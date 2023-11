A ANFSI e a OPPSCIENCE estão trabalhando juntas para adaptar métodos de investigação em resposta aos novos desafios digitais, ao integrar o software de Gestão de Análise de Inteligência SPECTRA

OPPSCIENCE & ANFSI partner together to fight crime (Photo: Business Wire)

OPPSCIENCE & ANFSI partner together to fight crime (Photo: Business Wire)

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Como parte das iniciativas de melhoria contínua e de combate ao crime do Ministério do Interior da França, a agência da força de segurança digital interna francesa (ANFSI) recorreu mais uma vez aos serviços da OPPSCIENCE. A empresa é líder em tecnologias de gestão de conhecimento, processamento de dados e análise. Vem trabalhando com sucesso com a ST(SI)² há cerca de 12 anos. A ANFSI substituiu a ST(SI)² em 1º de setembro de 2023, data de sua criação oficial. Por meio da ANFSI, o pessoal operacional do Ministério poderá ter acesso ao SPECTRA, software de Gestão de Análise de Inteligência desenvolvido pela OPPSCIENCE. Ele foi concebido especificamente para ajudar as autoridades de segurança pública em suas tarefas diárias. O SPECTRA possui uma gama de recursos que foram criados especificamente para solucionar problemas de LE. Esta cooperação é um sinal da ambição do Ministério em integrar tecnologias de ponta na luta contra o crime.

UM NOVO PARADIGMA PARA INVESTIGAÇÕES PENAIS

A evolução constante e a enorme diversidade das ameaças digitais exigem que as autoridades de segurança pública e os serviços de informações adaptem constantemente seus métodos. As novas tecnologias podem proporcionar esta flexibilidade. Seu uso é essencial para garantir o desempenho dos serviços policiais e da gendarmaria francesa.

Produto de muitos anos de pesquisa e desenvolvimento, o SPECTRA é um programa de software de investigação baseado em tecnologias de IAM (Intelligence Analysis Management - Gestão de Análise de Inteligência). Ao contrário de muitas outras ferramentas, processa todos os tipos de dados, tanto estruturados como não estruturados. 80% da informação disponível existe na chamada forma "não estruturada" (por exemplo, formato de texto). A maioria dos softwares atuais processa apenas dados estruturados, ou seja, apenas 20% da informação disponível.

"Apenas alguns operadores entenderam ainda o potencial deste material textual [contido em dados não estruturados].

Estes incluem o órgão judiciário e a polícia. "Há anos que estes setores vêm colocando a informação escrita no centro da sua produção de dados", disse Gilles André, Fundador e Diretor Executivo da OPPSCIENCE.

O SPECTRA pode analisar todos os dados, qualquer que seja sua origem ou formato (imagens, vídeo, áudio, texto). Ele consegue isto ao destacar a relação entre diferentes dados para formar uma visão geral das informações conhecidas sobre um assunto. Isto dá aos investigadores acesso a uma representação geral a partir de um único ponto de entrada.

APROVEITANDO TECNOLOGIAS AVANÇADAS PARA MANTER O PAÍS SEGURO

O novo software irá poupar até 60% do tempo dos investigadores, automatizando os processos de coleta, análise e contextualização de dados. Esta é uma mudança de paradigma que ajuda a tornar as comunidades mais seguras e permite que os recursos sejam alocados de modo mais estratégico e eficiente.

O primeiro desafio que aguarda esta iniciativa é a Copa do Mundo de Rúgbi de 2023, seguida pelos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Estes eventos darão aos investigadores do Ministério a oportunidade de usar o SPECTRA em todo o seu potencial.

"Na OPPSCIENCE, estamos muito orgulhosos de nossa cooperação contínua com a ANFSI, ao oferecer soluções inovadoras aos investigadores em um contexto cada vez mais complexo (Copa do Mundo de Rúgbi de 2023 e Jogos Olímpicos de 2024)", anunciou Guillaume Brejaud, Diretor de Operações da OPPSCIENCE."

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS E CONFIDENCIALIDADE DE DADOS

Embora as novas tecnologias ofereçam inúmeras oportunidades, também levantam questões éticas. O software IAM da OPPSCIENCE está em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), que foi elaborado e adotado pela União Europeia. A plataforma do SPECTRA garante segurança e rastreabilidade dos dados. Obter o equilíbrio certo entre a inovação e a proteção dos direitos individuais é a pedra angular desta parceria.

"A OPPSCIENCE nos permite utilizar algoritmos [para processar dados], mas graças ao princípio de rastreabilidade aplicado, é sempre possível encontrar a fonte. O usuário permanece no controle, com a possibilidade de corrigir e monitorar de perto o que a máquina está propondo, ", disse Gilles André.

A meta desta cooperação é melhorar a segurança pública, enquanto garante o uso ético de novas tecnologias. Integrar novos meios de defesa é essencial para garantir a segurança dos cidadãos diante das formas de criminalidade em rápida evolução.

Ao visar primeiro o mercado francês como um mercado modelo para implantar suas tecnologias, a OPPSCIENCE está se preparando para entrar no mercado internacional. Com isto em mente, o SPECTRA será apresentado às autoridades de segurança pública de todo o mundo na exposição Milipol Paris, em novembro deste ano.

SOBRE A ANFSI

A ANFSI foi criada em 1º de setembro de 2023, para "impulsionar" a transformação digital das forças de segurança interna. Junto com a criação da Divisão de Transformação Digital (Direction de la Transformation Numérique - DTNum), contribuem para implementar os objetivos da Lei de Orientação e Programação do Ministério do Interior da França (Loi d'Orientation et de Programmation du Ministère de l'Intérieur - LOPMI). A ANFSI está resolutamente concentrada em produzir soluções digitais para beneficiar a população em geral, policiais e gendarmes, sendo responsável por criar, implementar e garantir projetos, bem como salvaguardar os sistemas de informação e comunicação de "negócios" necessários para executar o missões operacionais das forças de segurança interna em toda a França. Como resultado, ambas as forças têm controle total de seus sistemas digitais e podem facilitar o desenvolvimento de uma cultura profissional compartilhada, enquanto garante que os sistemas de informação e rádio sejam interoperáveis e integrados.

Comprometida com a qualidade do serviço prestado, tem como missão fornecer às forças de segurança interna ferramentas seguras e resilientes, adaptadas às suas necessidades, bem como de equipamentos inovadores e de alto desempenho, além de auxiliar as mesmas diariamente na manutenção da sua segurança e eficiência operacional a serviço da população.

A ANFSI é composta atualmente por 380 agentes, sendo que 150 recrutas adicionais irão se somar em breve às suas fileiras.

SOBRE A OPPSCIENCE

A OPPSCIENCE é uma editora francesa de software e subsidiária do grupo IDEMIA especializada nas áreas de Big Data e inteligência artificial. Ela cria software para transformar grandes volumes de dados de múltiplos formatos em conhecimento, que pode ser acessado diretamente pelos usuários a partir de um único ponto de entrada. As tecnologias implementadas são derivadas da web semântica, técnicas de modelagem de conhecimento e processamento automático de linguagem natural. As tecnologias da OPPSCIENCE são agora implantadas por mais de 300.000 usuários na França e a nível mundial.

