang tot een algehele voorstelling vanuit één enkel invoerpunt.

GEAVANCEERDE TECHNOLOGIEËN INZETTEN OM HET LAND VEILIG TE HOUDEN

Met de nieuwe software zullen rechercheurs tot 60% van hun tijd uitsparen door het verzamelen en analyseren van gegevens en de contextualiseringsprocessen te automatiseren. Dit is een paradigmaverschuiving die helpt om gemeenschappen veiliger te maken en ervoor zorgt dat middelen meer strategisch en efficiënter worden toegewezen.

De eerste uitdaging die dit initatief te wachten staat, is het Wereldkampioenschap Rugby 2023, gevolgd door de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Deze evenementen zullen de rechercheurs van het Ministerie een kans geven om het volledige potentieel van SPECTRA te gebruiken.

"OPPSCIENCE is trots op de voorgezette samenwerking met de ANFSI door rechercheurs innovatieve oplossingen aan te bieden in een steeds complexer wordende context (Wereldkampioenschap Rugby 2023, Olympische Spelen van 2024)," verklaart Guillaume Brejaud, Chief Operations Officer bij OPPSCIENCE.

ETHISCHE OVERWEGINGEN EN VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS

Terwijl nieuwe technologieën heel wat mogelijkheden bieden, doen ze ook een aantal ethische vragen rijzen. OPPSCIENCE's IAM software beantwoordt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die door de Europese Unie werd opgesteld en toegepast. Het SPECTRA-platform garandeert de veiligheid en traceerbaarheid van de gegevens. Het juiste evenwicht tussen innovatie en de bescherming van persoonlijke rechten vormt de hoeksteen van dit partnerschap.

"OPPSCIENCE stelt ons in staat om algoritmes te gebruiken [om gegevens te verwerken], maar dankzij het toegepaste traceerbaarheidsprincipe is het altijd mogelijk om de bron van de gegevens terug te vinden. De gebruiker heeft de controle in handen, met de mogelijkheid om te corrigeren en van dichtbij te volgen wat de machine voorstelt, " legt Gilles André uit.

Het doel van deze samenwerking is om de openbare veiligheid te verbeteren terwijl het ethische gebruik van nieuwe technologieën wordt verzekerd. Nieuwe verdedigingsmiddelen integreren is van fundamenteel belang om de veiligheid van de burgers te verzekeren in het licht van snel evoluerende vormen van misdaad.

Door in de eerste plaats op de Franse markt te mikken als een modelmarkt voor de ontplooiing van haar technologieën, bereidt OPPSCIENCE zich voor om op de internationale markt aan te treden. Met dit voornemen in gedachten, zal SPECTRA wereldwijd aan de rechtshandhaving worden voorgesteld tijdens de beurs Milipol Paris in november van dit jaar.

OVER DE ANFSI

De ANFSI werd op 1 september 2023 opgericht om de digitale transformatie van de binnenlandse veiligheidsdiensten te versterken. Samen met de oprichting van de Digitale Transformatieafdeling (Direction de la Transformation Numérique - DTNum), dragen zij bij tot de implementatie van de doelstellingen van de wet voor de oriëntering en de programmering van het Franse Ministerie van Binnenlandse Zaken (Loi d'Orientation et de Programmation du Ministère de l'Intérieur - LOPMI). De ANFSI is resoluut gericht op het produceren van digitale oplossingen voor het welzijn van de algemene bevolking, politiemannen en rijkswachters, en is verantwoordelijk voor het creëren, implementeren en beveiligen van projecten, maar ook voor het beschermen van de "bedrijfsinformatie" en communicatiesystemen die nodig zijn om de operationele missies van de binnenlandse veiligheidsdiensten in heel Frankrijk uit te voeren. Bijgevolg hebben beide overheidsdiensten volledige controle over hun digitale systemen en kunnen ze de ontwikkeling van een gedeelde professionele cultuur bevorderen terwijl ze tegelijk verzekeren dat de informatie en radiosystemen onderling compatibel en geïntegreerd zijn.

Begaan om de kwaliteit van de verstrekte service, bestaat haar missie erin om de binnenlandse veiligheidsdiensten te voorzien van veilige, veerkrachtige instrumenten die op hun behoeften zijn afgestemd, van innovatieve apparatuur met hoogwaardige prestaties, en om hen elke dag bij te staan voor het behouden van hun beveiliging en operationele efficiëntie in dienst van de bevolking.

De ANFSI bestaat momenteel uit 380 agenten en nog eens 150 rekruten die binnenkort aan haar rangen worden toegevoegd.

OVER OPPSCIENCE

OPPSCIENCE is een Franse software-ontwikkelaar en dochteronderneming van de IDEMIA-groep, die gespecialiseerd is op het vlak van Big Data en artificiële intelligentie. Het ontwikkelt software om massieve gegevensvolumes in diverse formaten om te zetten in kennis die voor gebruikers rechtstreeks toegankelijk is vanuit één enkel invoerpunt. De geïmplementeerde technologieën zijn afgeleid van het semantische web, kennismodelleertechnieken en automatische verwerking van natuurlijke taal. De technologieën van OPPSCIENCE worden momenteel door meer dan 300.000 gebruikers in Frankrijk en de hele wereld gebruikt.

