Imperial Dade Canada accentue sa présence en Ontario avec l’acquisition d’Advance Shipping Supplies.

Jersey City, NJ et Mississauga, ON--(BUSINESS WIRE)--Imperial Dade, un important distributeur d’emballages alimentaires, de papiers d’impression et de produits d’entretien, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de l’entreprise Advance Shipping Supplies, Inc. (« Advance » ou « l’entreprise »). Cette transaction constitue une 75e acquisition pour Imperial Dade sous la gouverne de Robert et Jason Tillis, respectivement Membre du conseil et président-directeur général d’Imperial Dade. Les modalités financières de cette transaction privée n’ont pas été divulguées. Imperial Dade maintient l’orientation stratégique qu’elle a adoptée il y a plus de 15 ans, soit de poursuivre sa croissance de manière organique et selon un processus rigoureux d’acquisitions.

Fondée en 1985, Advance cumule 38 années d’expérience comme distributeur majeur de fournitures industrielles, de matériaux d’emballage et de produits d’entretien. Sous la direction de son fondateur, David Waite, Advance est un acteur important sur le marché ontarien, proposant des produits indispensables à ses clients. Cette entreprise met l’accent sur le service à la clientèle; du fait de son implantation optimale, elle peut assurer une livraison précise et en temps opportun. Grâce à la plateforme bien établie d’Imperial Dade Canada, les clients d’Advance bénéficieront du même service attentionné et d’une sélection de produits et de solutions encore plus vaste.

« J’ai le grand plaisir d’accueillir la famille Advance au sein d’Imperial Dade. Cette entreprise compte sur une clientèle fidèle envers laquelle elle s’est engagée à offrir une expérience client sans pareille, ce qui en fait un atout indéniable pour notre plateforme nord-américaine en constante expansion », affirme Jason Tillis, président-directeur général d’Imperial Dade. « Notre partenariat avec Advance marque une nouvelle étape dans la mission que nous nous sommes donnée de devenir le principal distributeur national spécialisé de fournitures industrielles, de produits pour services alimentaires et de produits d’entretien. Imperial Dade souhaite bâtir sur ses succès et continuer à trouver des moyens de mieux servir ses clients et ses fournisseurs partenaires, » ajoute Stéphane Lapointe, président d’Imperial Dade Canada.

« L’héritage que nous avons bâti chez Advance au cours des 40 dernières années constituera une solide assise pour la croissance d’Imperial Dade. Sous la gouverne d’Imperial Dade, nous continuerons à offrir un service à la clientèle exceptionnel tout en accélérant la croissance que nous avons connue au cours des dernières années », précise Dave Waite, président d’Advance Shipping Supplies, Inc.

À propos d’Imperial Dade

Fondée en 1935, Imperial Dade sert plus de 90 000 clients à travers l’Amérique du Nord. Depuis l’arrivée en poste de Robert Tillis et de Jason Tillis en 2007, la société a connu une solide croissance à la fois organique et par le biais d’acquisitions pour devenir un chef de file dans le domaine de la distribution d’emballages alimentaires, de produits de qualité industrielle et de produits et d’équipements d’entretien. Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur www.imperialdade.com.