PowerSchool et Bahwan CyberTek forment un partenariat pour faire progresser la transformation numérique de l’éducation dans le Sultanat d’Oman

FOLSOM, Californie--(BUSINESS WIRE)--PowerSchool (NYSE : PWSC), le principal fournisseur de logiciels basés sur le cloud pour l’éducation K-12 en Amérique du Nord, vient d’annoncer un partenariat avec Bahwan CyberTek dans le cadre de l’expansion continue du Global PowerPartner Program de PowerSchool. Le partenariat avec Bahwan Cybertek contribuera à l’expansion de PowerSchool SIS, PowerSchool Schoology Learning et PowerSchool Enrollment Express auprès des établissements d’enseignement du Sultanat d’Oman.

« Nous nous réjouissons à l’idée de nous associer à Bahwan CyberTek et de donner aux établissements d’enseignement à travers le Sultanat d’Oman les moyens de disposer d’une technologie basée sur le cloud à la pointe de l’industrie, qui améliorera les résultats des élèves », a indiqué Tony Kender, Chief Revenue Officer chez PowerSchool. « Nous concordons sur notre engagement à permettre la transformation numérique à travers Oman et nous nous réjouissons de notre partenariat avec Bahwan CyberTek pour habiliter les leaders de l’éducation à travers la région. »

Avec ce partenariat, Bahawn CyberTek permettra aux éducateurs et à plus de 700 000 élèves de la maternelle à la terminale dans plus de 1 200 écoles du Sultanat d’Oman d’accéder facilement aux outils essentiels qui font partie du cadre de localisation international de PowerSchool.

M. Vish Srinivasan, vice-président exécutif de Bahwan CyberTek, s’est félicité de ce partenariat et a indiqué : « Nous ne pouvons que nous réjouir de ce partenariat avec PowerSchool. La région MENA s’impose comme une destination de transformation edtech, et ce partenariat permettra d’améliorer l’expérience d’apprentissage des étudiants, en construisant un solide capital de connaissances pour le Sultanat d’Oman. Nos solutions d’apprentissage de pointe mêlent harmonieusement la technologie à l’enseignement traditionnel, préparant ainsi les natifs numériques d’aujourd’hui à un avenir technologiquement avancé ».

Bahwan CyberTek aura du personnel dédié au marketing, à la vente et au service du système de gestion de l’apprentissage (LMS) de PowerSchool, Schoology Learning, PowerSchool SIS, et PowerSchool Enrollment Express & Ecollect Forms, ainsi que des services professionnels connexes conçus pour augmenter l’adoption et l’engagement et améliorer les résultats des étudiants.

À propos du groupe Bahwan CyberTek

Bahwan CyberTek (BCT) fait partie des fournisseurs mondiaux de solutions de transformation numérique dans les domaines de l’analyse prédictive, de l’expérience numérique et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement numérique. Grâce à des modèles d’entreprise axés sur les résultats et à des solutions de propriété intellectuelle puissantes et éprouvées, BCT est un partenaire de confiance pour plus de 1 000 clients, y compris des entreprises figurant au classement Fortune 500. Fondée en 1999, BCT compte plus de 4 000 associés possédant une expertise technique et sectorielle dans les secteurs du pétrole et du gaz, des télécommunications, de l’énergie, du gouvernement, de la banque, de la vente au détail et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement/logistique. Nous avons fourni des solutions dans 20 pays en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, en Afrique et en Asie. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.bahwancybertek.com.

À propos de PowerSchool

PowerSchool (NYSE : PWSC) est le premier fournisseur de logiciels basés sur le cloud pour l’éducation K-12 en Amérique du Nord. Sa mission consiste à donner aux éducateurs, aux administrateurs et aux familles les moyens d’assurer une éducation personnalisée pour chaque parcours de l’élève. PowerSchool offre des nuages de produits de bout en bout qui relient le bureau central à la salle de classe et à la maison avec des produits primés tels que Schoology Learning et Naviance CCLR, afin que les districts scolaires puissent gérer en toute sécurité les données des élèves, les inscriptions, la présence, les notes, l’instruction, les évaluations, les ressources humaines, les talents, le développement professionnel, l’éducation spéciale, l’analyse et la compréhension des données, les communications, et la préparation à l’université et à la carrière. PowerSchool accompagne plus de 50 millions d’élèves dans plus de 90 pays et plus de 16 000 clients, dont plus de 90 des 100 premiers districts des États-Unis en termes de nombre d’élèves inscrits. Pour en savoir plus, consultez le site www.powerschool.com.

