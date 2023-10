TotalEnergies : Première au Moyen-Orient : SATORP transforme de l’huile de cuisson usagée en carburant aviation durable (SAF) certifié ISCC+

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE):

Pour la première fois dans la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord, SATORP, plateforme détenue conjointement par Aramco (62,5 %) et TotalEnergies (37,5 %), a réussi à produire par coprocessing du carburant aérien durable (SAF) certifié ISCC+ à partir d’huile de cuisson usagée.

En août dernier, la plateforme a réussi à traiter par coprocessing de l’huile de cuisson usagée au sein de son unité d’hydrodésulfuration à basse pression pour produire un carburant remplissant l’ensemble des critères de qualité du cahier des charges SAF. TotalEnergies a contribué à cette réussite en apportant son expérience et son expertise.

SATORP a reçu la certification internationale ISCC+ (International Sustainability and Carbon Certification) pour produire du SAF. Cette certification permettra à la plateforme de répondre à la hausse attendue de la demande de SAF au Royaume d’Arabie Saoudite.

Les carburants aériens durables produits à partir d’huile de cuisson usagée permettent une réduction d’au moins 80 % des émissions de CO2 sur l’ensemble du cycle de vie, en comparaison à leur équivalent fossile.

Forte de cette réussite, TotalEnergies continue de développer son portefeuille de produits circulaires grâce à sa plateforme de Jubail. SATORP avait précédemment annoncé la production de polymères circulaires certifiés ISCC+ à partir d’huile de pyrolyse issue de déchets plastiques.

« Ce projet sur la plateforme de SATORP s’inscrit dans l’objectif que s’est fixé TotalEnergies : produire 1,5 million de tonnes par an de SAF à l’horizon 2030 », a déclaré François Good, Directeur Raffinage et Pétrochimie pour l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie chez TotalEnergies. « Le carburant aérien durable est un outil essentiel de la réduction des émissions de CO 2 du transport aérien et son développement s’inscrit pleinement dans l’ambition climatique de la Compagnie : atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, ensemble avec la Société. »

***

À propos de SATORP

SATORP (Saudi Aramco TotalEnergies Refining and Petrochemical Company) est la première joint-venture entre ces deux entreprises de l’énergie. Créée en juin 2008, elle a pour objet la construction d’un complexe de raffinage et de pétrochimie au sein de la cité industrielle de Jubail II. La raffinerie, dont la capacité est passée de 400 000 barils par jour à son démarrage en 2014 à 460 000 bpj aujourd’hui, est reconnue comme l’une des plus efficientes au monde.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus durable, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

@TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).