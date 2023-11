Les Métallos obtiennent un excellent contrat chez Goldcorp à Timmins

TIMMINS, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Les 225 membres de la section locale 7580 du Syndicat des Métallos qui travaillent chez Goldcorp Canada Ltd. à Timmins ont ratifié une nouvelle convention collective de cinq ans qui fournit d’importantes améliorations.

Les membres bénéficieront de hausses salariales allant de 20 % pour les travailleurs responsables des opérations (avec 8 % la première année) et 26 % pour les travailleurs de métiers spécialisés (avec 14 % la première année), sur la durée du contrat. Les salaires seront encore revus à la hausse grâce à des ajustements supplémentaires sur la base des catégories d’emplois et des augmentations du coût de la vie.

La nouvelle convention prévoit également des primes de signature de 4 000 dollars pour les travailleurs responsables des opérations et 1 000 dollars pour les travailleurs de métiers spécialisés, ainsi que des augmentations des primes de quart de travail et des améliorations en matière de pensions et d’avantages sociaux.

« Cet ensemble de négociations contractuelles s’inscrit dans la lignée d’une dynamique de succès que nous avons constatée à nos tables de négociation durant ces deux dernières années. Les travailleurs et travailleuses sont mieux rémunérés, et à juste titre, en raison des profits qu’ils et elles génèrent pour leurs employeurs », a déclaré Myles Sullivan, directeur du District 6 des Métallos (Ontario et Canada atlantique).

« C’est une belle victoire pour nos membres de la section locale 7580, qui marque la 11e convention collective d'affilée qu’ils ont conclue sans conflit chez Goldcorp », a ajouté Myles Sullivan.

Les membres du syndicat ont également obtenu une amélioration réclamée depuis longtemps pour leur convention collective : une augmentation significative des prestations d’invalidité de courte et de longue durée. Le nouveau contrat améliore également les dispositions relatives aux congés parentaux et pour décès, au libellé de classement des emplois, aux indemnités pour l’achat de chaussures de sécurité et aux équipements de protection individuelle.

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques au pays et constitue le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleurs et travailleuses choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus équitable, notamment de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

