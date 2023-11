Bolt.Earth et Taizhou Chinv Science and Technology Development Co. renforcent leur partenariat de longue date pour révolutionner l'écosystème des véhicules électriques

Driving Innovation: Bolt.Earth and Chinv Redefine the Future of Electric Mobility at EICMA 2023

SINGAPOUR--(BUSINESS WIRE)--Bolt.Earth, pionnier du marché des systèmes d'exploitation pour véhicules électriques connectés basé à Singapour, renforce son partenariat avec Chinv, concepteur et fabricant renommé de deux roues électriques. Ensemble, ils sont prêts à redéfinir l'avenir de la mobilité électrique lors de l'EICMA 2023, qui se tiendra cette année à la Fiera Milano-Rho Milan. À la découverte de la synergie entre la maîtrise du design de Chinv et la pile d'exploitation intelligente de Bolt.Earth, fusionnant des années d'efforts de collaboration pour produire une expérience de VE sans précédent.

S'appuyant sur leur collaboration de longue date, le dévoilement de la nouvelle Bolt.Earth Blaze à l'EICMA 2023 devrait marquer un tournant dans le paysage mondial des VE. Bolt.Earth Blaze est une plateforme de recharge rapide conçue pour redéfinir le paradigme de la recharge des véhicules électriques. Cette innovation réduit considérablement les durées de charge, rendant la mobilité électrique plus rapide et plus accessible.

Jyotiranjan Harichandan, cofondateur de Bolt.Earth, déclare : « Notre parcours avec Chinv a été véritablement transformateur. Ce partenariat, fondé sur une vision commune et une innovation sans relâche, vise à redéfinir le transport durable. L'expérience exceptionnelle de Chinv en matière de conception et de développement de matériel, combinée à notre système de recharge et d'exploitation de véhicules, jette les bases de l'avenir. »

La convergence des solutions logicielles avancées de Bolt.Earth et de l'expertise de Chinv en matière de conception et de développement de matériel est le signe d'une phase de transformation pour le transport durable. Cette collaboration vise à élever les véhicules électriques en veillant à ce qu'ils soient respectueux de l'environnement et technologiquement supérieurs.

Xu Duo (Rita), présidente de Chinv, déclare : « Notre alliance avec Bolt.Earth représente une étape audacieuse vers un horizon plus intelligent et plus durable. Le potentiel de révolution de la sphère des véhicules électriques est immense, et ensemble, nous sommes prêts à apporter ce changement. »

Rejoignez-nous à l'EICMA 2023, qui se tiendra du 7 au 12 novembre à la Fiera Milano-Rho Milan, où Bolt.Earth présentera ses dernières offres au stand C-49 dans le hall 14, en association avec Chinv, ainsi qu'une expérience de réalité virtuelle étonnante.

À propos de Chinv

Chinv, fondée à Hong Kong en 2006, opère sous plusieurs marques, notamment « OKLA » pour les véhicules électriques, « Motrac » pour les véhicules à essence, « O-Town » pour les vêtements, « OKLATEC » pour la R&D et « CHINV » pour l’éclairage et les pièces électriques ; la société redéfinit la façon dont nous nous déplaçons et établit de nouvelles normes pour une mobilité respectueuse de l'environnement, avec la vision d'entraîner un changement positif et l'objectif de développer des solutions de transport plus propres et plus efficaces.

OKLATEC a acquis une expérience en R&D en concevant plus de 50 motos (de la combustion interne à l’électrique), pour des clients du monde entier. S'appuyant sur ces accomplissements, Chinv a réussi à soutenir le lancement de plusieurs marques à différents niveaux d'intégration des aspects électriques et mécaniques, couvrant une large gamme de motos basse vitesse ou hautes performances. Chinv s’est ainsi imposée comme une solution unique dans la chaîne d'approvisionnement de motos électriques.

À propos de Bolt.Earth

Bolt.Earth a pour mission de pousser les marchés émergents vers une mobilité plus propre. L'entreprise déploie des kits de compteurs de vitesse intelligents intégrés à la pointe de la technologie qui redéfinissent l'expérience de conduite des véhicules électriques. Conçus pour la sécurité et la commodité, les kits de compteurs de vitesse et les unités d'affichage de Bolt.Earth utilisent le système d'exploitation de Bolt.Earth pour offrir des outils de gestion du véhicule, des données cruciales, des précautions contre le vol et des options de personnalisation pour une expérience de conduite intelligente, connectée et moderne. Bolt.Earth met également en place le plus grand réseau de recharge peer-to-peer de véhicules électriques d'Inde, avec plus de 30 000 points de recharge dans 1 100 villes. Bolt.Earth propose des solutions de recharge pour les particuliers, les entreprises, les sociétés immobilières, les opérateurs de flotte et le gouvernement. Pour plus d'informations sur ses solutions, rendez-vous sur bolt.earth.

