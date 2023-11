Baskin-Robbins signe une commandite de trois ans avec les Raptors 905

MISSISSAUGA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Baskin-Robbins Canada vient de signer une entente de commandite de trois (3) ans avec les Raptors 905, la filiale des Raptors de Toronto basée à Mississauga et la seule franchise canadienne évoluant dans la NBA G League. L’accord confère à la marque de renom le statut de crème glacée officielle de l’équipe et comprend des programmes destinés aux consommateurs tels que les statistiques d’avant-match « La crème du classement », la commandite des annonces d’anniversaires durant les parties à domicile et diverses occasions de promotion au fil de l’année.

« Le sport, particulièrement à ce niveau, fait naître tant de sourires dans notre communauté, affirme Natalie Joseph, porte-parole de Baskin-Robbins au Canada. C’est toujours agréable, même en solo, de vivre un match, qu’il soit professionnel, semi-professionnel ou de niveau communautaire, mais combien plus en groupe. Même chose lorsqu’on visite nos boutiques et qu’on s’immerge dans l’univers de la crème glacée. »

Le partenariat, considéré comme la plus importante commandite de la marque au Canada depuis sa fondation en 1971, s’ouvre le 10 novembre avec le début de la saison des Raptors 905.

« Nous sommes extrêmement fiers des profondes racines qu’a établies Baskin-Robbins au Canada, déclare Diego Gianelli, vice-président international chez Inspire Brands. Les bonnes choses, tout comme les bonnes relations, favorisent leur longévité. Nous considérons que ce partenariat avec Maple Leaf Sports & Entertainment, tout particulièrement notre association avec le basketball, constitue l’un de ces éléments heureux qui s’articule autour de notre vocation ludique et familiale. »

En assistant aux matchs au Paramount Fine Foods Centre, les fans qui souligneront un anniversaire auront l’occasion de participer au programme d’annonces d’anniversaires Baskin-Robbins affichées sur grand écran. Les mordus de statistiques sur les joueurs et l’équipe se réjouiront aussi du programme La crème du classement, également présenté par Baskin-Robbins avant chaque partie.

« Nous cherchons constamment à enrichir l’expérience offerte à nos fans grâce à des partenariats uniques et, tout comme avec Baskin-Robbins, nous avons hâte de proposer aux partisans des Raptors 905 encore plus d’occasions de se rapprocher de notre équipe, explique Julian Franklin, vice-président, Développement et stratégie de partenariat, MLSE. Grâce à des programmes comme La crème du classement et d’autres initiatives promotionnelles à venir, nos plus fidèles partisans auront la chance de tisser plus de liens avec notre équipe, tant sur le terrain qu’en dehors. »

À propos de Baskin-Robbins Canada

Baskin-Robbins a été fondée en 1945 par deux passionnés de crème glacée qui partageaient le rêve de créer une boutique de crème glacée innovante qui serait un lieu de rassemblement pour les familles du quartier. Baskin-Robbins, qui célèbre ses 52 ans au Canada cet automne, exploite 115 boutiques situées en Ontario, au Québec, au Manitoba et en Colombie-Britannique. Plus de 300 millions de personnes de partout dans le monde visitent Baskin-Robbins chaque année pour savourer les quelque 1 400 créations de son impressionnante galerie de crème glacée et de sa gamme complète de délices glacés, dont les boissons glacées, les coupes glacées, les gourmandises Polar PizzaMD et les gâteaux à la crème glacée. Pour plus d’information sur Baskin-Robbins Canada, visitez baskinrobbins.ca.