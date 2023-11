i2c élargit son partenariat avec Payfare afin d'accélérer le paiement des travailleurs autonomes au Canada et au Royaume-Uni

REDWOOD CITY, Californie, États-Unis & TORONTO, Canada--(BUSINESS WIRE)--i2c Inc., fournisseur majeur de solutions bancaires et de paiement, a annoncé aujourd'hui renforcer son partenariat avec Payfare (TSX : PAY, OTCQX : PYFRF), entreprise internationale de technologie financière fournissant des services bancaires numériques et des solutions de paiement instantané à destination des travailleurs autonomes. Cette mesure devrait aider Payfare à gagner des parts sur de nouveaux marchés, notamment au Canada et au Royaume-Uni.

Payfare emploie la plateforme de paiement d'i2c pour offrir aux travailleurs autonomes un accès gratuit et instantané à leurs revenus via ses produits de néo-banque phares que sont Dasher Direct et Lyft Direct. Ce partenariat multiservices permettra aux plateformes d'économie à la demande de verser sur leur carte Powered by Payfare les gains des pigistes après chaque projet complété. Ils bénéficieront également de remises en espèces sur leurs achats quotidiens et de services bancaires gratuits sur mobile.

« Nous élargissons notre partenariat avec Payfare afin de doter les travailleurs autonomes des outils et services financiers dont ils ont besoin pour maîtriser au mieux leurs revenus et y accéder instantanément » a déclaré Amir Wain, fondateur et PDG d'i2c Inc. « Notre technologie modulaire a été pensée pour aider les entreprises à réinventer l'écosystème de paiement traditionnel et Payfare illustre à merveille cet état d'esprit. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour élargir l'accès aux services financiers et établir de nouvelles normes de rapidité, de sécurité et de fiabilité dans le secteur des services financiers ».

« L'implantation d'i2c dans le monde et sa plateforme de traitement complète soutiennent l'expansion de Payfare avec de nouveaux programmes client » a déclaré Marco Margiotta, PDG et partenaire fondateur de Payfare. « Sa plateforme agile et évolutive va nous permettre de continuer à étendre notre périmètre d'action afin d'offrir aux travailleurs autonomes du monde entier l'accès financier et l'autonomie qu'ils méritent ».

À propos de Payfare (TSX : PAY, OTCQX : PYFRF)

Payfare est une entreprise internationale de technologie financière qui fournit des services bancaires numériques et des solutions de paiement instantané aux travailleurs autonomes de l'économie moderne. Payfare collabore avec les grandes plateformes et places de marché que sont entre autres Uber, Lyft et DoorDash pour assurer la bonne rémunération de leurs travailleurs.

Pour plus de précisions, voir www.payfare.com.

À propos d'i2c Inc.

i2c est un fournisseur mondial de solutions de paiement et bancaires hautement configurables. Grâce à la technologie modulaire exclusive d'i2c, les clients peuvent facilement créer et gérer un ensemble complet de solutions de crédit, de débit, de prépaiement, de prêt et autres de manière rapide et rentable. i2c offre une flexibilité, une agilité, une sécurité et une fiabilité inégalées à partir d’une seule et même plateforme d'envergure mondiale. Fondé en 2001, i2c est basé dans la Silicon Valley. Sa technologie de nouvelle génération facilite la vie de millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et territoires.

Pour plus de précisions, voir www.i2cinc.com ou suivez-nous @i2cinc.

