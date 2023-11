 L’ANFSI ET OPPSCIENCE ADAPTENT LES MÉTHODES D’ENQUÊTES AUX NOUVEAUX ENJEUX NUMÉRIQUES GRÂCE À L’INTÉGRATION DE SPECTRA INTELLIGENCE ANALYSIS MANAGEMENT

OPPSCIENCE & ANFSI partner together to fight crime (Photo: Business Wire)

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Dans le cadre de la démarche d’amélioration continue et de renforcement de la lutte contre le crime initiée par le ministère de l’Intérieur, l’Agence du numérique des forces de sécurité intérieure - l’ANFSI – renouvèle sa confiance envers OPPSCIENCE. Il s’agit d’une entreprise leader dans les technologies de gestion des connaissances, de traitement et d’analyse des données. Elle collabore avec le ST(SI)² depuis une douzaine d’années avec succès. L’ANFSI a succédé au ST(SI)² le 1er septembre 2023, date de sa création officielle. Via l’ANFSI, les opérationnels du ministère vont pouvoir être dotés de SPECTRA, le logiciel d’Intelligence Analysis Management développé par OPPSCIENCE. Il a été conçu spécialement pour aider les forces de l’ordre dans leurs missions quotidiennes. SPECTRA possède un panel de fonctionnalités expressément créées pour répondre aux problématiques LE. Cette collaboration témoigne de l’ambition ministérielle d’intégrer des technologies de pointe pour lutter contre la criminalité.

UN NOUVEAU PARADIGME POUR LES ENQUÊTES CRIMINELLES

L'évolution constante et la grande diversité des menaces numériques demandent aux forces de l'ordre et aux services du renseignement une adaptation permanente de leurs méthodes. C'est cette flexibilité qu'apportent les nouvelles technologies. Leur utilisation est primordiale pour garantir la performance des services de la police et de la gendarmerie Française.

Fruit de plusieurs années de recherches et de développements, SPECTRA est un logiciel d'investigations basé sur les technologies IAM (Intelligence Analysis Management, de gestion et d'analyse des informations). À la différence de nombreuses autres solutions, il traite l’ensemble des données : structurées et non structurées. 80 % de l'information disponible existe sous une forme dite « non structurée » (comme le format texte). La plupart des logiciels actuels traitent uniquement les données structurées, c’est-à-dire seulement 20% de l’information disponible.

« Peu d'acteurs ont déjà compris les potentialités de cette matière textuelle [contenue dans la donnée non structurée]. Le judiciaire, le policier sont de ceux-là. Ces domaines ont, depuis des années, placé l'écrit au centre de leur production de données. », Gilles ANDRÉ, Fondateur et Président Directeur Général de la société OPPSCIENCE.

SPECTRA permet d’analyser l’ensemble des données, quels que soient leurs sources et formats (images, vidéos, audios, textes). Pour cela, il met en évidence la relation entre les différentes données afin de former une vision d’ensemble de l’information connue sur un sujet. Les enquêteurs ont ainsi accès à une représentation globale à partir d’un point d'entrée unique.

EXPLOITER DES TECHNOLOGIES DE POINTE POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DU TERRITOIRE

Le nouveau logiciel permettra aux enquêteurs de gagner jusqu'à 60 % de temps en automatisant les processus de collecte, d'analyse et de mise en contexte des données. Il s'agit d'un changement de paradigme qui contribue à rendre les collectivités plus sûres, et permet d'allouer les ressources de manière plus stratégique et efficace.

Les premiers défis qui attendent cette initiative ont débuté avec la Coupe du Monde de Rugby 2023 et se poursuivront en 2024 à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris. Ces évènements seront l’occasion pour les enquêteurs du ministère de pouvoir utiliser le plein potentiel de SPECTRA.

« Poursuivre notre collaboration avec l’ANFSI en apportant des solutions innovantes aux enquêteurs, dans un contexte toujours plus complexe (Coupe du monde de rugby 2023, Jeux Olympiques de 2024), est une grande fierté pour OPPSCIENCE. », annonce Guillaume BREJAUD, Chief Operations Officer d’OPPSCIENCE.

CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES ET CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES

Si les nouvelles technologies offrent de nombreuses possibilités, elles soulèvent également des questions éthiques. Les solutions IAM d'OPPSCIENCE sont conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) qui a été rédigé et adopté par l'Union européenne. La plateforme SPECTRA garantit la sécurité des données, ainsi que leur traçabilité. Trouver le juste équilibre entre innovation et protection des droits des individus est la pierre angulaire de ce partenariat.

« OPPSCIENCE permet de passer par des algorithmes [pour traiter les données], mais avec une philosophie porteuse de traçabilité, qui consiste à toujours retrouver la source. L'utilisateur garde la main, avec la possibilité de corriger et suivre de près ce que propose la machine. », Gilles ANDRÉ.

Cette collaboration vise à renforcer la sécurité publique tout en garantissant une utilisation déontologique des nouvelles technologies. Intégrer de nouveaux moyens de défense est incontournable pour garantir la sécurité des citoyens face à l’évolution rapide des différentes formes de criminalité.

En visant en premier lieu le marché français, en tant que marché exemplaire pour le déploiement de ses solutions, la société OPPSCIENCE prépare son ouverture au marché international. Dans cette perspective, SPECTRA sera introduite auprès des forces de l’ordre mondiales à l’occasion de Milipol Paris en novembre de cette année.

À PROPOS DE L’ANFSI

L’ANFSI a été créée le 1er septembre 2023 pour « booster » la transformation numérique des forces de sécurité intérieure. Sa création ainsi que celle de la Direction de la Transformation Numérique (DTNum) participent à la mise en œuvre des ambitions de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (LOPMI). Résolument tournée vers la production de solutions numériques au profit de la population, des policiers et des gendarmes, l’ANFSI est chargée de concevoir, mener à bien les projets et sécuriser les systèmes d’information et de communication « métiers » indispensables à l’exécution des missions opérationnelles des forces de sécurité intérieure sur l’ensemble du territoire national. Elle permet aux deux forces d’assurer la maîtrise de leurs outils numériques tout en facilitant le développement d’une culture professionnelle commune et en assurant l’interopérabilité et la convergence des systèmes d’information et radios.

Soucieux de la qualité du service rendu, il a pour mission de doter les forces de sécurité intérieure de solutions sûres, résilientes et adaptées à leurs besoins, de leur fournir des matériels innovants et performants et de les assister au quotidien pour assurer leur sûreté et leur efficacité opérationnelle, au service de la population.

380 agents composent actuellement l’ANFSI et 150 recrues supplémentaires viendront renforcer ses rangs.

À PROPOS D’OPPSCIENCE

OPPSCIENCE est un éditeur de logiciels français, filiale du groupe IDEMIA, spécialisé dans les domaines du Big Data et de l'intelligence artificielle. Elle crée des solutions pour transformer des volumes de données massifs et multiformats en connaissances directement accessibles aux utilisateurs à partir d’un point d’entrée unique. Les technologies mises en œuvre sont issues du web sémantique, des techniques de modélisation des connaissances et du traitement automatique du langage naturel. Les solutions d’OPPSCIENCE sont aujourd’hui déployées auprès de plus de 300.000 utilisateurs en France et à l’international.

