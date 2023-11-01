Corebridge Financial完成將Laya Healthcare售予AXA

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Corebridge Financial, Inc. (NYSE: CRBG)今天宣布，其已成功完成之前宣布的將Laya Healthcare Limited (“laya healthcare”)售予AXA S.A. (“AXA”)子公司的交易。

Laya healthcare是愛爾蘭第二大的醫療保險供應商，是一家總部位於愛爾蘭科克的全方位服務管理總代理，在愛爾蘭提供多元化創新醫療保險產品和服務，以及人壽保險和旅行保險。

Morgan Stanley & Co. LLC擔任Corebridge的財務顧問，A&L Goodbody LLP則擔任法律顧問。

關於Corebridge Financial

Corebridge Financial, Inc.讓更多人開始理財。截至2023年6月30日，Corebridge Financial管理的資產超過3700億美元，是美國最大規模的退休解決方案和保險產品供應商之一。我們很榮幸與金融專業人士及機構合作，協助個人規劃、儲蓄並完成安穩的未來財務計畫。如需更多詳細資訊，請造訪corebridgefinancial.com並在 LinkedIn和YouTube上關注我們。

關於AIG

American International Group, Inc (AIG)是全球領先的保險機構。AIG成員公司提供保險解決方案，協助世界約70個國家和地區的企業和個人保護資產及管理風險。如需更多詳細資訊，請造訪www.aig.com。AIG普通股在紐約證券交易所上市。

AIG是American International Group, Inc.跨國業務的行銷名稱。所有產品和服務均由American International Group, Inc.的子公司或附屬機構編撰或提供。產品或服務可能不在所有國家和地區提供，而且保險範圍以具體承保要求和實際保單條款規定為準。非保險類產品和服務可能由獨立第三方提供。部分產物保險可能由溢額保險公司提供。一般而言，溢額保險公司並未參與國家保險保證基金，因此被保險人不受此類基金保護。

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