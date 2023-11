Services financiers Innovation CIBC fournit du capital de croissance à Jirav Inc.

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Services financiers Innovation CIBC a annoncé aujourd’hui qu’elle a augmenté la facilité de capital de croissance offerte à Jirav Inc. (Jirav). La société utilisera le financement pour accélérer davantage la mise au point de produits et élargir sa clientèle de PME, d’entreprises du marché intermédiaire et de cabinets comptables, tout en embauchant des employés talentueux pour soutenir sa croissance.

Jirav offre une solution de budgétisation, de prévision, de tableau de bord et d’analyse aux petites et moyennes entreprises et aux cabinets comptables. Son logiciel permet aux clients d’obtenir des rapports et une collaboration en temps réel, ce qui les aide à comprendre le parcours financier et les objectifs futurs de leur entreprise.

« Chez Jirav, nous considérons nos clients, qu’il s’agisse de cabinets comptables ou d’entreprises, comme des créateurs d’occasions clés qui façonnent l’économie, a déclaré Martin Zych, chef de la direction de Jirav. Chaque jour, ils nous disent que des prévisions solides et des réponses rapides sont essentielles pour naviguer dans tous les domaines, qu’il s’agisse des progrès de l’intelligence artificielle ou des conflits mondiaux. Jirav leur donne les moyens d’établir des prévisions résilientes et des plans financiers selon plusieurs scénarios, éliminant ainsi les contraintes liées aux technologies désuètes sujettes aux erreurs. Cette nouvelle injection de capitaux de Services financiers Innovation CIBC marque une autre étape de notre parcours, renforçant notre engagement à outiller ces créateurs d’occasions pour qu’ils puissent non seulement s’adapter au changement, mais aussi le maîtriser. »

« Nous sommes ravis de soutenir les efforts de Jirav visant à renforcer l’autonomie des PME et des entreprises du marché intermédiaire grâce à sa solution tout-en-un de planification et d’analyse financière, a déclaré Robert Rosen, directeur général au bureau de Toronto de Services financiers Innovation CIBC. Nous sommes impatients de soutenir l’équipe alors qu’elle continue de prendre de l’expansion. »

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l’innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l’épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Durham, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Seattle, à Toronto et à Vancouver, l’équipe est riche d’une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s’étend aux activités à l’échelle de Groupe Entreprises, de Privabanque, de Gestion de patrimoine et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC.

À propos de Jirav

Jirav offre une solution de budgétisation, de prévision, de tableau de bord et d’analyse aux petites et moyennes entreprises et aux cabinets comptables. En s’appuyant sur l’expertise de plus de 4 000 entreprises et cabinets comptables, Jirav offre à ses clients des rapports et une collaboration en temps réel, afin qu’ils puissent comprendre où en est leur entreprise et où elle se dirige. Les équipes peuvent facilement explorer les historiques et prévoir avec précision les réservations, les revenus, l’effectif, les dépenses et les flux de trésorerie. Les CPA et les cabinets comptables peuvent tirer parti de capacités éprouvées et complètes pour aider leurs activités de services consultatifs à la clientèle à atteindre de nouveaux sommets pour leurs clients et à accroître les revenus pour leur cabinet. Jirav a été régulièrement nommé leader par G2, une organisation axée sur l’avis des clients.