LORIENT, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--“We hebben de bemanning en de boot veilig naar Lorient gebracht, en dit is ons beste resultaat”. Dit is de heftige reactie van Alberto Bona die, in de nacht van maandag op dinsdag, om 01:39 uur – na 1 dag, 11 uur, 58 minuten en 5 seconden – als achtste over de finish kwam (tweede onder de Italianen) in de 'mini-etappe' van Le Havre-Lorient van de Transat Jacques Vabre.

'Mini' alleen qua afstand, zeker niet qua moeilijkheidsgraad: “Het waren enkele van de wildste mijlen die ooit tegen de wind in zijn gevaren, met het risico gewond te raken en de stabiliteit van de boot in gevaar te brengen vlak voor de langere etappe van de regatta”, aldus Bona.

