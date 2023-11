Adastra annonce la signature d’un accord de collaboration stratégique avec AWS pour développer des solutions basées notamment sur l’IA à l’échelle mondiale

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Adastra, fournisseur de premier plan de solutions de données et d’analyse, a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord de collaboration stratégique (SCA) avec Amazon Web Services (AWS) afin de faire progresser le développement et le déploiement de solutions d’intelligence artificielle (IA) de pointe en s’appuyant sur l’IA générative. Adastra a mis au point des solutions sur mesure pour des secteurs tels que les services financiers, l’industrie manufacturière, l’automobile et le secteur public, qui sont désormais optimisées par Amazon SageMaker JumpStart et Amazon Bedrock pour répondre à la demande des clients.

Amazon Bedrock offre un service entièrement géré qui permet d’accéder à des modèles de base de premier plan via une API afin de créer et de mettre à l’échelle des applications d’IA générative. Amazon SageMaker JumpStart s’appuie sur un portail de développement qui fournit des modèles, des algorithmes et des solutions pré-entraînés et open-source pour un large éventail de types de problèmes afin d’aider les entreprises à se lancer dans l’apprentissage automatique. La combinaison d’Amazon Bedrock et d’Amazon SageMaker JumpStart permet de fournir efficacement des solutions d’IA aux clients.

« À travers notre collaboration avec Adastra, nous entendons souligner notre engagement commun à stimuler l’innovation numérique dans le monde entier en développant des solutions d’IA qui donnent aux organisations les moyens de prendre des décisions éclairées, d’offrir des résultats exceptionnels aux clients et d’atteindre une croissance durable », a indiqué Chris Sullivan, vice-président des intégrateurs de systèmes au niveau mondial chez AWS.

« Notre SCA avec AWS fait ressortir le dévouement d’Adastra à l’autonomisation des organisations », a indiqué Kevin Harmer, Chief Cloud Officer d'Adastra. « AWS considère ses clients comme une de ses priorités et cherche toujours à mieux les servir ; c’est la raison pour laquelle notre relation est un succès — nos cultures sont alignées. De concert, nous savons que nous pouvons aider les entreprises à exploiter tout le potentiel de l’IA, à accroître l’innovation et à stimuler une croissance tangible. »

Loan Ly, Vice-président de l’Alliance mondiale AWS d’Adastra, a ajouté : « Le SCA avec AWS encourage les entreprises à adopter des capacités révolutionnaires pour transformer leurs opérations. L’expertise d’Adastra en matière de solutions d’IA fait désormais bon ménage avec les capacités cloud mondiales d’AWS, ce qui permettra d’accélérer l’innovation en matière d’IA et de redéfinir les paysages commerciaux. »

Le SCA triennal se concentrera sur la stimulation de la croissance dans les régions clés, y compris l’Amérique du Nord, avec un accent sur les États-Unis, ainsi que l’Europe et le Moyen-Orient, avec une concentration sur l’Allemagne. Adastra est déterminée à investir dans la croissance des solutions d’IA, en mettant l’accent sur l’IA générative, et l’exploitation de la capacité de livraison d’AWS permettra une distribution à travers les géographies mondiales.

« AWS et Adastra nous permettent d’accéder à des informations puissantes qu’il était auparavant difficile de découvrir. Les données sont à présent à portée de main, et nous avons cette grande visibilité sur une mine d’informations. Si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas le réparer et l’améliorer », a indiqué Jason Condello, directeur technique de Mathnasium.

« Le SCA prépare le terrain pour que les entreprises internationales tirent le meilleur parti de leurs données. La capacité de livraison expansive d’AWS va augmenter la croissance durable d’Adastra dans des régions telles que l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse », a indiqué Dr. Johannes Mellenthin, AWS Alliance Lead DACH, Adastra.

Ce SCA est une étape importante dans le parcours d’Adastra qui vise à remodeler les industries grâce à l’innovation axée sur l’IA. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : adastracorp.com

À propos d’Adastra

Au cours de plus de deux décennies, Adastra a transformé les entreprises en leaders numériques, en aidant les organisations mondiales à innover, à atteindre l’excellence opérationnelle et à créer des expériences client inoubliables, tout cela grâce au pouvoir de leurs données. A la pointe de l’intelligence artificielle, des données, du cloud, du numérique et des services de gouvernance, Adastra fournit des solutions aux entreprises pour exploiter des données qu’elles peuvent contrôler et auxquelles elles peuvent faire confiance, les connectant à leurs clients — et leurs clients au monde.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.