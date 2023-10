Vantage Data Centers conclut un partenariat d’investissement de 2,5 milliards EUR avec un consortium d’investisseurs pour accélérer la croissance dans la région EMOA

Vantage Data Centers’ Berlin I campus, which will total 56MW upon completion.(Photo: Business Wire)

DENVER et LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--Vantage Data Centers, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de campus de centres de données à très grande échelle, et un consortium d’investisseurs dirigé par MEAG et Infranity, ont conclu avec des fonds affiliés à la plateforme de gestion d’investissement de DigitalBridge Group, Inc. (ensemble, le « Consortium d’investisseurs ») un partenariat d’investissement annoncé précédemment dans certains actifs de centres de données européens de Vantage.

Le partenariat d’investissement, qui portera initialement sur six centres de données stabilisés situés dans des emplacements stratégiques à travers l’Europe, est évalué à environ 2,5 milliards EUR (environ 2,7 milliards USD), ceci incluant la participation de Vantage. Les centres de données, qui s’étendent sur plus d'1,8 million de pieds carrés bruts et qui totalisent 177 MW de capacité informatique, sont situés dans des marchés stratégiques clés.

L’équipe de gestion de Vantage, dirigée par le président-directeur général Sureel Choksi, continuera à gérer et à exploiter ces actifs dans le cadre de son portefeuille mondial de centres de données. Les capitaux supplémentaires levés par le Consortium d’investisseurs seront utilisés pour soutenir la croissance continue de la plateforme de centres de données de Vantage dans la région EMOA.

« Ce partenariat d’investissement permet à Vantage de disposer de plusieurs partenaires dotés d’une grande expertise en matière d’infrastructure numérique », a déclaré Sureel Choksi. « La transaction permet également à Vantage de profiter de capitaux supplémentaires pour poursuivre son expansion sur les marchés nouveaux et existants de la région EMOA, en capitalisant sur les extraordinaires opportunités de croissance, en stimulant l’innovation et en livrant à nos clients des centres de données durables et à la pointe de la technologie. »

Dominik Damaschke, responsable du capital infrastructure de MEAG, a confié pour sa part : « Les centres de données constituent l’épine dorsale de la numérisation croissante de l’économie, et nous sommes fiers d’investir dans un portefeuille de centres de données hyperscale de premier plan en Europe. Cet investissement représente une nouvelle étape dans l’expansion stratégique de MEAG dans l’infrastructure numérique. »

« Depuis sa création, Infranity est un investisseur de premier plan dans les actifs d’infrastructure numérique en Europe, et ses centres de données sont au cœur de la numérisation rapide et profonde de nos économies. Ce partenariat avec Vantage représente l’incarnation d’une vision commune de la croissance économique et de la durabilité », a déclaré Jaime Hector, directeur général et coresponsable de l’équipe de capital-investissement chez Infranity. « Cet investissement souligne notre engagement inébranlable à promouvoir une infrastructure numérique de pointe, et renforce notre détermination à créer un monde plus durable et plus interconnecté. »

Citi a agi en tant que conseiller financier, et Linklaters LLP et Loeb & Loeb LLP en tant que conseillers juridiques de Vantage. Rothschild & Co a agi en tant que conseiller financier de MEAG et d’Infranity, et DLA Piper UK LLP a été le conseiller juridique du Consortium d’investisseurs.

À propos de Vantage Data Centers

Vantage Data Centers alimente, refroidit, sécurise et connecte les technologies des hyperscalers, des fournisseurs de cloud et des grandes entreprises les plus connus au monde. Se développant et opérant sur cinq continents dans les régions Amérique du Nord, EMOA et Asie-Pacifique, Vantage a fait évoluer la conception des centres de données de manière innovante afin d’offrir des gains de fiabilité, d’efficacité et de durabilité considérables dans des environnements flexibles qui peuvent évoluer aussi rapidement que l’exige le marché. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.vantage-dc.com.

À propos de DigitalBridge Group, Inc.

DigitalBridge (NYSE : DBRG) est l’un des principaux gestionnaires d’actifs alternatifs mondiaux dédié à l’investissement dans les infrastructures numériques. Avec un héritage de plus de 25 ans dans l’investissement et l’exploitation d’entreprises dans le domaine de l’écosystème numérique, lequel inclut des tours de téléphonie cellulaire, des centres de données, la fibre, des petites cellules et des infrastructures de pointe, l’équipe de DigitalBridge gère un portefeuille d’actifs d’infrastructure de 70 milliards USD pour le compte de ses commanditaires et actionnaires. DigitalBridge, dont le siège social se trouve à Boca Raton, possède également des bureaux principaux à New York, Los Angeles, Londres, Luxembourg et Singapour. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.digitalbridge.com.

À propos de MEAG

MEAG est le gestionnaire d’actifs du Groupe Munich Re. Avec des succursales en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, l’entreprise propose par ailleurs son vaste savoir-faire à des investisseurs institutionnels et des clients privés extérieurs au Groupe. MEAG gère actuellement des actifs pour une valeur d’environ 324 milliards EUR, dont 56 milliards EUR pour des investisseurs ne faisant pas partie du Groupe. Pour plus d’informations, visitez www.meag.com.

À propos d’Infranity

Infranity est une société de gestion d’actifs spécialisée dans les investissements en infrastructures durables. La société, qui a été fondée par trois associés, Philippe Benaroya, Alban de la Selle et Gilles Lengaigne, dans le cadre d’un partenariat stratégique avec le Groupe Generali, gérait environ 9 milliards EUR d’actifs pour le compte d’investisseurs institutionnels à la fin octobre 2023. Les solutions d’investissement déployées par Infranity sont basées sur la résilience de sa classe d’actifs, sur ses rendements stables sur le long terme et sa capacité à contribuer au développement durable. L’entreprise cherche à répondre aux grands défis de société, tels que la transition énergétique, la mobilité verte, la transition numérique et l’amélioration des infrastructures sociales dans les secteurs de la santé et de l’éducation. Ce positionnement, combiné à un haut degré de sélectivité dans le processus d’investissement, permet à Infranity de générer de la valeur durable pour ses clients. Infranity fait partie de l’écosystème des sociétés de gestion d’actifs de Generali Investments et constitue un élément clé des capacités de Generali en matière d’actifs réels. Pour plus d’informations, voir www.infranity.com.

