Corebridge Financial schließt Verkauf von Laya Healthcare an AXA ab

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Corebridge Financial, Inc. (NYSE: CRBG) gab heute bekannt, dass es den zuvor angekündigten Verkauf von Laya Healthcare Limited („Laya Healthcare“) an eine Tochtergesellschaft von AXA S.A. („AXA“) erfolgreich abgeschlossen hat.

Laya Healthcare, der zweitgrößte Krankenversicherungsanbieter in Irland, ist ein geschäftsführender Full-Service-Generalagent mit Hauptsitz in Cork, Irland, und bietet in Irland ein vielfältiges Sortiment innovativer Krankenversicherungsprodukte und -dienstleistungen sowie Lebensversicherungen und Reiseversicherungen an.

Morgan Stanley & Co. LLC fungierte als Finanzberater und A&L Goodbody LLP fungierte als Rechtsberater von Corebridge.

Über Corebridge Financial

Corebridge Financial, Inc. eröffnet mehr Menschen die Möglichkeit, in ihrem Finanzleben aktiv zu werden. Mit einem geführten und verwalteten Vermögen von über 370 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2023) ist Corebridge Financial einer der größten Anbieter von Altersvorsorgelösungen und Versicherungsprodukten in den Vereinigten Staaten. Wir sind stolz darauf, mit Finanzexperten und -institutionen zusammenzuarbeiten, um Einzelpersonen bei der Planung, dem Sparen und dem Erreichen einer sicheren finanziellen Zukunft zu helfen. Für weitere Informationen besuchen Sie corebridgefinancial.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und YouTube.

Über AIG

American International Group, Inc. (AIG) ist eine führende globale Versicherungsorganisation. AIG-Mitgliedsunternehmen bieten Versicherungslösungen an, die Unternehmen und Privatpersonen in rund 70 Ländern und Gerichtsbarkeiten helfen, ihre Vermögenswerte zu schützen und Risiken zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.aig.com. Die Stammaktien von AIG sind an der New Yorker Börse notiert.

AIG ist der Marketingname für die weltweiten Aktivitäten der American International Group, Inc. Alle Produkte und Dienstleistungen werden von Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen der American International Group, Inc. geschrieben oder bereitgestellt. Produkte oder Dienstleistungen sind möglicherweise nicht in allen Ländern und Gerichtsbarkeiten verfügbar und die Abdeckung hängt von den versicherungstechnischen Anforderungen und der tatsächlichen Vertragssprache ab. Nicht versicherungsbezogene Produkte und Dienstleistungen können von unabhängigen Dritten bereitgestellt werden. Bestimmte Sach- und Unfallversicherungen können von einem Surplus-Line-Versicherer angeboten werden. Surplus-Line-Versicherer beteiligen sich im Allgemeinen nicht an staatlichen Garantiefonds, und die Versicherten sind daher nicht durch solche Fonds geschützt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.