Corebridge Financial完成将Laya Healthcare出售给AXA

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Corebridge Financial, Inc.(NYSE: CRBG)今天宣布，已成功完成之前宣布的将Laya Healthcare Limited（以下简称“Laya Healthcare”）出售给AXA S.A. (以下简称“AXA”)子公司的交易。

爱尔兰第二大健康保险提供商Laya Healthcare是一家总部位于爱尔兰科克的全方位服务管理总代理，在爱尔兰提供多样化的创新健康保险产品和服务，以及人寿保险和旅行保险。

Morgan Stanley & Co. LLC担任Corebridge的财务顾问，A&L Goodbody LLP担任Corebridge的法律顾问。

关于Corebridge Financial

Corebridge Financial, Inc.帮助更多人士实现理财方案。截至2023年6月30日，Corebridge Financial管理和运作的资产超过3700亿美元，是美国最大的退休解决方案和保险产品提供商之一。我们很荣幸与金融专业人士和机构合作，帮助个人规划、储蓄并实现安全的财务未来。要了解更多信息，请访问corebridgefinancial.com并通过 LinkedIn和YouTube关注我们。

关于AIG

American International Group, Inc. (AIG)是一家全球领先的保险组织。 AIG成员公司提供保险解决方案，帮助大约70个国家和司法管辖区的企业和个人保护其资产并管理风险。要了解更多信息，请访问www.aig.com。AIG普通股在纽约证券交易所上市。

AIG是American International Group, Inc. 全球业务的营销名称。所有产品和服务均由American International Group, Inc.的子公司或附属公司承保或提供。产品或服务可能并非在所有国家和司法管辖区以及覆盖范围内提供。承保范围取决于承保要求和实际保单描述。非保险产品和服务可能由独立第三方提供。某些财产与意外伤害保险可能由剩余业务保险公司提供。剩余业务保险公司一般不参与国家担保基金，因此被保险人不受此类基金的保护。

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