Corebridge Financial conclut la vente de Laya Healthcare à AXA

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Corebridge Financial, Inc. (NYSE : CRBG) a annoncé aujourd'hui avoir finalisé avec succès la vente précédemment annoncée de Laya Healthcare Limited (« laya healthcare ») à une filiale d'AXA S.A. (« AXA »).

Laya Healthcare, le deuxième plus grand fournisseur d'assurance santé en Irlande, est un agent général de plein exercice dont le siège se trouve à Cork, en Irlande, et qui offre une gamme variée de produits et services d'assurance santé innovants en Irlande, ainsi qu'une assurance vie et une assurance voyage.

Morgan Stanley & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier et A&L Goodbody LLP en tant que conseiller juridique de Corebridge.

À propos de Corebridge Financial

Corebridge Financial, Inc. permet à un plus grand nombre de personnes d'agir sur leur vie financière. Avec plus de 370 milliards de dollars d'actifs gérés et administrés au 30 juin 2023, Corebridge Financial est l'un des plus grands fournisseurs de solutions de retraite et de produits d'assurance aux États-Unis. Nous sommes fiers de nous associer à des professionnels de la finance et à des institutions pour aider les particuliers à planifier, à épargner et à assurer leur avenir financier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur corebridgefinancial.com et suivez-nous sur LinkedIn et YouTube.

À propos d’AIG

American International Group, Inc. (AIG) est un leader mondial de l'assurance. Les sociétés membres d'AIG proposent des solutions d'assurance aidant les entreprises et les particuliers dans environ 70 pays et juridictions à protéger leurs actifs et à gérer les risques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.aig.com. Les actions ordinaires d'AIG sont cotées à la Bourse de New York.

AIG est le nom commercial des activités mondiales d'American International Group, Inc. Tous les produits et services sont rédigés ou fournis par des filiales ou des sociétés affiliées d'American International Group, Inc. Les produits et services peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays et juridictions, et la couverture est soumise à des exigences de souscription et au texte de la politique en vigueur. Les produits et services non liés à l'assurance peuvent être fournis par des tiers indépendants. Certaines couvertures d'assurance dommages peuvent être fournies par un assureur de lignes excédentaires. Les assureurs de lignes excédentaires ne participent généralement pas aux fonds de garantie de l'État et les assurés ne sont donc pas protégés par ces fonds.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.