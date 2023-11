Green Street acquiert Local Data Company, un fournisseur majeur de données sur la localisation des commerces et des loisirs au Royaume-Uni

NEWPORT BEACH, Californie--(BUSINESS WIRE)--Green Street, le principal fournisseur de renseignements et d'analyses sur l'immobilier commercial aux États-Unis et en Europe, a fait l'acquisition de Local Data Company (LDC) – un fournisseur de données et d'informations exclusives de haut niveau en rapport avec le marché de la vente au détail et des loisirs en Grande-Bretagne, dont le siège se trouve à Londres. LDC est la 3e acquisition de Green Street depuis 2020. Cette acquisition démontre l'engagement de l'entreprise à croître afin d'offrir plus de valeur à ses clients et de consolider sa position sur le marché.

« Cette acquisition nous permettra de fournir des informations plus détaillées sur l’un des principaux secteurs que nous couvrons afin de fournir de meilleures informations sur l’état actuel et futur du marché britannique de la vente au détail. », a déclaré Jeffry Stuek Jr., PDG de Green Street. « L’accent mis par LDC sur les données exclusives, les techniques de collecte et le contrôle de la qualité rigoureux concorde bien avec les différenciateurs et la gamme de produits uniques de Green Street. LDC dispose d’une équipe de professionnels talentueux et nous avons hâte de combiner nos forces pour parfaire notre firme. »

Au cours des 10 dernières années, LDC a compilé des informations qualitatives sur chaque entreprise de vente au détail et de loisirs à travers les rues principales, les parcs de vente au détail et les centres commerciaux de Grande-Bretagne. LDC est la seule entreprise à surveiller physiquement chaque entreprise grand public au Royaume-Uni, combinant une équipe de chercheurs sur le terrain qui audite l'état d'occupation à des intervalles fréquents avec une équipe de recherche en interne. Cette méthodologie approfondie de collecte de données étaie la plateforme d'informations en ligne de LDC, qui couvre 700 000 entreprises, et qui aide les acteurs de l'industrie à suivre les ouvertures/fermetures, les changements démographiques et de marché, les empreintes des concurrents, la santé des portefeuilles, et bien plus encore pour améliorer la planification stratégique et la prise de décision.

Barnaby Oswald, co-fondateur de LDC en 2003, continuera à jouer un rôle clé dans la direction de LDC au sein de Green Street. « Nous sommes ravis de rejoindre Green Street, le leader du marché de l'immobilier commercial intelligent et de l'analyse actionnable », a déclaré Oswald. « Alors que nos clients naviguent à travers des périodes de changement important dans le domaine de la vente au détail, notre objectif commun de fournir les informations, les analyses et les données les plus précises et en temps réel aboutira à une proposition unique pour les investisseurs, les acteurs de la vente au détail et les autres parties prenantes de l'industrie. Nous sommes impatients de rejoindre l'équipe de Green Street et de contribuer à l'approche objective de longue date visant à générer des profits pour nos clients. »

Green Street, en collaboration avec LDC, est déterminé à permettre à ses clients de générer de la valeur grâce à des informations inégalées qui expliquent, prévoient et influencent l'immobilier commercial. Pour en savoir plus sur les solutions complètes de Green Street et les dernières informations actionnables, notamment les nouveaux scénarios de prévision du marché européen et une base de données de ventes comparables paneuropéenne en constante expansion, veuillez nous contacter.

À propos de Green Street

Green Street est le principal fournisseur de services d’études, d'informations, de données, d'analyses et de conseils exploitables sur l'immobilier commercial aux États-Unis et en Europe. Depuis plus de 35 ans, Green Street fournit des informations inégalées et des données fiables sur les marchés immobiliers publics et privés, aidant les investisseurs, les banques, les bailleurs de fonds et d'autres acteurs du secteur à optimiser leurs investissements et leurs décisions stratégiques. L'entreprise fournit des informations exclusives sur les marchés, des conclusions et des analyses prédictives par le biais d'une plateforme de type SaaS. Pour en savoir plus, consultez le site www.greenstreet.com.

À propos de Local Data Company

Local Data Company est la société la plus précise du Royaume-Uni en matière d'informations sur les emplacements des entreprises opérant dans le secteur de la vente au détail. Nous suivons l'activité d'ouverture et de fermeture de chaque entreprise de vente au détail et de loisirs à travers le pays. Nos données, analyses et informations constituent la base de la stratégie et de la prise de décision pour les entreprises travaillant dans les domaines de la vente au détail, des loisirs, des médias en dehors de la maison, de l'investissement, de l'immobilier et des services financiers. Pour plus d’informations, consultez le site suivant : www.localdatacompany.com.

