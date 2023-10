Flashpoint lance un nouveau fonds de coentreprise visant à investir 150 millions de dollars dans des sociétés secondaires directes

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Flashpoint a annoncé son partenariat avec Roman Ivaniuk, un investisseur de croissance renommé, par la création d’un fonds commun destiné à investir dans des opportunités secondaires directes au sein d’entreprises en phase de croissance en Europe.

Flashpoint est une société internationale de gestion d’investissements dans les technologies, avec plus de 400 millions de dollars d’actifs sous gestion, qui se concentre sur les entreprises technologiques originaires d’Europe et d’Israël. Roman Ivaniuk travaille en tant que banquier d’affaires depuis plus de 12 ans. Il a conclu plus de 50 transactions (VC, PE, pre-IPO, IPO) et la valeur totale des transactions conclues s’élève à plus d’un milliard de dollars. Il est fondateur et ancien député de GR Capital (un fonds de capital-risque paneuropéen), et actuellement fondateur et député de la société d’investissement BrightOne Capital.

La stratégie du fonds consistera à soutenir des sociétés technologiques de premier plan en phase de croissance en Europe en investissant dans des opportunités secondaires directes. La complémentarité unique de ce partenariat permettra de lever 150 millions de dollars, dont 50 millions de dollars pour la première clôture. Les deux partenaires sont présents dans l’écosystème du capital-risque de l’UE et d’Israël depuis plus de 10 ans. Ils ont établi des relations directes avec les fondateurs et les investisseurs, ce qui leur donne une vision unique des tendances du marché et un accès à un flux d’affaires exclusif.

Flashpoint a procédé à 13 investissements primaires dans des entreprises en phase de croissance au sein de son portefeuille de 47 investissements actifs. Il s’agit du deuxième fonds Flashpoint investissant dans des sociétés secondaires directes : le prédécesseur, Flashpoint Secondary Fund I (« FSF I »), a été lancé en 2020 et était ancré par le family office Scheinberg. Le portefeuille actuel du FSF I se compose de six sociétés en phase de développement, dont K2View, Printify, Preply, Mesh Payments, Booksy et Landtech.

Roman Ivaniuk a participé à des investissements dans WeFox, McMackler, Glovo, Deliveroo, Sennder, Azimo et Flashcenpost, entre autres. Son portefeuille a connu dix sorties réussies entre 2016 et 2021. Il possède également une solide expérience en matière de capital-investissement en Ukraine, ayant développé la plus grande chaîne de soins de santé du pays, Dobrotut.

Flashpoint, dirigé par Alex Konoplyasty, Michael Szalontay et Igor Bilous, est réputé pour ses investissements stratégiques dans des jeunes entreprises technologiques innovantes originaires de l’Europe émergente et d’Israël. Flashpoint administre cinq fonds : 3 fonds de capital-risque, 1 fonds de dette de croissance et 1 fonds de secondaire direct. Les investisseurs dans les fonds de Flashpoint comprennent plus de 130 grands family offices et HNWI. Les fonds ont investi dans plus de 66 entreprises, dont Guesty, Chili Piper et Office RnD. Flashpoint a réalisé quinze sorties, dont la vente de ses participations dans Shazam (à Apple), Chess.com (aux fondateurs de PokerStars et à General Atlantic), Marketman (au PSG), et Gurushots (à Zedge), Comeet (à Boathouse Capital), etc.

Actuellement, Roman se consacre aux investissements de capital-risque et de croissance en phase finale dans l’UE/le Royaume-Uni, à la mondialisation et à l’expansion d’entreprises rentables d’origine ukrainienne, aux transactions transfrontalières et aux levées de fonds internationales.

Michael Szalontay, partenaire général chez Flashpoint, a indiqué : « Nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec Roman Ivaniuk sur ce fonds commun innovant. Ensemble, nous pouvons combiner nos réseaux importants et nos antécédents dans les pays d’Europe centrale et orientale et en Israël afin d’apporter une valeur ajoutée et une expertise significatives aux investisseurs et aux bénéficiaires des investissements. Nous sommes enthousiasmés par nos perspectives alors que nous poursuivons notre objectif de lever 150 millions de dollars que nous allouerons à certaines des histoires de croissance les plus passionnantes du monde. »

Roman Ivaniuk, associé gérant de Flashpoint RI Secondary Fund II, a indiqué : « Cette coentreprise s’inscrit dans le prolongement de nos investissements fructueux dans les entreprises technologiques de l’UE et de leur expansion future. Flashpoint VC dispose d’une solide base en Europe centrale et orientale et d’un excellent bilan en matière de capital-risque. J’ai contribué à la mondialisation de mon portefeuille d’entreprises de croissance dans la région des PECO et je connais chaque étape de l’intérieur. Ensemble, nous avons un chevauchement intéressant et une stratégie unique. Notre expertise et notre accès direct aux entreprises représentent une grande valeur pour notre fonds secondaire. Je suis confiant et enthousiaste à l’égard de notre nouvelle coentreprise et de nos futures opportunités d’investissement.

